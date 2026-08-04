Концертный зал

Waka Flocka Flame, Lil Pump, Saluki, «Фестик»: главные концерты и фестивали августа

Афиша Daily
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В Петербурге всех ждем на Пикнике Афиши, а для москвичей собрали традиционную подборку

Антоха МС

5 августа, Дизайн Завод

© @art_emeva/Summer Sound

Последний месяц лета — самое время для танцев под фанковый грув. 

Антоха MC. Summer Sound х билайн
Концерт / 5 августа
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Saluki

6 августа, Дизайн-завод

© Предоставлено артистом

Если вам не терпится послушать новый альбом Салуки «EUPHORIA» вживую, то в начале месяца будет отличная возможность.

Saluki. Summer Sound х билайн
Концерт / август
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Круто 

7 августа, Крутояк (Владимирская область)

© Илья Симонов

ZOLOTO, Bad Zu, Mirèle, CUPSIZE, МАСЛА, Казускома, Николай Воронов, Два Обреза, Размаха, Конец солнечных дней и шоукейс лейбла System 108 — это лишь малая часть лайнапа, но такой набор артистов дико интригует.

Круто 2026
Концерт / 7 августа
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Дельфин

8 августа, Дизайн-завод

© Екатерина Шуть/Summer sound

В мае Дельфин выпустил альбом «Хлопок и Нейтрино», и уже вовсю работает над новым релизом. Поэтому на концерте прозвучат не только хиты и новинки, но и треки, которые пока еще никто не слышал.

Дельфин. Summer Sound х билайн
Концерт / август
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Pepel Nahudi

8 августа, Red Summer Open Air

© Pepel Nahudi

Эксцентричные трэп-бэнгеры прозвучат под открытым небом — впервые в карьере молодого артиста, мешающего рейдж-биты с электроникой и готикой.

Pepel Nahudi. Большой летний концерт под открытым небом
Концерт / 8 августа
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Лолита 

9 августа, Дизайн-завод

© Предоставлено артисткой

Команда певицы сравнивает грядущий концерт с «откровенным диалогом с подругой, которая и рассмешит до слез, и скажет правду без прикрас». Кажется, нет причин им не верить.

Лолита. Summer Sound х билайн
Концерт / 9 августа
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Zoloto

11 августа, Дизайн-завод

© Предоставлено артистом

Интимный инди-поп Владимира Золотухина и его группы очаровывает даже в наушниках — а в лайве эффект усиливается раз в десять, гарантируем.

Zoloto. Summer Sound х билайн
Концерт / август
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Сироткин

13 августа, Дизайн-завод

© Предоставлено группой

Минутка хоупкора — лидеры российского инди исполнят свои главные песни, сочетая ласковый акустический звук и мощные хоровые финалы.

Сироткин
Концерт / август
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Найк Борзов

13 августа, Petter

© Найк Борзов

Если же вам больше по душе инди-рок старого образца, то советуем не пропускать концерт человека, который внес немалую лепту в развитие жанра.

Найк Борзов
Концерт / 13 августа
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Markul 

14 августа, Дизайн-завод

© Markul

Мастер-класс по объединению двух стихий — поп-музыки и хип-хопа. Ну и великие хиты от вечно грустного романтика.

Markul. Summer Sound х билайн
Концерт / 14 августа
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Hofmannita

14 августа,  «Графит»

© «Графит»

Провокационная артистка устроит еще одно безумное рэп-шоу и презентует новый альбом «У Ангелов Уродливые Лица».

Hofmannita
Концерт / август - сентябрь
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Waka Flocka Flame 

15 августа, Пространство Tau

© Tau

Мало кто повлиял на современный трэп так же сильно, как Вака Флака. Грядущее выступление в Москве — возможность прикоснуться к корням западного хип-хопа. ПАУ!

Waka Flocka Flame
Концерт / 15 августа
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Pyrokinesis

15 августа, Дизайн-завод

© Екатерина Шуть/Summer Sound

Поэтичный рэп на стыке рока и электроники — для тех, кто в душе всё еще немного подросток.

Pyrokinesis. Summer Sound x билайн
Концерт / 15 августа
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Thomas Mraz

16 августа, Red Summer

© Промо

За порцией неонового саунда, навевающего исключительно теплые воспоминания — на концерт к Томасу. 
 

Thomas Mraz. Большой летний концерт под открытым небом
Концерт / 16 августа
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Фестик

21 августа, ДК Альфа Кристалл

© Илья Симонов/«Фестик»

Загибаем пальцы: Voskresenskii, ЛАУД, Villian, the Pak, Daily Slime, Прыгай Киска, Дельфин, Biicla, DJ Stonik1917, Казускома, Mirèle, Xrustalic, Tapenight. Фестиваль «Диско Клуба» продлится три дня и, судя по всему, скучать там не придется. 

Фестик 2026
Концерт / 21 августа
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Аффинаж

21 августа

© «Аффинаж»

Пронзительный нуар-шансон от культовой группы снова в Москве — на этот раз на кораблике.

Аффинаж - Корабль
Концерт / 21 августа
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Lil Pump

22 августа, VK Stadium

© Промо

Рэпер-мем вернет нас во времена расцвета западного саундклауда — с жирным бассом и незамысловатой лирикой.

Lil Pump
Концерт / 22 августа
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АК-47 и ТГК

22 августа, Дружба на лето

© Витя АК

Уральский олдскул в чистом виде. Классики русского рэпа, воспитавшие своей уличной музыкой целое поколение. Не хочется проходить мимо такого коллаба!

АК-47 и ТГК
Концерт / август - ноябрь
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Lizer

23 августа, Территория Open Air Club

© Lizer

На ближайшем концерте под открытым небом рэпер-романтик наверняка заставит гостей ностальгически прослезиться. 

Lizer. Большой концерт под открытым небом
Концерт / 23 августа
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Аукцыон

27 августа, ДК Альфа Кристалл

© «Аукцыон»

Мы уже привыкли, что Аукцыон дают концерты почти каждый месяц — куда же без их изобретательного джаз-рока и пост-панка.

Аукцыон
Концерт / 27 августа
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Tesla Boy

28 августа, Графит

© Tesla Boy

Классики столичного синти-попа опять отвечают за звук электронной юности.

Tesla Boy
Концерт / 28 августа
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Баста — Guf

28 августа, БСА «Лужники»

© Промо

Винсент Вега и Джулс Винфилд, Саб-Зиро и Скорпион, Бивис и Батхед, Баста и Гуф. Ну, вы поняли. Настоящий праздник русского рэпа.

Баста Гуф
Концерт / 28 августа
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Чтиво Фест

29 августа, Хлебзавод

© Промо

Фестиваль Сергея Минаева ненадолго отправит нас в нулевые, а потом вернет обратно в двадцатые — выступать будут Найк Борзов, UMA2RMAN, Отпетые Мошенники, FEDUK, Диктофон и Бонд с кнопкой. И не забудьте заглянуть на лекцию Коли Редькина там же!

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Андрей Катиков

30 августа, Yauza

© Андрей Катиков

Быстро же Андрей Катиков из продюсера превратился в большого артиста! Оно и не удивительно — его инди-поп согревает сердца слушателей. Особенно в акустическом формате, прямо как на грядущем концерте.

Андрей Катиков. Акустик концерт
Концерт / 30 августа
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