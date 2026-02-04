Эксцентричный хоррор про детское телешоу, которое пошло не так. Плюшевый единорог Бадди из лучшего друга детей превращается в серийного убийцу, а декорации солнечной телепередачи — в место преступления. В конфликте между игрушками и мелюзгой участвуют видные актеры Майкл Шеннон и Паттон Освальт, а также прекрасная Кристин Милиоти, ставшая таким же символом сладостной инфантильности, как Вайнона Райдер когда-то.

Режиссер фильма — веселый фрик Каспер Келли, соавтор хоррор-альманаха «З/Л/О: Хэллоуин» и постановщик абсурдной страшилки «Святочное полено» для телеканала Adult Swim. Звучит как кино мечты, но попавшие на «Бадди» критики (тут надо заметить, что ради этого они стояли на морозе больше двух часов, так что у них было время наточить зубы) пишут, что получилась сумбурная ерунда. Если верить The Guardian, фильм скорее противный, чем страшный: к примеру, в нем приходится мириться со сценами, где плюшевый единорог пристает к медсестре на глазах у детей. А критик Variety то и дело смотрел на часы, потому что весь фильм строится на одной и той же шутке про сумасшедшего маскота с топором.