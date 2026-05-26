Любуемся сиренью (и делаем фото): где в Москве цветет этот красивый куст

Откуда в Москве так много сирени?
Сирень в Москве выращивают уже несколько веков: она появилась в России при Петре I, а к XIX веку цвела в дворянских усадьбах, где преобладали французские сорта питомника Лемуана.
Всё изменилось благодаря гениальному самоучке Леониду Колесникову. Не имевший биологического образования, он посадил свои первые кусты в отцовском саду еще в 1916 году, а в 1919-м уже целенаправленно занялся коллекционированием сирени. К 1923 году в его саду росло более 100 сортов. Вскоре он начал учиться у ботаника М.П. Нагибиной, и в начале 1920-х вывел первый собственный сорт «Джамбул» с белой каймой на лепестках.
Благодаря такой увлеченности к середине 1950-х Колесников создал уже более 300 уникальных сортов. Среди них легендарная «Красавица Москвы», «Галина Уланова», «Небо Москвы» и многие другие.
В 1954 году для этой коллекции выделили территорию в Измайлово (Сиреневый сад на Щёлковском шоссе). А старый сад остался на территории Сокола.
Именно благодаря Колесникову появилась «русская сирень». И уже в 1950–1960-х годов Москву начали массово засаживать сортами из его коллекции.
Где цветет сирень
Парки и сады
«Сиреневый сад» на Щелковском шоссе
Считается самым пышным сиреневым садом в Москве. Место было основано в 1954 году по инициативе Леонида Колесникова — главного советского селекционера сирени. В парке растет огромная коллекция сортов всех цветов: и белая, и розовая, и маджентовая (самая яркая), и, конечно же, фиолетовая. На центральной площади расположен сухой фонтан. А по периметру парка высажены каштаны, которые закрывают территорию от шума и пыли. Получается тихий оазис для созерцательных прогулок. Но предупреждаем: людей здесь в мае действительно много.
Недалеко отсюда, кстати, проходит живописный трамвайный маршрут № 11 через Измайловский лес.
Сиреневый сад в Сокольниках
Это место расположилось в глубине парка, справа от музея каллиграфии. Здесь можно встретить сирени самых необычных сортов — желтую «Примроуз» и «Сенсацию» (фиолетовые цветки с белой каймой).
Хоть сад создан в 1958 году, во время прогулки может покидать не ощущение, что он появился гораздо раньше. И неспроста: сад создавали в традициях русского классицизма, стиля XVIII века.
Здесь есть уютные деревянные скамейки, качели, беседки и небольшие белые мостики через сухой ручей. Для любителей искусства есть возможность посмотреть на большую коллекцию скульптур Бориса Мачкова, посвященных любви и семье.
ВДНХ
Сирингарий расположен за павильоном № 29 «Цветоводство и озеленение». Здесь высажено более 300 кустов различных сортов.
Помимо сада сирень можно найти по всему ВДНХ: около фонтана, около ракеты «Восток», на Сиреневой аллее и рядом со сквером юннатов. Суммарно на всей территории ВДНХ около 3000 кустов, так что найти место для красивых ракурсов будет несложно.
Александровский сад
Место в самом центре столицы. Здесь полюбоваться сиренью можно на фоне стен Красной Площади и на Охотном ряду. В летнее время в Александровском саду запускается 12 фонтанов, которые отлично вписаны в цветущий ландшафт.
Самое живописное место — около входных ворот Александровского сада в сторону Кремля. Там рядом с сиреневыми кустами растет целое поле красных тюльпанов.
Музей-заповедник «Коломенское»
Еще одна историческая локация. Сирень здесь растет рядом с множеством других цветущих деревьев. Самые многочисленные — яблоневые сады, которых тут целых три. Встретить эту коллекцию можно около деревянного дворца Алексея Михайловича.
Территория заповедника огромная, и тут действительно есть что посмотреть. За почти 400 лет существования здесь появилось несколько царских резиденций (например, домик Петра I, около которого растет 600-летний дуб). А ещё здесь наконец отреставрировали самую знаменитую локацию парка — церковь Вознесения Господня, на фоне которой получатся отличные фотографии.
Зарядье
Когда-то давно сирень высадили в самом центре исторической Москвы. Сейчас она растет здесь не только в самом парке, но и вдоль всей Варварки. Самые пышные сорта растут рядом с амфитеатром, а самые живописные — рядом с церквями вдоль улицы. А ещё в Зарядье можно посмотреть на фиолетовые поля луковичных растений мускари.
Сад им. Баумана
Сирень здесь раскидана по всему парку. Больше всего кустов со стороны Старой Басманной улицы, рядом с усадьбой Голицына и по дороге к «Туманному оазису».
