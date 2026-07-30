Если я не твоя невеста, то что? Как россияне относятся к браку

Бывало такое, что, сидя с девчонками за кухонным столом, вы обсуждали, как вашей знакомой парень сделал предложение спустя полгода после начала отношений? А вы с партнером встречаетесь уже пять лет, и вдруг возникает мысль: «Почему так? Может, дело во мне? Может, я просто не та самая? Может, я просто не твоя невеста?»
Песня Iowa со строчкой «Если я не твоя невеста, положи на место» не только спровоцировала дискуссию о том, почему так происходит, но даже привела к тому, что девушки начали выходить из многолетних отношений. По словам певицы, ей массово пишут пользовательницы и рассказывают, как после прослушивания трека ушли от партнера, так как не дождались заветных слов о предложении.
На этом фоне редактор «Афиши Daily» решила провести опрос среди мужчин и женщин и узнать: зачем современным девушкам нужен брак? Как отсутствие предложения становится причиной расставания? И почему мужчины тянут с предложением?
Зачем девушкам брак
Для этого материала мы поговорили с семью девушками разного возраста из Москвы, Подмосковья и других регионов России и попросили их рассказать, зачем им нужен брак и что для них значит предложение.
«Ждала предложение, чтобы понять, что я любима»
Самый часто повторяющийся ответ примерно такой: «Я хочу знать, что мужчина сознательно выбрал именно меня». Дело не в штампе, а в уверенности: отношения продолжаются не по инерции, а потому что оба человека хотят быть именно друг с другом. Ответы героинь совпадают с результатами опроса ВЦИОМ: женщины чаще мужчин называют любовь главной причиной вступления в брак.
«Для меня брак — подтверждение моей значимости для мужчины. Я вступила в осознанные отношения позже, чем сверстницы, в юном возрасте мне вообще не хотелось этого. Но я всегда знала: когда появится мой человек, важно, чтобы было как в сказке — раз и навсегда. Может, я наивна, но иначе зачем это все? <…> Когда ты во взрослом возрасте находишься в отношениях, не вижу смысла тянуть. Понимаю, если люди начали встречаться в 16 — да, там не до свадьбы, но когда вы уже оба взрослые люди…»
«Брак дает мне понимание, что партнер настроен серьезно, выбирает и хочет разделять эту жизнь рука об руку».
«Ждала предложение, чтобы понять, что я любима. Любимой женщине мужчина делает предложение сам. А нелюбимой быть не хочу».
При этом девушки признаются, что брак не становится автоматическим доказательством любви. Можно жениться и не любить, а можно любить человека годами без свадьбы.
«Я хочу чувствовать себя в безопасности»
Вторая причина, которую чаще всего озвучивали девушки, — безопасность. Но каждая респондентка вкладывала в это понятие что-то свое. Для одних безопасность — это уверенность, что партнер не рассматривает тебя как временный вариант, для других — юридические права, дети, имущество и возможность принимать решения в сложных ситуациях.
Совместное исследование Высшей школы экономики, Института демографических исследований Макса Планка (Германия) и Университета Гронингена (Нидерланды) показывает, что брак в России остается важным способом получить юридические гарантии, поскольку незарегистрированные отношения практически не регулируются законом.
«Когда вступаешь в серьезные отношения с мужчиной, хочется эту серьезность закрепить не только на словах, но еще и юридически. Для меня это про безопасность и про то, что я действительно важна мужчине: меня уважают, хотят со мной строить будущее, а не воспринимают как перевалочный пункт до встречи с вариантом получше.
Не хочется годами выполнять все функции жены для человека, который не видит тебя своей женой. Тратить на это ресурсы и время. А еще эта классика: вы расстаетесь, и он женится на другой спустя четыре месяца их отношений. Мне кажется, меня это убьет просто. Ну и вопрос детей, конечно. Я категорически не хочу рожать детей вне брака».
«Брак дает мне понимание, что партнер настроен серьезно, выбирает и хочет разделять эту жизнь рука об руку. Это определенно создает чувство безопасности, как ментальной, так и юридической. Можно много разглагольствовать, что близость в целом штука небезопасная и как большинство браков раскалываются спустя непродолжительное время, но будто бы хочется верить».
