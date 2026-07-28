Шоукейс «Заря» на Пикнике Афиши-2026: 24 имени будущего локальной сцены

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Список артистов может меняться

В рамках Пикника Афиши пройдет шоукейс «Заря» от «Афиши Daily» — там мы собрали артистов, в которых видим свет и перспективу, а слышим — будущее русскоязычной сцены.

Пак, Тейстлув, Парфюмер, Слипифоревер

Ada

Певица из Беларуси, в своих песнях наводящая мосты между настроением классики поп-музыки нулевых и актуальным звучанием сегодняшнего дня.

Новая волна московских хип-хоп-артистов, призванная напомнить: рэп может быть не только серьезным жанром про мнимое или настоящее богатство, но и про беззаботный угар.

Понравится, если
цените чартовый поп, но хотите,
чтобы он звучал поинтереснее

Что слушать в первую очередь
сингл «Butterfly», заход на территорию поп-рока

Понравится, если
любите влюбляться летом

Что слушать в первую очередь
сингл «First L», на ремикс которого залетел Feduk

Борисовский Тракт

кухня

Беларусские городские романтики, где любовь к ностальгическому гитарному звучанию сочетается с духом наивной юности.

Рэпер из Казахстана, делающий рэп для людей, любящих рэп. Это не обязательно про какие-то музыкальные находки или рифмы, которые вы никогда не слышали. А про стремление рассказывать истории и ловить самые точные образы — и в этом слушатель невольно растворяется.

Понравится, если
вы любите гулять летом под дождем и мечтать о светлом

Понравится, если
цените рэп скорее на стыке девяностых и нулевых

Что слушать в первую очередь
альбом «Город и Любовь»

Что слушать в первую очередь
совместную со Скриптонитом «Чтобы тронуло». Точно тронет

я Софа

Niker

Инди-фолк и умный поп, построенные на обаянии минимализма и музыкальной вдумчивости.

Читается «Никер». А на сцене артист сочетает энергию рок-концертов с мелодичностью современного хип-хопа, рассказывая истории о любви, дружбе и взрослении.

Понравится, если
музыка для вас — лучший спутник
для копаний в себе

Что слушать в первую очередь
альбом «Песни дешевого барда»

Понравится, если
на концертах хочется и под рэп покачаться, и в круг под гитарные проигрыши запрыгнуть

Что слушать в первую очередь
совместный с Markul
«Город серой готики»

Marytale

VetrÁ

Барокко-поп из Сибири. Искренние высказывания и размышления, обрамленные чутким музыкальным сопровождением, в котором хочется задержаться как можно дольше.

Русскоязычная поп-музыка встречает европейский дэнс с интеллигентским прищуром. Лайвы артиста — это синтезаторы, драм-машины и электронный сетап, дающие выступлениям дополнительное измерение.

Понравится, если
тоже думаете, что ваш «воображаемый ничем не уступает по важности миру реальному»

Что слушать в первую очередь
песню «Ведьма»

Понравится, если
внимательно подходите к музыке,
под которую танцуете

Что слушать в первую очередь
мини-релиз «Танцую и смотрю»

fvnni

Соня хочет танцевать

Музыкальный калейдоскоп на стыке R’n’B, инди, хип-хопа и электронной музыки, дополняющийся уютным грувом.

Понравится, если
в музыке мягкость цените больше, чем агрессию

Проект московского музыканта Ильи Иванова — это инди-рок, построенный на фундаменте гаражного рока и постпанка. А кто такая Соня? Мрачное альтер эго, отражение тонкой грани между разумом и хаосом.

Что слушать в первую очередь
совместный с LeTai сингл
«Чувствую так»

Понравится, если
днем вы городской интеллектуал, а вечером — фанат мошпитов

Что слушать в первую очередь
песню «Попса»

Ния

Kiza

Рэп-артистка из Бишкека с ярким флоу, который легко подстраивается под любой бит — от агрессивного трэпа до чего-то более классического и умиротворенного.

