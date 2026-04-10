Топ лучших солнцезащитных кремов для лица с SPF и советы эксперта, как выбрать свой

Длительность защиты зависит прежде всего от состава и устойчивости формулы. «Некоторые старые химфильтры не фотостабильны: если на них достаточно долго светить ультрафиолетом, то они начинают разрушаться, порой выделяя при этом свободные радикалы, которые могут повредить здоровые клетки кожи», — уточняет Ксения. Фильтры нового поколения обычно более фотостабильны и усиливаются дополнительными ингредиентами при формулировании продукта. И хотя маркетологи утверждают, что в городских условиях SPF на новых «химиках» не требуют обновления в течение шести-семи часов, это правило не универсально.



Как долго защита продержится на вашей коже, зависит от многих нюансов: сколько вы нанесли, много ли вы потеете, был ли контакт с водой или трение. Сама формула солнцезащитного крема тоже играет роль. Поэтому, если вы сильно переживаете, даже самые фотостабильные средства следует обновлять после длительного пребывания на солнце, купания или сильного потоотделения.