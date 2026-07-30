Если я не твоя невеста, то что? Как россияне относятся к браку

«Современная реальность пересобрала почти все, но в романтических ритуалах старый сценарий оказался удивительно устойчивым. И вот конфликт. Если я сильная и независимая во всем остальном, могу ли я позволить себе хотеть, чтобы здесь инициатива исходила от него? А если я возьму ее на себя, не лишу ли его возможности проявить ту самую решимость, которой я жду? Внутренний голос шепчет: „Если бы он хотел, он бы сам“. И тогда собственное предложение ощущается не как акт свободы, а как свидетельство того, что меня не выбрали. Это столкновение двух внутренних программ — потребности быть выбранной и способности выбирать самой. Примирение требует времени и осознанности».