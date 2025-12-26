Нефоры вперед, нормисы назад. Почему культура запрещает нам быть обычными

Экспериментальный психолог Адам Мастроянни в эссе «Смерть девиантности» говорит, что современные люди стали гораздо менее странными, чем были раньше. Он изучил статистику преступлений, в том числе подростковых, употребления алкоголя, серийных убийств, переездов и производства культурных продуктов — от кино до архитектуры и дизайна. По его данным, все популярные формы искусства превратились в «олигополии»: художников все меньше и меньше, а франшизы захватывают все большую долю рынка. Например, до 2000 года лишь около 25% самых кассовых фильмов были приквелами, сиквелами, спин-оффами, а сейчас этот показатель составляет 75%. «Каждый день люди выкладывают около 100 тыс. песен на спотифай и загружают 3,7 млн видео на ютуб. Даже с учетом закона Стерджена („90% всего — это хлам“) хорошего контента должно быть больше, чем сколько кто-либо сможет оценить за всю жизнь. И все же профессиональные искусствоведы жалуются, что культура зашла в тупик. Согласно газете The New York Times, „мы прошли уже почти четверть пути того, что, по всей видимости, войдет в историю как наименее инновационный, наименее преобразующий, наименее новаторский век в культуре со времен изобретения печатного станка“», — пишет Мастроянни. Он связывает обеднение культуры с тем, что люди гораздо меньше стали склонны к риску и девиантному поведению — вероятно, в силу экономических причин.