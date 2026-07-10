«Любить никто не обязан». Как строить отношения с с партнером, если у него есть ребенок

В конце мая пользовательница X написала, что быстро устает от общения с дочерью своего партнера: «Я не хочу ненавидеть ребенка и испортить ей жизнь, но зверею, если она со мной контактирует больше получаса в день». Пользователи посоветовали мужчине «бежать поскорее», решив, что женщина не принимает ребенка. В комментариях разгорелся спор о том, должен ли партнер, когда вступает в отношения с родителем-одиночкой, автоматически любить его ребенка. «Афиша Daily» узнала, с какими трудностями сталкиваются люди в подобных отношениях, и спросила психологов, как выстроить близость с ребенком, почему любовь к нему может появиться не сразу и как быть, если у одного из партнеров нет опыта родительства.