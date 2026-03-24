Welcome back, кроссовки на каблуках: 40 трендовых пар обуви с приколом на весну

Этот тренд тоже хорошо знаком всем, кто следил за модными тенденциями последних лет. На подиумы и полки магазинов вновь возвращаются бабуши и прочие версии городских тапочек. Главные особенности — открытая пятка, зауженный или круглый мыс, мягкий материал. В остальном полная свобода: если в прошлых сезонах мы чаще видели бабуши из гладкой кожи или замши, то в этом году много тапочек с вышивкой, узорами, из рельефной плетеной замши или даже рафии . Носить нужно с шерстяным носком, пальто-халатом и широкими брюками прямо сейчас; с бриджами и свободной рубашкой, как только станет по-настоящему тепло.