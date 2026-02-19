Разделить тесто на три части:

— Основная часть: туда можно добавить 1 чайную ложку какао, чтобы блин не остался белым, а гармонировал с рисунком.

— Для пятен: этого теста должно быть меньше, чем основного, но больше, чем для контура. Сюда может уйти около 2.5 чайных ложек какао.

— Для контура: здесь какао должно быть больше всего — до 4 чайных ложек. Можно добавить немного молока для более жидкой консистенции.