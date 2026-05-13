Время красивых цацек на ноги! Выбираем анклеты и учимся встраивать их в образы

Анклеты вернулись еще пару сезонов назад, но сейчас финально закрепились у it girls и тикток-блогеров. В январе этого года Рианна, например, появилась с анклетом с бриллиантами Briony Raymond. Хейли Бибер еще летом 2023-го регулярно носила тонкие золотые цепочки с подвесками, а в конце прошлого года она показала кастомный анклет Alex Moss с бриллиантовой надписью «Jack» в честь сына.