Пикник Афиши объявил четвертую волну артистов: Saluki, Markul, «Станция метро Горьковская»

В этом году Пикник Афиши x Сбер превратится в луна-парк под открытым небом. На территории появятся светящиеся аттракционы, тематические арт-объекты и 16-метровое колесо обозрения от титульного партнера фестиваля — T2. Гости смогут воспользоваться специальными маджентовыми биноклями, чтобы рассматривать площадку и планировать маршрут прямо из кабин аттракциона.