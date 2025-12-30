Какой мы запомним музыку в 2025 году? 33 главных текста «Афиши Daily»

Мы узнали много новых имен — и полюбили их
Разобрались в новых жанрах и целых эпохах
Прощались с по-разному культовыми людьми: умерли Паша Техник и Оззи Осборн
Провели Пикник «Афиши» в Москве и Петербурге
Макан был абсолютно везде — поняли, как так вышло
Биф года: Мэйби Бэйби против Инстасамки
Рассказывали про тренд на ностальгию и вечную актуальность групп прошлого
Что случилось с музыкой /Новой музыки все больше, а кайфуем под Кадышеву: разбираемся в тренде на ностальгию
Что случилось с музыкой /«Он никогда не простит мне мой талант». История триумфа и трагедии группы «Братья Грим»