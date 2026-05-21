На спортике, но красивом и даже элегантном: топы, рашгарды и легинсы для тренировок

Базовый минимум любой спортивной одежды — способность быстро отводить влагу и давать коже дышать. С этим справится спортивный комплект из нейлона, полиамида и спандекса практически в любом ценовом сегменте. А вот хлопковые велосипедки и топы больше впитывают влагу — при интенсивных нагрузках может быть некомфортно. Лучше выбирать вещи с комбинацией хлопка и синтетических материалов в составе. Для пробежек и спорта на улице может пригодиться одежда из водо- и ветронепроницаемых материалов, особенно если вы планируете тренироваться не только летом, но и в межсезонье.