Девушка, сделавшая уверенный шаг из блогинга в музыку. Сейчас она выпускает музыку на GAZ, где ищет новые мостики между рэпом и R’n’B.

Понравится, если
не хватает дерзости на сегодняшней сцене

Понравится, если
любите стиль на уверенном

Что слушать в первую очередь
альбом «ИЯ»

Что слушать в первую очередь
свежий сингл «Crip Walk»

Vacka

Дела поважнее

Проект Вани и Дани, парней из маленьких городов. Их главные инструменты музыкального диалога — грязные гитары и меланхолия, направленные на поиск жизненного смысла без прикрас. Дописывают дебютный альбом под присмотром Антона Беляева.

Музыка группы — это постоянный поиск надежды среди головной боли повседневности на фоне то поп-панка, то мидвест-эмо.

Понравится, если
вы уже давно взрослый, но по-прежнему романтик

Понравится, если
готовы доверять искренности новых в плейлисте артистов

Что слушать в первую очередь
дебютный альбом «Синдром самозванца», той самой надежды там в избытке

Что слушать в первую очередь
приходите на «Пикник», все узнаете

Академический отпуск

Illo.Trio

Классический формат «оДин человек пишет музыку, второй читает поД нее рэп». «АкаДемический отпуск» — это стык интроспективного ироничного хип-хопа и электронной музыки, которую сами авторы описывают как «аутсайДер-поп». РАЗБРОС тем — от быта хорошиста до бесконечных отсылок к мировому футболу.

Московское трио, Дающее уверенный ответ на вопрос, что происхоДит с современным Джазом в России: все с ним просто отлично, жанр жив, развивается и обрастает новыми именами. 

Понравится, если
Джаз для вас — про новое, а не старое

Понравится, если
вам в жизни не хватает похмельной иронии

Что слушать в первую очередь
альбом «Illo.Trio», чтобы понять, что Джаз — это и не скучно, и не страшно

Что слушать в первую очередь
Дебютный релиз «Русский футбол», очень свежо

Isentie

Твои кошмары

Интеллигентский электропоп, уместный одновременно и по ходу рейва (там, где ближе к дип-хаусу), и по спокойной мечтательной дороге с него домой (там, где начинает играеть дарк-поп).

Проект музыканта Влада Маркова, который он называет «сборником сказок для тинейджеров». Звучат эти сказки громко, ярко и с молодежной безапелляционностью. И обязательно с гитарными переборами!

Понравится, если
любите рассказывать друзьям
про следующих больших артистов, о которых еще никто не знает

Понравится, если
вам не хватает эмоциональной
гитарной музыки

Что слушать в первую очередь
EP «Sunburn», раскрывающий обе стороны музыки артистки

Что слушать в первую очередь
альбом «Жутко громко, ч. 1»,
который полностью оправдывает название (это комплимент)

Собачий Lie

Два Обреза

«Вообще очень даже неплохо и прикольно», — такая ироничная цитата из якобы The New York Times описывает паблик группы «ВК». Мы подтверждаем уже не в шутку: это очень даже неплохая и прикольная музыка где-то между рок- и поп-сценами.

Группа начинала с хип-хопа, а потом пустилась во все тяжкие и освоила хоть эйсид-хаус и индастрил, хоть джаз и босанову. Их музыка — баланс между авангардом и попсовой легкостью, ностальгией и свежестью.

Понравится, если
Листаете ироничные мемы
под инди-поп

Понравится, если
любите всю музыку сразу и искали универсальных артистов для плейлиста.

Что слушать в первую очередь
сингл «Красивая история любви», потому что красиво

Что слушать в первую очередь
альбом «Шабаш радио», одно из главных музыкальных откровений 2025 года

Хацкевич

Артист, строящий свои песни на шике акустического минимализма и воодушевляющей лирике, дарящей ощущение того самого внутреннего тепла. Потому что иногда для радости хватает красивого голоса и песен, которым хочется подпевать, даже если слышишь их впервые.

Понравится, если
любите искать в музыке надежду

Что слушать в первую очередь
песню «Хороший человек», плохой такую не напишет

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