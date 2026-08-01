«Я тебя создала из любви и страсти»: что такое эмоциональный инцест

После этого мы полгода не общались, потом возобновили контакт. Мама активно лезла в мои отношения с девушками: пыталась с ними дружить, организовывать какие-то встречи на троих — походы в театр, в кино, в кафе. Вроде ничего особенного, но моих пассий это смущало, потому что она постоянно им писала, через сообщения пыталась выяснить какие-то подробности обо мне. Параллельно мама давала мне комментарии по поводу девушек: у этой характер слишком буйный, эта тихоня, эта неспортивная — все оказывались „не такие“.



При этом с папой они давно живут разными жизнями, мама называет его „чемоданом без ручки“: выбросить жалко, но уже не особо нужен. Она очень активная, деятельная, постоянно где-то участвует, выходит в свет, а папа домашний, спокойный, как будто не подходит под ее стандарты. Я знаю, он ее очень любит, мне его жаль, и где-то я по-мужски вступался за него — при этом не понимал, что забрал функцию партнера на себя и родители должны сами решать конфликты .