Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»

На ютуб-канале Оксимирона* появился новый клип. Он снят на свежую песню «Exit», которой не было на его недавнем альбоме «Национальность: нет». Это первый полноценный клип рэпера с 2023 года.
В тексте трека он говорит, что устал жить в режиме вечного надрыва, ― о самосаботаже, разочаровании в людях и ощущении, что публика ждет от него прежде всего боли, злости и срыва.
Окси также рефлексирует свою общественную позицию и отвечает на критику в аполитичности его последнего релиза: «Я не жалею ни о чем, кроме того, что с такими якшался./Изучаю пропаганду, гормоны ведомых./Но не эндокринолог. Я индоктринолог./Что, ритуально поклониться и покаяться?/Но пацаны не извиняются».
Как предполагает The Flow, Оксимирон комментирует и скандал с домогательствами по отношению к несовершеннолетним девушкам: «Я делаю черную музыку — ее не очернить».
16 декабря Оксимирон неожиданно выпустил альбом «Национальность: нет». Критики и слушатели в основном восприняли его негативно. Одной из причин негатива было отсутствие реакции на обвинения в груминге несовершеннолетних девушек.
Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш в своей рецензии пришел к выводу, что такую музыку и обсуждать незачем. «Оказалось, что никакой личности за бесконечным потоком панчлайнов и местами классных рифм не осталось. Остались сгенерированный бой с несуществующим оппонентом и флекс инвестициями», ― описывал он релиз.
19 апреля Оксимирон отправится в тур, который продлится до начала июля и охватит страны Северной Америки, Европы и Азии. Это будет его первый тур за два года.
* Мирон Федоров (он же Оксимирон) внесен Минюстом в реестр иноагентов.