В России впервые родились суррогатные котята

В лечебно-диагностическом ветеринарном центре при МВА им. К.И.Скрябина после впервые успешно проведенного в России эмбриотрансфера родилось пять котят — две девочки и три мальчика. Об это рассказало издание «Москвич Mag».



Получить успешный результат у специалистов получилось только со второго раза. Сейчас котятам уже больше месяца.



В 2023 году они в центре при МВА им. К.И.Скрябина также первыми в стране успешно провели эмбриотрансфер у собаки. После естественного оплодотворения суррогатная мама-лабрадор родила щенка женского пола, которого назвали Аки. Сейчас она живет в питомнике собак-поводырей и помогает людям с особенностями зрения. Как говорится в материале «Москвич Mag», с кошками процедура оказалось сложнее, потому что они менее предсказуемы, их репродуктивные процессы проходят быстрее, а дни цикла очень сложно синхронизировать.



Ученые тщательно выбрали участников эксперимента среди животных. Оплодотворение произошло естественным путем. У одной из кошек извлекли эмбрионы, сохранив все репродуктивные функции, и пересадили их в суррогатных матерей. Кошка Барбосся родила трех котят, кошка Белка — двух. Третий эмбрион у Белки не прижился. «Такое бывает. Он растворился, никак не повлиял на организм сурмамы. У природы свои законы», — рассказал руководитель проекта Борис Ромидонов.



«Основная цель этого научного исследования — сохранение редких видов животных и клонирование», — рассказал Борис Ромидонов. Сейчас в центре уже хранится генетический материал питомцев, образцы которого привозят владельцы животных в надежде, что с помощью клонирования они вернут своих ушедших любимцев.