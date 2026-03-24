Welcome back, кроссовки на каблуках: 40 трендовых пар обуви с приколом на весну

Новый старый гибрид: кроссовки на каблуках
Если прошлой весной мы носили гибрид кроссовок и балеток, сникерины, то в этом году нас ждет новый франкенштейн — кроссовки на танкетке. Впрочем, не такой уж и новый: вспоминаем знаковую модель кроссовок Isabel Marant Bekett, вышедшую в 2011 году и моментально ставшую самой желанной парой обуви начала 10-х. В 2026 году кроссовки на танкетке выпускают Puma, Jeffrey Campbell, Otolinger и другие бренды. База — слегка изменившиеся, но такие же дерзкие сникеры Isabel Marant.
Если кроссовки на платформе для вас табу — что в 2011 году, что в 2026-м, — то есть альтернатива в виде аккуратных теннисных кроссовок и микрокед. Такую обувь этой весной тоже выпустили многие бренды, хотя факт остается фактом: кроссовки теряют популярность и уступают место более формальной обуви вроде ботинок и лоферов.
Во-о-от такие лапищи
Босоногая обувь пускай так и не стала массовым трендом, но оказала влияние на моду в целом. В последних коллекциях — ботильоны, туфли и ботинки с широкими круглыми носами. Ортопедическими или полезными для стопы такие пары, пожалуй, не назвать, но выглядит эффектно и поможет наконец-то расслабить пальцы на ногах.
Восточная ночь
Этот тренд тоже хорошо знаком всем, кто следил за модными тенденциями последних лет. На подиумы и полки магазинов вновь возвращаются бабуши и прочие версии городских тапочек. Главные особенности — открытая пятка, зауженный или круглый мыс, мягкий материал. В остальном полная свобода: если в прошлых сезонах мы чаще видели бабуши из гладкой кожи или замши, то в этом году много тапочек с вышивкой, узорами, из рельефной плетеной замши или даже рафии. Носить нужно с шерстяным носком, пальто-халатом и широкими брюками прямо сейчас; с бриджами и свободной рубашкой, как только станет по-настоящему тепло.
Фактура и цвет
Весна — это не только цветочный принт, но и буйство всех возможных расцветок и фактур. Радостно снимаем надоевшие за зиму черные ботинки и переобуваемся в леопардовые мюли, зебровые клоги, балетки с пайетками и стразами или туфли с принтом под питона. Чем затейливее и богаче декор, тем акутальнее.
Челсоферы
Если пока не готовы переходить на легкую и открытую обувь, присмотритесь к еще одному модному гибриду — помеси челси и лоферов. Эту модель отличает окантовка на голенище, напоминающая фурнитуру туфель или лоферов. Не самая базовая пара обуви, но вполне уживчивая — подойдет к легким платьям, любимым джинсам и брючным костюмам.
Квадратные носы
Для тех, кто не проникся широкими круглыми носами, у дизайнеров в кармане другой козырь — массивные туфли, лоферы и ботинки с квадратными мысами. Выглядят в меру брутально, сочетаются буквально со всем — от кожаных мини и капри до льняного платья с вышивкой или джинсов-клеш.
Закрытые туфли
Еще одна заметная тенденция — закрытые туфли (или макси-туфли), замшевые или кожаные, на среднем или высоком каблуке, с круглыми или квадратными носами, но целомудренно прикрытым подъемом стопы. Отлично подойдут для межсезонья, когда для классических туфель еще прохладно, а в ботинках и сапогах уже жарко.
Балетки аут, балетные ботинки ин
Классические балетки и сникерины — гибрид кроссовок с балетками — сдают позиции. Им на смену дизайнеры подготовили «балетные» ботинки — закрытую обувь на тонкой подошве, зачастую со шнуровкой, и с минимумом деталей.