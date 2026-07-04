Мужчины не плачут, а потом записывают спешл: как стендап дал возможность выговориться

Если в основном блоке все крутилось вокруг нелепых новостей, то в рубрике «Женский взгляд» всегда оставалось место для эмоционального интеллекта мужчин. И он стал существовать в этом пространстве в формате неловких диалогов о чувствах с броней из самоиронии. Например, в одном из выпусков Селегей спрашивает Андреева почти вскользь: «Сдерживать агрессию не очень хорошо?» Коля отвечает: «Я сдерживаю все в себе и отлично выгляжу в свои двадцать два». На момент съемки ему двадцать восемь лет, но похож он скорее на поэта Серебряного века с черно-белой фотки.