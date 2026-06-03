Аня Тейлор-Джой меняет облик и спасается бегством в трейлере «Лаки»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «Лаки» («Lucky»), главную роль в котором исполнила Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»). Проект выйдет на стриминговом сервисе 15 июля.
Шоу расскажет о мошеннице по имени Лаки, которая вынуждена пуститься в бега, когда многомиллионное ограбление идет не по плану. Девушке приходится бороться за жизнь, спасаясь от ФБР и безжалостного криминального авторитета.
Проект основан на одноименном романе Мариссы Стэпли, ставшем бестселлером по версии The New York Times. В «Лаки» снялись Аннетт Бенинг, Тимоти Олифант, Онжаню Эллис-Тейлор, Дрю Старки, Клифтон Коллинз-мл. и Уильям Фихтнер.
Сериал из семи эпизодов создал Джонатан Троппер и студия Риз Уизерспун Hello Sunshine. Шоураннерами «Лаки» стали Троппер и Кэсси Паппас. Серии шоу будут выходить по средам вплоть до 19 августа