Концертный зал

OG Buda, Хаски, Lizer, Ill Nino, Елка: главные концерты июля в Москве

Афиша Daily
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Фото: @budaog
Лето продолжается, музыкальных событий (в том числе на открытом воздухе) меньше не становится. Рассказываем, на чьи выступления сходить в столице.

Сергей Бобунец

3 июля, в Зеленом театре ВДНХ

© Мария Дорохина

Музыкант исполнит песни, которые шли рука об руку с целым поколением, но на этот раз в сопровождении симфонического оркестра. 

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Lizer 

3 июля, на территории Open Air Club

© Lizer

«Большой концерт под открытым небом» — тот формат, в котором музыка Лизера раскрывается на 200%. На выступлении прозвучат не только хиты, но и новые, еще не вышедшие треки. 

Lizer. Большой концерт под открытым небом
Концерт / 23 августа
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Опен-эйр «Нового радио»

4 июля, в «Лужниках»

© «Новое радио»

Загибаем пальцы: Zivert, Елка, Бьянка, Шура, Мари Краймбрери, Artik & Asti, Mona и другие хитмейкеры выступят на большом музыкальном празднике, приуроченном ко Дню спорта. А вход свободный.

«Близость»

4 июля, в ДК «Альфа Кристалл»

© Фестиваль «Близость»

Концепция фестиваля — в объединении на одной сцене популярных хедлайнеров с инди-коллективами, которые только начинают свой путь: «Бонд с кнопкой», «Аффинаж», «Кё», «Я Софа», «Где Фантом?», Дарья Виардо, «Один в оленьем парке». В общем, фанатам эмоционального отечественного инди будет кого послушать.

Инди-фестиваль «Близость». Бонд с кнопкой, Аффинаж и другие
Концерт / 4 июля
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«Убийцы Crystal» & Вика Чехова

4 июля, в клубе «16 тонн»

© «Убийцы Crystal»

Вика Чехова и ее электронная группа будут ошпаривать холодом витч-хауса — тяжело представить более трушный клубный гиг.

Убийцы Crystal х Вика Чехова. Birthday Party
Концерт / 4 июля
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Валерий Сюткин

6 июля, в баре Petter

© Промоматериалы

Валерий Сюткин, один из хедлайнеров московского Пикника Афиши-2026, наотрез отказывается стареть — продолжается это уже лет тридцать. Городская поэзия столичного стиляги остается актуальной из года в год. 

Валерий Сюткин
Концерт / июль - январь
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Линда 

10 июля, в клубе «16 тонн»

© Линда

Этнический трип-хоп Линды заиграл новыми красками во времена, когда в русской музыке появился спрос на аутентичное звучание и локальную идентичность. Не верите? Сходите на концерт и проверьте. 

Линда
Концерт / 10 июля
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Юлия Савичева

11 июля, в баре Petter

© Юлия Савичева

Трогательные поп-номера певицы согреют публику, соскучившуюся по беззаботным временам — концу нулевых и началу десятых. 

Юлия Савичева
Концерт / июль - декабрь
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«Электро джонт»

12 июля, в клубе «16 тонн»

© Промоматериалы

Мультижанровый коллектив органично соединяет акустику, электронику и англоязычную лирику, посвящая свое творчество трудностям неизбежного взросления. Идеальный ли это саундтрек для летнего вечера — риторический вопрос. 

электро джонт
Концерт / 12 июля
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IOWA 

15 июля, на «Дизайн заводе»

© Промоматериалы

Танцевальный грув и хорошо известные поп-припевы — идеальный концерт, чтобы прочувствовать лето.

IOWA. Summer Sound x билайн
Концерт / июль - август
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OG Buda

16 июля, в Red Summer Open Air

© Промоматериалы

На это выступление идем за бэдбарсами, детройт-безумием и дрейкообразными хитами — в этом деле ему равных нет. 

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Найк Борзов

17 июля, в клубе «16 тонн»

© Найк Борзов

Без яркой харизмы Найка Борзова русский рок был бы совсем другим. Да и кто не хотел бы послушать «Лошадку» вживую? 

Найк Борзов. Электричество
Концерт / 17 июля
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«Ствол»

17 июля, в клубе Dex

© Dex

Важнейший электронный лейбл современности предлагает вместе отметить день рождения сооснователя объединения, Ильи Гадаева. Соберутся и новички, и старожилы — те, с кого начинался проект. 

Ствол
Концерт / 17 июля
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Хаски

17–19 июля, на «Дизайн заводе»

© Хаски

Можно как угодно относиться к Хаски, но его концептуальные шоу из раза в раз удивляют публику. Безумные декорации, колоритные костюмы и трикстерство — приходите посмотреть на это вживую. 

Хаски. Summer Sound х билайн
Концерт / июль - август
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Sqwoz Bab

24 июля, на «Дизайн заводе»

© Sqwoz Bab

Едва ли на концерте рэп-скомороха из Татарстана будет скучно — там получится и подвигаться, и повеселиться. 

Sqwoz Bab. Summer Sound х билайн
Концерт / август
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«Гудтаймс»

25 июля, на «Дизайн заводе»

© «Гудтаймс»

Шальная музыка рок-коллектива с духовыми буквально создана для лайв-формата. Кричать под летний саундтрек нашей (или чужой) молодости будем уже в этом месяце. 

Гудтаймс. Summer Sound х билайн
Концерт / июль - август
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«Свидание»

26 июля, в «Дружбе на лето»

© «Свидание»

Музыка городской влюбленности, отсылающая к литературе Серебряного века. Так еще и под открытым небом! Группа обещает дать «самый романтичный концерт этого лета» — нет причин не верить. 

Свидание
Концерт / 26 июля
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Шура 

29 июля, в баре Petter

© Промоматериалы

Провокационный рейв-движ и возвращение утерянной клубной культуры — на концерте короля эпатажа. 

Шура
Концерт / июль - октябрь
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Ill Nino

30 июля, в концертном зале VK Stadium

© Jeremy Saffer

Легенды латинского метала с пуэрто-риканскими корнями выступят в Москве впервые за девять лет. 

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Елка

31 июля, на «Дизайн заводе»

© Елка

Новые песни и хиты, названия которых вы знаете и без нас. Но гвоздь программы — это, конечно же, энергетика певицы, которая всегда выкладывается на все сто. 

Ёлка
Концерт / 31 июля
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Wildways

31 июля, на «Дизайн заводе» 

© Wildways

Группа Анатолия Борисова смогла найти золотую середину между поп-форматом и металкором. На ближайшем выступлении послушаем «эмокор новой волны», как они сами описывают свою музыку.

Wildways. Summer Sound х билайн
Концерт / июль
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