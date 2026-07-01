OG Buda, Хаски, Lizer, Ill Nino, Елка: главные концерты июля в Москве

Сергей Бобунец
3 июля, в Зеленом театре ВДНХ
Музыкант исполнит песни, которые шли рука об руку с целым поколением, но на этот раз в сопровождении симфонического оркестра.
Lizer
3 июля, на территории Open Air Club
«Большой концерт под открытым небом» — тот формат, в котором музыка Лизера раскрывается на 200%. На выступлении прозвучат не только хиты, но и новые, еще не вышедшие треки.
Опен-эйр «Нового радио»
4 июля, в «Лужниках»
Загибаем пальцы: Zivert, Елка, Бьянка, Шура, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Mona и другие хитмейкеры выступят на большом музыкальном празднике, приуроченном ко Дню спорта. А вход свободный.
«Близость»
4 июля, в ДК «Альфа Кристалл»
Концепция фестиваля — в объединении на одной сцене популярных хедлайнеров с инди-коллективами, которые только начинают свой путь: «Бонд с кнопкой», «Аффинаж», «Кё», «Я Софа», «Где Фантом?», Дарья Виардо, «Один в оленьем парке». В общем, фанатам эмоционального отечественного инди будет кого послушать.
«Убийцы Crystal» & Вика Чехова
4 июля, в клубе «16 тонн»
Вика Чехова и ее электронная группа будут ошпаривать холодом витч-хауса — тяжело представить более трушный клубный гиг.
Валерий Сюткин
6 июля, в баре Petter
Валерий Сюткин, один из хедлайнеров московского Пикника Афиши-2026, наотрез отказывается стареть — продолжается это уже лет тридцать. Городская поэзия столичного стиляги остается актуальной из года в год.
Линда
10 июля, в клубе «16 тонн»
Этнический трип-хоп Линды заиграл новыми красками во времена, когда в русской музыке появился спрос на аутентичное звучание и локальную идентичность. Не верите? Сходите на концерт и проверьте.
Юлия Савичева
11 июля, в баре Petter
Трогательные поп-номера певицы согреют публику, соскучившуюся по беззаботным временам — концу нулевых и началу десятых.
«Электро джонт»
12 июля, в клубе «16 тонн»
Мультижанровый коллектив органично соединяет акустику, электронику и англоязычную лирику, посвящая свое творчество трудностям неизбежного взросления. Идеальный ли это саундтрек для летнего вечера — риторический вопрос.
IOWA
15 июля, на «Дизайн заводе»
Танцевальный грув и хорошо известные поп-припевы — идеальный концерт, чтобы прочувствовать лето.
OG Buda
16 июля, в Red Summer Open Air
На это выступление идем за бэдбарсами, детройт-безумием и дрейкообразными хитами — в этом деле ему равных нет.
Найк Борзов
17 июля, в клубе «16 тонн»
Без яркой харизмы Найка Борзова русский рок был бы совсем другим. Да и кто не хотел бы послушать «Лошадку» вживую?
«Ствол»
17 июля, в клубе Dex
Важнейший электронный лейбл современности предлагает вместе отметить день рождения сооснователя объединения, Ильи Гадаева. Соберутся и новички, и старожилы — те, с кого начинался проект.
Хаски
17–19 июля, на «Дизайн заводе»
Можно как угодно относиться к Хаски, но его концептуальные шоу из раза в раз удивляют публику. Безумные декорации, колоритные костюмы и трикстерство — приходите посмотреть на это вживую.
Sqwoz Bab
24 июля, на «Дизайн заводе»
Едва ли на концерте рэп-скомороха из Татарстана будет скучно — там получится и подвигаться, и повеселиться.
«Гудтаймс»
25 июля, на «Дизайн заводе»
Шальная музыка рок-коллектива с духовыми буквально создана для лайв-формата. Кричать под летний саундтрек нашей (или чужой) молодости будем уже в этом месяце.
«Свидание»
26 июля, в «Дружбе на лето»
Музыка городской влюбленности, отсылающая к литературе Серебряного века. Так еще и под открытым небом! Группа обещает дать «самый романтичный концерт этого лета» — нет причин не верить.
Шура
29 июля, в баре Petter
Провокационный рейв-движ и возвращение утерянной клубной культуры — на концерте короля эпатажа.
Ill Nino
30 июля, в концертном зале VK Stadium
Легенды латинского метала с пуэрто-риканскими корнями выступят в Москве впервые за девять лет.
Елка
31 июля, на «Дизайн заводе»
Новые песни и хиты, названия которых вы знаете и без нас. Но гвоздь программы — это, конечно же, энергетика певицы, которая всегда выкладывается на все сто.
Wildways
31 июля, на «Дизайн заводе»
Группа Анатолия Борисова смогла найти золотую середину между поп-форматом и металкором. На ближайшем выступлении послушаем «эмокор новой волны», как они сами описывают свою музыку.