«Брак подразумевает, что обе стороны могут нести как выгоду в виде совместного быта (и любви, конечно), так и риски, в том числе имущественные. Вы оба понимаете, что человек перед вами — это не только „сиси-писи“, но и партнер, с которым у вас совместные финансы, долги, имущество и обязательства».
Что мужчины думают о браке
Для текста мы поговорили с пятью мужчинами разного возраста из Москвы и Подмосковья и попросили ответить, зачем, по их мнению, сегодня нужен брак. Мы также попросили их объяснить, почему они могут долго не делать предложение и какие бывают сдерживающие факторы.
«Где чувства в штампике?»
Мужчины подчеркивают, что брак — это не доказательство любви. По их словам, чувства, забота и другие факторы любви проявляются в повседневной жизни, а не в моменте регистрации. Исследование Mash и Russian Field показывает, что такая позиция распространена: каждый третий мужчина в России не считает официальный брак необходимым и считает приемлемыми длительные отношения без регистрации.
«Зачем штамп нужен в паспорте? Мы с девушкой уже долго в отношениях и много раз обсуждали, что это приносит только какие-то проблемы с документами. Мы бы хотели сыграть свадьбу, когда будет много денег, просто без штампа. Какое чувство может быть в бумажке? Где чувства в штампике?»
«В том, что брак — это доказательство любви, я не вижу никакой логики. Свадьба не спасет от того, что у кого-то из партнеров могут пропасть чувства, или в худшем случае не остановит от измены. Но понимаю, почему отсутствие предложения девушка может воспринимать как неуверенность мужчины в своем выборе. Если говорить о символе любви, то для меня им скорее было бы венчание в церкви. Ты, я и Бог — это более духовно. Но точно не когда третья сторона — это государство».
«Я бы женился, если бы был ребенок»
Мужчины, которые скептически относятся к браку, часто называют одну ситуацию, при которой считают регистрацию отношений важной, — появление детей. По данным Росстата за 2022 год, если пара ждет ребенка, оформить отношения готовы 35,65% мужчин, после его рождения — уже 44,85%. Если дети не планируются, этот показатель составляет 12,72%.
«Наверное, женился бы, если бы планировали ребенка в ближайшее время (единственная причина, которая бы повлияла на предложение). В остальном не могу найти ни одного аргумента за, а с позиции мужчины вижу только аргументы против, к сожалению».
Сначала нужно построить фундамент
В России остается распространенным представление о мужчине как о добытчике: по данным ВЦИОМ, более половины населения считает, что именно мужчина должен приносить основной доход в семью. Из-за этого для многих партнеров предложение становится решением, к которому нужно особенно подготовиться: иметь стабильный доход, жилье и способность отвечать не только за себя. Социологи называют это экономическим порогом брака (Economic bar to marriage).
«Мужчины часто откладывают брак не потому, что не хотят серьезных отношений, а потому, что не чувствуют себя готовыми. Меня к свадьбе привели только третьи, нынешние отношения. В первых я был слишком молод и не чувствовал финансовой и жизненной опоры, во вторых не было уверенности ни в партнерше, ни в себе».
Давление вокруг самого предложения
Мужчины также говорили о давлении, которое сопровождает момент предложения, — от запросов партнерши до ожиданий, каким должен быть этот шаг. Опрошенные мужчины описывали это примерно так. Сначала девушка в шутку намекает: «Смотри, Анька, уже выскочила замуж, а я когда», потом подколы перетекают в более серьезную риторику, к которой добавляется давление со стороны семьи и общества. В результате желание сделать предложение воспринимается не как личное решение, а как обязанность, которую от тебя ждут.
«Мне сказали: кольцо от „Картье“ или „Тиффани“, и только в этом случае будет положительный ответ. А еще дом с белыми ставнями, квартиру в Москве и машину миллиона минимум за три. Она также говорит, что рожать мы не будем, а оплатим суррогатную мать. А еще меня ненавидит вся ее семья».
Брак — это юридический риск
Многие респонденты высказывались против брака, апеллируя к группе рисков, к которым может привести официальная регистрация.
