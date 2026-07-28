Шоукейс «Заря» на Пикнике Афиши-2026: 24 имени будущего локальной сцены
Список артистов может меняться
В рамках Пикника Афиши пройдет шоукейс «Заря» от «Афиши Daily» — там мы собрали артистов, в которых видим свет и перспективу, а слышим — будущее русскоязычной сцены.
Пак, Тейстлув, Парфюмер, Слипифоревер
Ada
Певица из Беларуси, в своих песнях наводящая мосты между настроением классики поп-музыки нулевых и актуальным звучанием сегодняшнего дня.
Новая волна московских хип-хоп-артистов, призванная напомнить: рэп может быть не только серьезным жанром про мнимое или настоящее богатство, но и про беззаботный угар.
Понравится, если
цените чартовый поп, но хотите,
чтобы он звучал поинтереснее
Понравится, если
любите влюбляться летом
Борисовский Тракт
кухня
Беларусские городские романтики, где любовь к ностальгическому гитарному звучанию сочетается с духом наивной юности.
Рэпер из Казахстана, делающий рэп для людей, любящих рэп. Это не обязательно про какие-то музыкальные находки или рифмы, которые вы никогда не слышали. А про стремление рассказывать истории и ловить самые точные образы — и в этом слушатель невольно растворяется.
Понравится, если
вы любите гулять летом под дождем и мечтать о светлом
Понравится, если
цените рэп скорее на стыке девяностых и нулевых
Что слушать в первую очередь
альбом «Город и Любовь»
Что слушать в первую очередь
совместную со Скриптонитом «Чтобы тронуло». Точно тронет
я Софа
Niker
Инди-фолк и умный поп, построенные на обаянии минимализма и музыкальной вдумчивости.
Читается «Никер». А на сцене артист сочетает энергию рок-концертов с мелодичностью современного хип-хопа, рассказывая истории о любви, дружбе и взрослении.
Понравится, если
музыка для вас — лучший спутник
для копаний в себе
Что слушать в первую очередь
альбом «Песни дешевого барда»
Понравится, если
на концертах хочется и под рэп покачаться, и в круг под гитарные проигрыши запрыгнуть
Что слушать в первую очередь
совместный с Markul
«Город серой готики»
Marytale
VetrÁ
Барокко-поп из Сибири. Искренние высказывания и размышления, обрамленные чутким музыкальным сопровождением, в котором хочется задержаться как можно дольше.
Русскоязычная поп-музыка встречает европейский дэнс с интеллигентским прищуром. Лайвы артиста — это синтезаторы, драм-машины и электронный сетап, дающие выступлениям дополнительное измерение.
Понравится, если
тоже думаете, что ваш «воображаемый ничем не уступает по важности миру реальному»
Что слушать в первую очередь
песню «Ведьма»
Понравится, если
внимательно подходите к музыке,
под которую танцуете
Что слушать в первую очередь
мини-релиз «Танцую и смотрю»
Соня хочет танцевать
Музыкальный калейдоскоп на стыке R’n’B, инди, хип-хопа и электронной музыки, дополняющийся уютным грувом.
Понравится, если
в музыке мягкость цените больше, чем агрессию
Проект московского музыканта Ильи Иванова — это инди-рок, построенный на фундаменте гаражного рока и постпанка. А кто такая Соня? Мрачное альтер эго, отражение тонкой грани между разумом и хаосом.
Что слушать в первую очередь
совместный с LeTai сингл
«Чувствую так»
Понравится, если
днем вы городской интеллектуал, а вечером — фанат мошпитов
Что слушать в первую очередь
песню «Попса»
Ния
Kiza
Рэп-артистка из Бишкека с ярким флоу, который легко подстраивается под любой бит — от агрессивного трэпа до чего-то более классического и умиротворенного.
Девушка, сделавшая уверенный шаг из блогинга в музыку. Сейчас она выпускает музыку на GAZ, где ищет новые мостики между рэпом и R’n’B.
Понравится, если
не хватает дерзости на сегодняшней сцене
Понравится, если
любите стиль на уверенном
Что слушать в первую очередь
альбом «ИЯ»
Что слушать в первую очередь
свежий сингл «Crip Walk»
Vacka
Дела поважнее
Проект Вани и Дани, парней из маленьких городов. Их главные инструменты музыкального диалога — грязные гитары и меланхолия, направленные на поиск жизненного смысла без прикрас. Дописывают дебютный альбом под присмотром Антона Беляева.
Музыка группы — это постоянный поиск надежды среди головной боли повседневности на фоне то поп-панка, то мидвест-эмо.
Понравится, если
вы уже давно взрослый, но по-прежнему романтик
Понравится, если
готовы доверять искренности новых в плейлисте артистов
Что слушать в первую очередь
приходите на «Пикник», все узнаете
Академический отпуск
Illo.Trio
Классический формат «оДин человек пишет музыку, второй читает поД нее рэп». «АкаДемический отпуск» — это стык интроспективного ироничного хип-хопа и электронной музыки, которую сами авторы описывают как «аутсайДер-поп». РАЗБРОС тем — от быта хорошиста до бесконечных отсылок к мировому футболу.
Московское трио, Дающее уверенный ответ на вопрос, что происхоДит с современным Джазом в России: все с ним просто отлично, жанр жив, развивается и обрастает новыми именами.
Понравится, если
Джаз для вас — про новое, а не старое
Понравится, если
вам в жизни не хватает похмельной иронии
Что слушать в первую очередь
альбом «Illo.Trio», чтобы понять, что Джаз — это и не скучно, и не страшно
Isentie
Твои кошмары
Интеллигентский электропоп, уместный одновременно и по ходу рейва (там, где ближе к дип-хаусу), и по спокойной мечтательной дороге с него домой (там, где начинает играеть дарк-поп).
Проект музыканта Влада Маркова, который он называет «сборником сказок для тинейджеров». Звучат эти сказки громко, ярко и с молодежной безапелляционностью. И обязательно с гитарными переборами!
Понравится, если
любите рассказывать друзьям
про следующих больших артистов, о которых еще никто не знает
Понравится, если
вам не хватает эмоциональной
гитарной музыки
Что слушать в первую очередь
альбом «Жутко громко, ч. 1»,
который полностью оправдывает название (это комплимент)
Собачий Lie
Два Обреза
«Вообще очень даже неплохо и прикольно», — такая ироничная цитата из якобы The New York Times описывает паблик группы «ВК». Мы подтверждаем уже не в шутку: это очень даже неплохая и прикольная музыка где-то между рок- и поп-сценами.
Группа начинала с хип-хопа, а потом пустилась во все тяжкие и освоила хоть эйсид-хаус и индастрил, хоть джаз и босанову. Их музыка — баланс между авангардом и попсовой легкостью, ностальгией и свежестью.
Понравится, если
Листаете ироничные мемы
под инди-поп
Понравится, если
любите всю музыку сразу и искали универсальных артистов для плейлиста.
Хацкевич
Артист, строящий свои песни на шике акустического минимализма и воодушевляющей лирике, дарящей ощущение того самого внутреннего тепла. Потому что иногда для радости хватает красивого голоса и песен, которым хочется подпевать, даже если слышишь их впервые.
Понравится, если
любите искать в музыке надежду