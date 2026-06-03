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Москвичи смогут бесплатно отправить открытки близким с помощью специальных почтовых ящиков в парках

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В шести парках Москвы, подведомственных Департаменту культуры, появились специальные почтовые ящики, с помощью которых посетители смогут бесплатно отправить тематические открытки своим близким. Акция станет частью проекта «Лето в Москве».

Для отправки достаточно выбрать открытку, подписать ее и опустить в специальный почтовый ящик Почты России. Оплачивать послание не нужно. Такие ящики установят в «Лесных библиотеках» парков «Ходынское поле», 50-летия Октября и усадьбы Воронцово, в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно», перед аркой главного входа парка «Сокольники» и около главного входа музея-усадьбы «Кусково».

«Иногда несколько написанных от руки строк могут подарить гораздо больше эмоций, чем десятки сообщений в телефоне. Уверена, что проект найдет отклик у посетителей и станет одной из добрых летних традиций столицы», — сказала заместитель генерального директора АНО «Развитие парков» Екатерина Гудко.

Для проекта сделали серию открыток с авторскими иллюстрациями, вдохновленными парками Москвы и их узнаваемыми достопримечательностями. На них изображены городская теплица проекта «Сады и огороды» в Таганском парке, Хлебный дом музея-заповедника «Царицыно», «Лесная библиотека» в парке 50-летия Октября, арка главного входа парка «Сокольники» и другие узнаваемые объекты. Всего получилось пять вариантов оформления. Тираж открыток составил 70 тысяч экземпляров.

«Лето в Москве — всегда особенное и незабываемое время. А стоит прийти в парк — чувствуешь себя ребенком на каникулах, сколько бы тебе ни было лет. Замечательно в этот момент поделиться эмоциями с родными, а воспоминания об этом дне надолго сохранятся и у отправителя, и у адресата открытки», — сказал директор блока по стратегии и маркетингу «Почты России» Антон Мягков.

«Парки Москвы» — это городская инициатива, направленная на создание комфортных, современных и многофункциональных зон отдыха для жителей и гостей столицы. Она объединяет более 50 локаций.

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