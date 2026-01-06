«Душу греет Волга, водка и кореша». Как рэперы прославляют свои города

«Люблю свой город, тут вся моя life.

Мы летим на иномарке по проспекту, и нам в кайф.

Да, больше, чем музыка в колонках.

Жулимэ вышка, юмор тонкий.

Дети фенола созрели на камнях, на холмах.

Я знаю не всех, но уфимский синдикат возносится вверх.

Мы знаем, где верх, мы курим верх.

Мы есть верх, это и есть верх, да».