Синоптик рассказала, когда москвичам ждать первую грозу

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Первая весенняя гроза в Москве возможна в конце апреля. Об этом сообщила РИА «Новости» ведущая специалистка Гидрометцентра Людмила Паршина. 

Она пояснила, что гроза бывает, когда резко меняется температура ― например, с тепла на холод. Сейчас для этого условия неподходящие, а вот под конец апреля гроза вполне может произойти. 

«Безусловно, грозы бывают и в середине апреля, и даже зимой, но их вероятность очень мала», ― добавила синоптик. 

В 2025 году первая весенняя гроза прогремела в Москве и по области вечером 23 апреля.

