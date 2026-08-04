Waka Flocka Flame, Lil Pump, Saluki, «Фестик»: главные концерты и фестивали августа

Антоха МС
5 августа, Дизайн Завод
Последний месяц лета — самое время для танцев под фанковый грув.
Saluki
6 августа, Дизайн-завод
Если вам не терпится послушать новый альбом Салуки «EUPHORIA» вживую, то в начале месяца будет отличная возможность.
Круто
7 августа, Крутояк (Владимирская область)
ZOLOTO, Bad Zu, Mirèle, CUPSIZE, МАСЛА, Казускома, Николай Воронов, Два Обреза, Размаха, Конец солнечных дней и шоукейс лейбла System 108 — это лишь малая часть лайнапа, но такой набор артистов дико интригует.
Дельфин
8 августа, Дизайн-завод
В мае Дельфин выпустил альбом «Хлопок и Нейтрино», и уже вовсю работает над новым релизом. Поэтому на концерте прозвучат не только хиты и новинки, но и треки, которые пока еще никто не слышал.
Pepel Nahudi
8 августа, Red Summer Open Air
Эксцентричные трэп-бэнгеры прозвучат под открытым небом — впервые в карьере молодого артиста, мешающего рейдж-биты с электроникой и готикой.
Лолита
9 августа, Дизайн-завод
Команда певицы сравнивает грядущий концерт с «откровенным диалогом с подругой, которая и рассмешит до слез, и скажет правду без прикрас». Кажется, нет причин им не верить.
Zoloto
11 августа, Дизайн-завод
Интимный инди-поп Владимира Золотухина и его группы очаровывает даже в наушниках — а в лайве эффект усиливается раз в десять, гарантируем.
Сироткин
13 августа, Дизайн-завод
Минутка хоупкора — лидеры российского инди исполнят свои главные песни, сочетая ласковый акустический звук и мощные хоровые финалы.
Найк Борзов
13 августа, Petter
Если же вам больше по душе инди-рок старого образца, то советуем не пропускать концерт человека, который внес немалую лепту в развитие жанра.
Markul
14 августа, Дизайн-завод
Мастер-класс по объединению двух стихий — поп-музыки и хип-хопа. Ну и великие хиты от вечно грустного романтика.
Hofmannita
14 августа, «Графит»
Провокационная артистка устроит еще одно безумное рэп-шоу и презентует новый альбом «У Ангелов Уродливые Лица».
Waka Flocka Flame
15 августа, Пространство Tau
Мало кто повлиял на современный трэп так же сильно, как Вака Флака. Грядущее выступление в Москве — возможность прикоснуться к корням западного хип-хопа. ПАУ!
Pyrokinesis
15 августа, Дизайн-завод
Поэтичный рэп на стыке рока и электроники — для тех, кто в душе всё еще немного подросток.
Thomas Mraz
16 августа, Red Summer
За порцией неонового саунда, навевающего исключительно теплые воспоминания — на концерт к Томасу.
Фестик
21 августа, ДК Альфа Кристалл
Загибаем пальцы: Voskresenskii, ЛАУД, Villian, the Pak, Daily Slime, Прыгай Киска, Дельфин, Biicla, DJ Stonik1917, Казускома, Mirèle, Xrustalic, Tapenight. Фестиваль «Диско Клуба» продлится три дня и, судя по всему, скучать там не придется.
Аффинаж
21 августа
Пронзительный нуар-шансон от культовой группы снова в Москве — на этот раз на кораблике.
Lil Pump
22 августа, VK Stadium
Рэпер-мем вернет нас во времена расцвета западного саундклауда — с жирным бассом и незамысловатой лирикой.
АК-47 и ТГК
22 августа, Дружба на лето
Уральский олдскул в чистом виде. Классики русского рэпа, воспитавшие своей уличной музыкой целое поколение. Не хочется проходить мимо такого коллаба!
Lizer
23 августа, Территория Open Air Club
На ближайшем концерте под открытым небом рэпер-романтик наверняка заставит гостей ностальгически прослезиться.
Аукцыон
27 августа, ДК Альфа Кристалл
Мы уже привыкли, что Аукцыон дают концерты почти каждый месяц — куда же без их изобретательного джаз-рока и пост-панка.
Tesla Boy
28 августа, Графит
Классики столичного синти-попа опять отвечают за звук электронной юности.
Баста — Guf
28 августа, БСА «Лужники»
Винсент Вега и Джулс Винфилд, Саб-Зиро и Скорпион, Бивис и Батхед, Баста и Гуф. Ну, вы поняли. Настоящий праздник русского рэпа.
Чтиво Фест
29 августа, Хлебзавод
Фестиваль Сергея Минаева ненадолго отправит нас в нулевые, а потом вернет обратно в двадцатые — выступать будут Найк Борзов, UMA2RMAN, Отпетые Мошенники, FEDUK, Диктофон и Бонд с кнопкой. И не забудьте заглянуть на лекцию Коли Редькина там же!
Андрей Катиков
30 августа, Yauza
Быстро же Андрей Катиков из продюсера превратился в большого артиста! Оно и не удивительно — его инди-поп согревает сердца слушателей. Особенно в акустическом формате, прямо как на грядущем концерте.