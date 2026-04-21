Шармы на браслетах, mermaidcore и снова бисер: тренды в украшениях 2026 года

О главных трендах этой весны мы уже рассказали, а еще отдельно собрали модные джинсы и причудливую обувь. Настало время украшений! Собрали самые актуальные тенденции: здесь и медальоны, и жемчуг, и массивные браслеты, и сочетание золота с серебром. В конце оставили подсказку, к каким российским брендам стоит присмотреться в поиске обновок.

Тренды в украшениях в 2026-м

Роскошная многослойность: шнурки и медальоны

Длинные ожерелья вышли на новый уровень, и теперь украшения буквально спускаются до линии талии. В этом тренде смешались ностальгия по 90-м, эстетика «сувениров из отпуска» и современная любовь к многослойности (дизайнеры предлагают вместо одной подвески носить сразу несколько).

Особенно модным домам и инфлюэнсерам полюбились кожаные шнурки с акцентной подвеской и медальоны. Последние пытались вернуться в 2025 году, но тогда медальоны не стали по-настоящему массовыми. И вот в 2026-м один из самых сентиментальных элементов украшений переживает настоящий ренессанс. 

Кулоны Gold Siren, цена по запросу 
Серебряный медальон «Слияние» Sbleskom, 16 490 р.
Подвеска Efimero Skin, 945 р. 
Подвеска «Чесало» с позолотой Shu Sha, 6500 р.
Подвес Jolly Fly из серебра Vsemu Svet

Камбэк mermaidcore и тренд на природные материалы

Эстетика mermaidcore, захватившая соцсети в 2023 году с выходом «Русалочки», снова здесь, но теперь она выходит за рамки сезонного тренда. В центре внимания — украшения с ракушками и морскими мотивами, но в более сложной интерпретации. Причем речь идет не только о буквальных отсылках к морю, а о целом наборе природных элементов: кораллов, камней, неровных, живых форм, будто найденных на берегу.

Подвеска ArtSoul, 3800 р. 
Керамическое кольцо Classical Order, 4990 р. 
Браслет «Роса и ракушки» Doroteya Jewelry, 2490 р.
Кольцо «Коралловое» двойное Moon River Jewelry, 6000 р.

Все тот же жемчуг, но по-новому

Жемчуг никогда по-настоящему не выходит из моды, но в 2026-м он стал популярнее, особенно на волне возрождения mermaidcore. При этом современные жемчужины далеки от строгих канонов. Идеально круглые бусины заменили менее формальные барочные и пресноводные — с их неровной формой и естественным блеском.

Подвеска с разноцветным жемчугом «Ю/Ми» Ultra True, 9500 р.
Кольцо с барочным жемчугом Doroteya Jewelry, 1490 р. 
Серебряная серьга кафф «Жемчужина» Sbleskom, 3990 р.
Серьги с жемчугом Ultra True, 7500 р.

Бусины и бисер (снова)

Из 2020-го постучали. За шесть лет бисер уже изрядно поднадоел, но уходить с подиумов и из нарядов инфлюэнсеров он не собирается. Более того, он переживает очередную трансформацию: если раньше бисер ассоциировался с наивной ностальгией и DIY-эстетикой, то теперь он становится более серьезным и продуманным. 

Кольцо «Бисерный цветок» Alvaar, 8500 р.
Бусы «Роса» Daily Daisy, 4800 р.
Кольцо Rubann 2 IRNBY, 8000 р.

Год шармиков и массивных браслетов 

Когда вы в последний раз замечали на ком-то браслеты? В последние годы про этот аксессуар будто забыли, но не в 2026-м. Теперь браслеты вышли на первый план и сразу в нескольких направлениях.

Главный камбэк сезона — браслеты с шармами (и да, все, у кого в школе была Pandora, должны быть в восторге). Теперь это не наивные украшения из нулевых, а более выразительные версии с крупными и заметными подвесками. Параллельно набирают силу массивные металлические модели. В случае с ними главное — не забывать одно правило: если выбираете крупный браслет, остальные аксессуары лучше оставить минималистичными.

Золотистый браслет Marni, 40 000 р. 
Браслет «Ключи» 10.Gran, 260 000 р.
Браслет с белым жемчугом Sultanna Frantsuzova, 4890 р.

Дорогу мизинцам

Похоже, у мизинцев в этом сезоне свой звездный час. Pinky rings вернулись еще в прошлом году, но в 2026-м окончательно закрепились в статусе it-украшения. Тренд поддерживают инфлюэнсеры вроде Хейли Бибер и Эмили Ратаковски.  

Кольцо из серебра Gem Kingdom, 32 000 р. 
Кольцо печатка «Незабудка белая» Moonswoon, 13 900 р.
Кольцо из латуни Rick Owens, 31 000 р. 
Кольцо-бантик с жемчугом из серебра Luta Jewelry, 9500 р.

Смешанные металлы

Скучное правило «носить только один металл», как и минимализм, официально уходит в прошлое. Украшения больше не обязаны подходить друг другу, а, наоборот, контраст становится главной изюминкой

Кольцо-перевертыш Eclipse Avgvst, 21 000 p.
Серьги ribs hoops с динамичной подвеской 10.Gran, 21 000 р. 
Серебряная моносерьга «Мухоморы» с позолотой Sbleskom, 8990 р.
Серебряная подвеска и основа «Культурный код» мини с позолотой, 4490 р. 
Кольцо со стеклярусом и бисером, с позолотой Avgvst, 15 500 p.

Где покупать украшения

Vsemu svet

Легкие и изысканные ювелирные изделия из серебра 925 пробы.

Symptom Jewelry

Бренд, создающий украшения как «симптомы» внутреннего мира человека, которые «показывают, что нас волнует, что греет и что тревожит». Symptom вдохновляется эстетикой Серебряного века и идеей несовершенства.

Avgvst

Украшения простых форм, соединяющие в себе архивную классику и современные тренды. «Avgvst — это «вежливый бунт» взрослого человека и детское восхищение цветным стеклышком», — говорят о проекте создатели.

Oblic

Бренд, который работает через через коллаборации с дизайнерами и партнерами, благодаря чему каждая коллекция получается уникальной.

Omut

Брутальные миинималистичные украшения из металла с ироничным взглядом на моду. Помимо базовых колец, сережек и подвесов в ассортименте бренда можно найти топы и фартуки из цепей.

«Ультра Тру»

Проект с акцентом на природную пластику и намеренную неидеальность форм. «Ультра Тру» выпускает уникальные украшения с натуральными камнями, часто в единственном экземпляре.

Ankas jewelry

Ювелирка из серебра 925 пробы с природными камнями. В дизайне изделий сочетаются взрослая строгость и детская наивность.

Александр Карпинский

Украшения, вдохновленные природными структурами, сюрреализмом и индустриальной эстетикой, где камни будто врастают в металл. Отдельное удовольствие — это арт-упаковка изделий в пластилиновый шарик. 

CASPER DIY

Самый инопланетный ювелирный бренд России, вдохновленный sci-fi, цифровой культурой и андерграундной эстетикой. При создании украшений и аксессуаров дизайнеры соединяют полимерную смолу, металл и шипастые формы.

Sjew

Украшения неровной текстуры из бижутерного сплава, балансирующие между готикой и нежностью

Golod Siren

Автор Анастасия Горбачева создает украшения из олова в единичных экземплярах, и каждое ее изделие напоминает скорее арт-объект викторианской эпохи. Сейчас девушка погрузилась в морскую тематику, создавая украшения из ракушек и камней, собранных в Средиземном море.

