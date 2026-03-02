Обсуждал инди-кино с бабушками, смотрел 4 фильма в день. Как я волонтерил на «Сандэнсе»

Отдельный вопрос в заявке — есть ли у тебя жилье на время феста. «Сандэнс» предоставляет проживание, но таких мест очень мало и выделяются они в первую очередь тем, кто работает на фестивале не впервые. На это я не рассчитывал, поэтому сразу забронировал на весь фестиваль гостиницу в Солт-Лейк-Сити. Основная движуха происходит в Парк-Сити, но цены на жилье там супервысокие, я не смог найти ничего дешевле 1 млн рублей за одиннадцать ночей. Там популярен формат аренды частных домов большой группой людей, которые делят оплату на всех, но никаких контактов у меня не было, поэтому в такую историю я не пошел. И еще я ожидал, что кандидатов на волонтерство в Солт-Лейк-Сити будет меньше, а значит шансы на получение места — выше.