«Она зарабатывает, покупает вещи в нашу квартиру, и вот мы разводимся, а я себе половину этого забираю — просто так. Это неправильно. Понимаю, что все не совсем так работает, но это как один из примеров».
«У мужчины нет никаких плюсов ни при вступлении в брак, ни при его окончании. У женщины же, наоборот, плюсы есть как от вступления, так и от выхода из него. С юридической точки зрения суды и государство всегда встают на сторону женщины.
Если женщина в браке изменит мужчине и родит от другого, доказать, что этот ребенок не твой, еще придется. Более того, запрещено разводиться с беременной женщиной, даже если ребенок не твой. И вообще, все дети, рожденные в браке, записываются на мужчину. Получается, мужчина обречен платить алименты чужому ребенку.
Инициаторами развода в основном становятся женщины — именно потому, что с юридической точки зрения они получают только выгоду. Я сам вступал в брак, но делал это ради получения гражданства другой страны через женщину. Это единственный плюс, который я нашел в официальной регистрации».
Действительно ли мужчины не защищены в браке?
По словам юриста Антона Самохи, представление о том, что семейное законодательство изначально больше защищает женщин, связано с традиционной моделью семьи, где мужчина зарабатывает, а женщина занимается домом и детьми.
«Если отвечать с точки зрения закона — нет. Ни мужчины, ни женщины не находятся в более уязвимом положении в имущественном плане. Семейный кодекс прописывает, что имущество после развода делится поровну».
Не все имущество делится при разводе, а только то, что осталось совместно нажитым на момент расторжения брака. При этом наследство, подаренные квартиры, имущество, полученное по приватизации или другим безвозмездным сделкам, разделу не подлежат.
Брачный договор действительно может защитить имущественные интересы обоих супругов, хотя многие относятся к нему с недоверием. «Сейчас уже есть четкая позиция судов и нотариусов, как его правильно оформлять. С помощью брачного договора можно заранее определить, кому какое имущество будет принадлежать, а также распределить долги», — подчеркивает Самоха.
Мужчины более уязвимы в вопросах, связанных с детьми. Юрист отмечает, что это одна из немногих сфер, где можно говорить о неравенстве. Как отмечает Самоха, в 96% случаев ребенок остается с мамой, и это обусловлено многими факторами.
Мнение психолога
Почему одна песня заставляет сомневаться в отношениях? Дело в соцсетях, считает психолог онлайн-сервиса «Ясно» Юлия Терешкина. Когда девушки видят, как другим делают предложение, как ради них идут на романтические жесты, проводят свадьбы, то невольно сравнивают с этим свои отношения. Но сравнивают не реальную жизнь, а ее отредактированную версию.
«Соцсети усиливают социальное сравнение, а пассивное потребление чужого контента снижает удовлетворенность собственной жизнью и отношениями. Мы видим не просто красивую картинку, а нарратив: „вот так выглядит любовь“, „вот так мужчина доказывает серьезность намерений“. И если в нашей жизни такого нарратива нет, то возникает тревога: „Со мной/с нами что-то не так?“
Предложение — это ритуал. А ритуалы для психики имеют огромное значение. Они структурируют переходы между жизненными этапами, снижают тревогу перед неопределенностью и создают общее смысловое поле для двоих. В этом смысле предложение — не доказательство любви, а ее оформление. Любовь может существовать без предложения, но предложение без любви — пустая форма».
При этом специалист отмечает, что желание выйти замуж не всегда навязано обществом. Важно честно ответить себе на вопрос, чего именно хочется от брака.
«Отделить свое от навязанного можно только через вопросы: „Если бы я никогда не видела чужих предложений и свадеб, хотела бы я этого сама?“, „Чего именно я жду от брака?“, „Что изменится в моей жизни после штампа?“. Ответы на эти вопросы часто оказываются неожиданными».
Мы же за равноправие. Тогда почему девушки сами не делают предложение?
Нам повезло, ведь мы находимся в 2026 году и девушки уже давно не ждут, когда мужчина первый напишет или пригласит на свидание. Исследования показывают, что формат women-led dating становится все более распространенным. Так, по данным опроса Match Group за 2025 год, 64% женщин в возрасте от 25 до 40 лет регулярно сами инициируют контакт с потенциальным партнером. На это обращают внимание и девушки в комментариях к треку: мы не можем утрачивать свою агентность, прося «положить нас на место».
