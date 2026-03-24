Красивые вещи

Welcome back, кроссовки на каблуках: 40 трендовых пар обуви с приколом на весну

Афиша Daily
7 мин на чтение
Иллюстрация: Станислава Колатселька
Наконец-то можно попрощаться с набившими оскомину за зиму челси и грубыми ботинками, их пора почистить и убрать в коробки, а взамен достать легкие лоферы и челсоферы, макси-туфли, балетные ботинки и бабуши. Не знаете, что это все такое? Это самые модные и чудаковатые пары сезона. Рассказываем подробнее.

Новый старый гибрид: кроссовки на каблуках

Если прошлой весной мы носили гибрид кроссовок и балеток, сникерины, то в этом году нас ждет новый франкенштейн —  кроссовки на танкетке. Впрочем, не такой уж и новый: вспоминаем знаковую модель кроссовок Isabel Marant Bekett, вышедшую в 2011 году и моментально ставшую самой желанной парой обуви начала 10-х. В 2026 году кроссовки на танкетке выпускают Puma, Jeffrey Campbell, Otolinger и другие бренды. База — слегка изменившиеся, но такие же дерзкие сникеры Isabel Marant.

Если кроссовки на платформе для вас табу — что в 2011 году, что в 2026-м, — то есть альтернатива в виде аккуратных теннисных кроссовок и микрокед. Такую обувь этой весной тоже выпустили многие бренды, хотя факт остается фактом: кроссовки теряют популярность и уступают место более формальной обуви вроде ботинок и лоферов.

1/5
Puma, 15 990 p.
2/5
Isabel Marant, 55 233 p.
3/5
Bronx, 27 799 p.
4/5
Lime, 9 999 p.
5/5
Novesta, 15 330 p.

Во-о-от такие лапищи

Босоногая обувь пускай так и не стала массовым трендом, но оказала влияние на моду в целом. В последних коллекциях — ботильоны, туфли и ботинки с широкими круглыми носами. Ортопедическими или полезными для стопы такие пары, пожалуй, не назвать, но выглядит эффектно и поможет наконец-то расслабить пальцы на ногах.

1/5
Idol, 12 999 p.
2/5
Askent, 23 000 p.
3/5
Idol, 12 999 p.
4/5
Mango, 17 999 p.
5/5
Lera Nena, 11 999 p.

Восточная ночь

Этот тренд тоже хорошо знаком всем, кто следил за модными тенденциями последних лет. На подиумы и полки магазинов вновь возвращаются бабуши и прочие версии городских тапочек. Главные особенности — открытая пятка, зауженный или круглый мыс, мягкий материал. В остальном полная свобода: если в прошлых сезонах мы чаще видели бабуши из гладкой кожи или замши, то в этом году много тапочек с вышивкой, узорами, из рельефной плетеной замши или даже рафии. Носить нужно с шерстяным носком, пальто-халатом и широкими брюками прямо сейчас; с бриджами и свободной рубашкой, как только станет по-настоящему тепло.

1/6
12Storeez, 22 000 p.
2/6
Razumno, 36 000 p.
3/6
Agrippa, 9800 p.
4/6
Befree, 4999 p.
5/6
Homies, 33 000 p.
6/6
2Mood, 18 980 p.

Фактура и цвет

Весна — это не только цветочный принт, но и буйство всех возможных расцветок и фактур. Радостно снимаем надоевшие за зиму черные ботинки и переобуваемся в леопардовые мюли, зебровые клоги, балетки с пайетками и стразами или туфли с принтом под питона. Чем затейливее и богаче декор, тем акутальнее.

1/5
Y/Project x Melissa, 36 400 p.
2/5
Befree, 3599 p.
3/5
Mango, 12 999 p.
4/5
Lime, 13 999 p.
5/5
Idol, 12 999 p.

Челсоферы

Если пока не готовы переходить на легкую и открытую обувь, присмотритесь к еще одному модному гибриду — помеси челси и лоферов. Эту модель отличает окантовка на голенище, напоминающая фурнитуру туфель или лоферов. Не самая базовая пара обуви, но вполне уживчивая — подойдет к легким платьям, любимым джинсам и брючным костюмам.

1/4
Idol, 21 990 p.
2/4
Caprice, 6997 p.
3/4
Lime, 15 999 p.
4/4
Farfalluccia, 14 991 p.

Квадратные носы

Для тех, кто не проникся широкими круглыми носами, у дизайнеров в кармане другой козырь — массивные туфли, лоферы и ботинки с квадратными мысами. Выглядят в меру брутально, сочетаются буквально со всем — от кожаных мини и капри до льняного платья с вышивкой или джинсов-клеш.

1/5
Lera Nena, 12 999 p.
2/5
Idol, 17 990 p.
3/5
Sela, 5999 p.
4/5
Thomas Munz, 2907 p.
5/5
Lime, 11 999 p.

Закрытые туфли

Еще одна заметная тенденция — закрытые туфли (или макси-туфли), замшевые или кожаные, на среднем или высоком каблуке, с круглыми или квадратными носами, но целомудренно прикрытым подъемом стопы. Отлично подойдут для межсезонья, когда для классических туфель еще прохладно, а в ботинках и сапогах уже жарко.

1/5
Abra, 84 600 p.
2/5
Idol, 19 990 p.
3/5
Present&Simple, 24 990 p.
4/5
Эконика, 21 990 p.
5/5
Tendance, 11 190 p.

Балетки аут, балетные ботинки ин

Классические балетки и сникерины — гибрид кроссовок с балетками — сдают позиции. Им на смену дизайнеры подготовили «балетные» ботинки — закрытую обувь на тонкой подошве, зачастую со шнуровкой, и с минимумом деталей.

1/5
Homies, 34 000 p.
2/5
Salamander, 5980 p.
3/5
Mango, 8999 p.
4/5
Lime, 10 999 p.
5/5
Befree, 3599 p.
Расскажите друзьям