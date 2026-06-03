«Ашан» планирует запустить собственные кафе в России

Французская сеть «Ашан» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Бон Кафе». Об этом сообщают «Известия».



Согласно заявке, в планах ретейлера — услуги заказа еды, аренда помещений, работа закусочных и кафе. Какой формат заведений планируется, неизвестно. Представитель компании не ответил на запрос издания.



Тренд на открытие кафе, корнеров и других мест приема пищи среди ретейлеров развивается уже давно, и «Ашан» в этом сегменте пока не был представлен, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. Такие форматы есть у Globus, «Азбуки вкуса», «Перекрестка», «Ленты», «Вкусвилла», «Магнита» и других сетей. Согласно данным Infoline, в 2025 году категория готовой еды росла быстрее, чем выручка топ-10 крупнейших ретейлеров товаров повседневного спроса (FMCG): 18,5 против 16,1%.



Недавно стало известно, что бренд бытовой техники Bork запустит собственное кафе. Компания разместила вакансию директора для открытия заведения. В описании проекта он назван «гастрономическим проектом международного уровня».