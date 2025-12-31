Каким был этот год? Отвечают герои, команда и читатели «Афиши Daily»

«В последнее время каждый Новый год мы слышим от политиков, медийных личностей да и просто знакомых, что следующий год будет хуже уходящего. Это сложное, давящее чувство — будто из жизни выкачали какую-либо надежду на счастливое будущее. Подобные ощущения, я думаю, сейчас есть у многих из нас, у меня в том числе. И, к большому сожалению, они обоснованы: мы живем в сложное время — приходится наблюдать, как те опоры, которые поддерживали нас с самого детства, и те идеалы, в которые мы верили со школьных лет, рушатся . Верить в хорошее становится все сложнее. Я понимаю, что еще долгое время нам всем будет сложно. Но если и можно обратиться к Деду Морозу, Санте-Клаусу, Вселенной и всем тем, кто ответственен за чудеса, хочется попросить, чтобы к окончанию 2026-го в наших сердцах появилась надежда, что дальше будет легче и лучше. Пусть фраза „следующий год станет еще тяжелее“ уйдет хотя бы из наших душ.