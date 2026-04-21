Шармы на браслетах, mermaidcore и снова бисер: тренды в украшениях 2026 года

Тренды в украшениях в 2026-м
Роскошная многослойность: шнурки и медальоны
Длинные ожерелья вышли на новый уровень, и теперь украшения буквально спускаются до линии талии. В этом тренде смешались ностальгия по 90-м, эстетика «сувениров из отпуска» и современная любовь к многослойности (дизайнеры предлагают вместо одной подвески носить сразу несколько).
Особенно модным домам и инфлюэнсерам полюбились кожаные шнурки с акцентной подвеской и медальоны. Последние пытались вернуться в 2025 году, но тогда медальоны не стали по-настоящему массовыми. И вот в 2026-м один из самых сентиментальных элементов украшений переживает настоящий ренессанс.
Камбэк mermaidcore и тренд на природные материалы
Эстетика mermaidcore, захватившая соцсети в 2023 году с выходом «Русалочки», снова здесь, но теперь она выходит за рамки сезонного тренда. В центре внимания — украшения с ракушками и морскими мотивами, но в более сложной интерпретации. Причем речь идет не только о буквальных отсылках к морю, а о целом наборе природных элементов: кораллов, камней, неровных, живых форм, будто найденных на берегу.
Все тот же жемчуг, но по-новому
Жемчуг никогда по-настоящему не выходит из моды, но в 2026-м он стал популярнее, особенно на волне возрождения mermaidcore. При этом современные жемчужины далеки от строгих канонов. Идеально круглые бусины заменили менее формальные барочные и пресноводные — с их неровной формой и естественным блеском.
Бусины и бисер (снова)
Из 2020-го постучали. За шесть лет бисер уже изрядно поднадоел, но уходить с подиумов и из нарядов инфлюэнсеров он не собирается. Более того, он переживает очередную трансформацию: если раньше бисер ассоциировался с наивной ностальгией и DIY-эстетикой, то теперь он становится более серьезным и продуманным.
Год шармиков и массивных браслетов
Когда вы в последний раз замечали на ком-то браслеты? В последние годы про этот аксессуар будто забыли, но не в 2026-м. Теперь браслеты вышли на первый план и сразу в нескольких направлениях.
Главный камбэк сезона — браслеты с шармами (и да, все, у кого в школе была Pandora, должны быть в восторге). Теперь это не наивные украшения из нулевых, а более выразительные версии с крупными и заметными подвесками. Параллельно набирают силу массивные металлические модели. В случае с ними главное — не забывать одно правило: если выбираете крупный браслет, остальные аксессуары лучше оставить минималистичными.
Дорогу мизинцам
Похоже, у мизинцев в этом сезоне свой звездный час. Pinky rings вернулись еще в прошлом году, но в 2026-м окончательно закрепились в статусе it-украшения. Тренд поддерживают инфлюэнсеры вроде Хейли Бибер и Эмили Ратаковски.
Смешанные металлы
Скучное правило «носить только один металл», как и минимализм, официально уходит в прошлое. Украшения больше не обязаны подходить друг другу, а, наоборот, контраст становится главной изюминкой.