Да, в песне это просто метафора, которая может не нравиться современным девушкам, но тем не менее в реальности, когда речь заходит о предложении, некоторые по-прежнему ждут инициативы именно от мужчины. По данным опроса Sokolov и A2:Research за 2023 год, 38% россиянок считают, что предложение должен делать мужчина. При этом 37% не видят ничего предосудительного в инициативе со стороны женщины, а 66% готовы сами сделать предложение, если партнер слишком долго не решается.
«Я на колени перед мужиком не встану, ***** [нахрен]».
«Для них это тяжелый шаг. Надо подойти к вопросу и с точки зрения финансов, и с точки зрения готовности, выбрать кольцо, узнать размер, открыть душу и дождаться ответа. Если еще и это за них будет делать девушка, потому что хочет создать семью, останется только жопу им вытереть».
«Возможно, я слишком старомодна и категорична, но как будто делать предложение мужчине — это все равно что постоянно давать ему деньги в долг. Так же тупо и унизительно, причем для обеих сторон. Если бы я дошла до того, что сама сделаю предложение своему парню, скорее всего, он после этого упадет в моих глазах ниже плинтуса, и я сама не захочу жить с таким человеком. Ну и честно, кто хочет брать ответственность за мужчину? Надо ведь понимать, что любая ответственность за отношения будет ложиться и дальше только на женские плечи. Может, кому-то так по кайфу, но не мне».
«Я делала предложение, и его приняли. Это было очень давно… Мы уже не вместе. Но, что любопытно, с другими молодыми людьми я понимала, что, если бы я так поступила, это было бы не предложение, а кастрация. Не могу доказать, но я просто понимала, что я бы этой инициативой что-то отняла у тех парней. С другой стороны, хочу ли я мужа, у которого яиц меньше, чем у меня? Нет. Он либо должен сам сделать, либо не ущемиться от моей инициативы».
«Предложение мне сделала девушка. Неожиданно для себя я воспринял это не как удар по самолюбию, а как облегчение. Я ей безумно благодарен, потому что она сняла с меня большую ответственность именно за это решение».
Психолог Юлия Терешкина объясняет, что в этом случае сталкиваются два разных сценария. С одной стороны, современная женщина привыкла быть активной и самостоятельно принимать решения. С другой — предложение руки и сердца остается ритуалом, в котором для многих важен именно жест мужчины.
«Современная реальность пересобрала почти все, но в романтических ритуалах старый сценарий оказался удивительно устойчивым. И вот конфликт. Если я сильная и независимая во всем остальном, могу ли я позволить себе хотеть, чтобы здесь инициатива исходила от него? А если я возьму ее на себя, не лишу ли его возможности проявить ту самую решимость, которой я жду? Внутренний голос шепчет: „Если бы он хотел, он бы сам“. И тогда собственное предложение ощущается не как акт свободы, а как свидетельство того, что меня не выбрали. Это столкновение двух внутренних программ — потребности быть выбранной и способности выбирать самой. Примирение требует времени и осознанности».
Если мужчина не делает предложение, значит, надо уходить?
По данным совместного опроса Sokolov и A2:Research, каждая вторая россиянка готова выйти замуж уже спустя полгода отношений. Мужчины же чаще считают, что до предложения должно пройти от одного до трех лет.
«Если срок уже большой, а вторая половина даже не шевелится в ту сторону, то, скорее всего, пора двигаться дальше и в разные стороны. Иногда я даже прихожу к мысли, что мне это все не нужно. Но тогда и долгие отношения мне не нужны, лучше буду я пожинать плоды своей работы с подругами на яхте без всяких мужиков, которые вовремя не подсуетились, и, скорее всего, мы с девчонками будем счастливы».
Существует ли момент, после которого отсутствие предложения становится поводом задуматься о будущем отношений? Психолог Юлия Терешкина считает, что универсального срока нет, но, если спустя несколько лет один партнер хочет брака, а другой продолжает избегать этой темы, разговор уже необходим: «Это не разговор „когда ты уже сделаешь мне предложение“, а разговор „давай поймем, куда мы движемся и совпадают ли наши направления“».