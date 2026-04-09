Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик

Умер ирландский актер и сценарист Майкл Патрик, известный по роли в сериале «Игра престолов», сообщает People. Ему было 35 лет.



Патрик скончался в Североирландском хосписе. В феврале 2023 года ему поставили диагноз «болезнь двигательного нейрона». Актера госпитализировали за десять дней до смерти.



Последний пост в социальных сетях Патрик опубликовал 6 февраля. В нем он рассказал, что врач спрогнозировал, что он проживет еще один год. «Впереди еще много жизни и много планов», — написал актер.



У Патрика была эпизодическая роль в шестом сезоне «Игры Престолов»: он сыграл одичалого в эпизоде «The Broken Man». Помимо участия в «Игре престолов», актер снимался в шоу «Blue Lights», «This Town», а также в сериале «Би-би-си» «My Left Nut», в котором он также выступил соавтором. Его последней ролью стало участие в немецком телефильме «Убийственный свет — Смерть на Фарерских островах», который вышел в 2025 году.