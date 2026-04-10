Топ лучших солнцезащитных кремов для лица с SPF и советы эксперта, как выбрать свой

Впервые этот материал был опубликован 3 мая 2024 года.
Какие SPF-фильтры лучше?
Все зависит от индивидуальных особенностей кожи. Но наиболее качественную защиту обеспечивает смесь химических и физических фильтров. Таким образом у производителей получается нивелировать недостатки каждого вида и максимально использовать их достоинства.
«При выборе SPF-защиты избегайте в составе спиртосодержащих компонентов и натуральных экстрактов, так как они могут повысить раздражение кожи. А людям с аллергией на солнце, детям и беременным сегодня я рекомендую применять именно физические фильтры, которые остаются на поверхности кожи и не впитываются».
Правда ли, что санскрин с химическими фильтрами можно не обновлять?
Да, но есть нюанс. Более долгую защиту обеспечивают химические SPF-фильтры нового поколения: они поглощает UV-излучение и превращают его в тепло; физические фильтры в основном действуют на поверхности кожи, отражая и рассеивая ультрафиолетовые лучи.
«Улавливая фотон света, они используют его энергию и превращаются в новую субстанцию. Соответственно, ультрафиолет не влияет на кожу до тех пор, пока весь объем химического фотофильтра, входящего в состав препарата, не будет дезактивирован солнцем. Поэтому косметика с содержанием химических фотофильтров обычно имеет высокий SPF — до 90».
Длительность защиты зависит прежде всего от состава и устойчивости формулы. «Некоторые старые химфильтры не фотостабильны: если на них достаточно долго светить ультрафиолетом, то они начинают разрушаться, порой выделяя при этом свободные радикалы, которые могут повредить здоровые клетки кожи», — уточняет Ксения. Фильтры нового поколения обычно более фотостабильны и усиливаются дополнительными ингредиентами при формулировании продукта. И хотя маркетологи утверждают, что в городских условиях SPF на новых «химиках» не требуют обновления в течение шести-семи часов, это правило не универсально.
Как долго защита продержится на вашей коже, зависит от многих нюансов: сколько вы нанесли, много ли вы потеете, был ли контакт с водой или трение. Сама формула солнцезащитного крема тоже играет роль. Поэтому, если вы сильно переживаете, даже самые фотостабильные средства следует обновлять после длительного пребывания на солнце, купания или сильного потоотделения.
Существует миф, что «химики» нужно нанести за двадцать минут до выхода на солнце, чтобы крем успел впитаться и подействовать. На самом деле фильтрам не нужна какая-то активация, а эта рекомендация лишь помогает крему усесться на коже. Но, если вы обладатель склонной к жирности кожи или находитесь на пляже, обновлять такой санскрин все равно нужно каждые два часа и после каждого контакта с водой.
«Под прямыми солнечными лучами продукты с химическими фильтрами постепенно деактивируются, а при пляжном отдыхе и купании смываются, поэтому требуют обновления. Солнцезащитные средства с химическими фильтрами не рекомендуется использовать детям и беременным. Они иногда вызывают раздражение кожи при активном солнце: могут появиться зуд, покраснение, мелкая сыпь», — добавляет Ксения Эллинская.
Дружеское напоминание, как и зачем пользоваться санскрином
Использование SPF — это не капиталистический заговор корпораций, которые хотят ваши деньги взамен на молодость и здоровье кожи. Санскрин нужен, чтобы защищать кожу от воздействия солнечного излучения и снизить риск фотоповреждения. Шанс его заполучить есть всегда: независимо от погоды и времени года до нас доходит 80% ультрафиолетовых лучей.
Есть два вида ультрафиолетовых лучей, способных повлиять на состояние нашей кожи, — UVB и UVA. Первые воздействуют на верхние слои эпидермиса и способны вызывать ожоги и приводить к серьезным повреждениям кожи. Они особенно активизируются в весенне-летние месяцы.
UVA-излучение напрямую отвечает за фотостарение кожи. В отличие от UVB-лучей, они работают без перерыва и отражаются от облаков, воды, снега и прочих поверхностей. Их воздействие значительно глубже. Они проникают в дерму и постепенно разрушают волокна коллагена и эластина, ответственные за здоровье и сияющий внешний вид кожи. В результате мы получаем фотоповреждение, которое приводит к преждевременному старению кожи и появлению различной кожной патологии, в том числе злокачественных изменений.
Какой SPF выбрать для разных типов кожи
SPF для жирной и комбинированной кожи
SPF для сухой кожи
SPF для проблемной кожи
SPF для чувствительной кожи
Когда начинать использовать санскрин?
«Чтобы понять, применять SPF или нет, загляните в приложение „Погода“. — уточняет Ксения Эллинская. — Если ультрафиолетовый индекс 3 и выше, то стоит нанести фотозащитное средство. Санскрин не применяется, если УФ-индекс от 2 и ниже и вы не планируете выходить на солнце или сидеть у окна. Ультрафиолетовые лучи типа А проникают даже сквозь стекла, и именно они обладают наибольшим повреждающим действием на коллаген, приводя к фотостарению».
Как правильно наносить защиту?
Самая расхожая теория: нужно наносить одну чайную ложку солнцезащитного средства или два пальца. Важно помнить, что этого количества должно хватить не только на лицо, но и шею, декольте и уши. Также можно воспользоваться специальным калькулятором, который поможет определить, сколько средства нужно конкретно вам.
Что означают цифры на упаковке?
Цифры на солнцезащитных средствах показывают их степень защиты. Чтобы точно обезопасить свою кожу, выбирайте средства SPF30 или SPF50. Они дают наибольшую эффективность.
Согласно исследованиям, SPF30 способен защитить кожу от UVA-излучения на 96,7%, а SPF50 — на 98%. Все, что выше, — это уже маркетинговые уловки, потому что 100%-ной защиты вы не получите. Также стоит помнить, что чаще всего мы наносим недостаточно средства, но использование более высокого SPF может частично это компенсировать.
На заметку: когда, помимо SPF-средства, вы используете другие продукты с солнцезащитным индексом, эти цифры не суммируются между собой. Максимальную защиту обеспечит средство с самым высоким показателем.
Еще на санскринах можно встретить слова Broad Spectrum или PA++++. Broad Spectrum показывает, что средство защищает от UVA- и UVB-лучей. Чаще всего в их составе можно встретить одновременно физические и химические фильтры. PA++++ отражает степень защиты от UVA-лучей. Самая высокая — это четыре плюса.
Что делать, если кожа плохо реагирует на любой SPF?
«Нужно понять, на какие фильтры проявилась реакция. Если виноваты „химики“, то стоит разобраться на какие, потому что возможна индивидуальная негативная реакция на отдельные ингредиенты, — уточняет Ксения Эллинская. — На рынке много разных вариантов, чтобы подобрать свое средство. Если есть тотальная непереносимость SPF-фильтров, то для защиты от солнца используйте закрытую одежду и старайтесь находиться в тени».
Как правильно смывать санскрин?
Используйте двойное очищение. Для первой ступени подойдет гидрофильный бальзам или масло, растворяющие большую часть макияжа и SPF-защиты. А для второго этапа возьмите ваше стандартное средство для умывания, чтобы смыть остатки. Если чувствуете, что этого очищения недостаточно, воспользуйтесь бережным отшелушиванием, например энзимной пудрой.