В целом, в парке много всего интересного: можно поиграть в теннис, шахматы, взять велопрокат и посмотреть на старинный грот. Если повезет, на сцене будут проходить музыкальные выступления. А в летний период здесь будут показывать кино под открытым небом.
Парк «Музеон»
Еще одна большая коллекция сирени находится здесь. Кусты высажены на территории всего парка, но больше всего растет вдоль Крымской набережной. В пейзаж цветения в зависимости от ракурса попадают памятник Петра I на воде, скульптуры рядом с домом Третьяковых и храм Христа Спасителя. На обратном пути можно зайти в Новую Третьяковку или поиграть в пинг-понг на набережной.
Ботсад МГУ на Ленинских горах
Ботанический сад биологического факультета менее популярен, чем Аптекарской огород или сад Цицина, но здесь цветет огромная коллекция самых пышных сортов сирени. Найти их можно в зоне самостоятельного осмотра (куда можно попасть без экскурсии), южнее Мичуринской аллеи. В этот же период здесь цветут пионы, розы и флоксы — пожалуй, самые яркие цветы мая. Ракурс для фотографий впечатляющий — на Главное здание МГУ. И в отличие от многих центральных локаций, здесь почти нет толп.
«Старый сиреневый сад» на Соколе
Это место можно назвать отправной точкой сиреневых садов в Москве. На его территории когда-то стояла усадьба Колесникова, без которого сейчас не было бы майского засилья сирени. Именно здесь он делал свои первые эксперименты в селекции сортов. Раньше это была самая масштабная коллекция в Москве, но сейчас остался только небольшой сквер. В 2000 году большинство кустов увезли в Измайловский сиреневый сад, а это место осталось тихим историческом уголком первой московской сирени.
Парк «Покровское-Стрешнево»
Ещё одна локация за пределами кольца. Парк расположен на берегу Химкинского водохранилища, на территории есть еще несколько прудов. Сирени посадили сюда после масштабной реконструкции парка в 2024 году. Найти их можно в регулярном саду недалеко от главной усадьбы в южной части парка. Здесь же можно посидеть на берегу Иваньковского пруда, а после — прогуляться до парка Северного речного вокзала и Северного Тушино, где тоже цветет сирень.
Усадьба «Кусково»
То самое место, куда можно сбежать от московской суеты. Кусково — это огромная загородное имение графов Шереметевых на территории Кусковского лесопарка, в часе езды от центра. Архитектура здесь почти не изменилась с XVIII века. Сирень растет у главного Шереметьевского дворца, который часто называют «русским Версалем».
Сад «Эрмитаж»
Сирень можно встретить по всему саду, но особенно её много у центрального фонтана и на аллеях, ведущих к театру «Новая Опера». Вообще, в весеннее время это одна из самых живописных локаций города. Здесь и цветочные арки, и высаженные клумбы с красными и желтыми тюльпанами, и ароматные яблони. В летнее время здесь проводятся музыкальные фестивали и концерты.
Музей-заповедник «Царицыно»
В Царицыно сирень можно найти в нескольких ключевых точках: основной сиреневый сад расположен рядом с Виноградной оранжереей, вдоль Воздушной улицы. Самый красивый ракурс на Главный дворец открывается с Большой дворцовой поляны — здесь тоже есть несколько кустов розовой сирени. В оранжереях музея-заповедника кусты распускаются даже зимой.
Ландшафтный парк Митино
Еще один парк на севере Москвы, который живет свою лучшую жизнь. В летнее время здесь постоянно проводятся различные интересные мероприятия. Например, в августе проходит фестиваль лошадей. По всей территории бегают белочки, в пруду плавают лебеди, с восточной стороны парка есть даже небольшой водопад. А уже сейчас там проводятся бесплатные кинопоказы под открытым небом.
Сирень цветет во всех частях парка. Больше всего — у храма Святых Равноапостольных Константина и Елены, рядом с Пенягинским прудом.
Переулки и скверы
У Большого театра
Сирень растёт по обе стороны от Театрального проезда. В объектив могут попасть главные доминанты района — Большой театр и ЦУМ. В сквере у Большого в три ряда разбиты клумбы, цветут яблони и вишни, а ещё наконец запустили три фонтана. На противоположной стороне площади сирень можно найти в сквере у фонтана Витали. Отсюда получаются отличные кадры с гостиницей «Метрополь» и Спасским собором за спиной. Обычно здесь значительно меньше людей, чем у главного входа в театр.
Сквер напротив гостиницы «Украина»
+1 в коллекцию красочных фотографий на фоне сталинок. Сирень растет в небольшом сквере напротив высотки, рядом с памятником Тараса Шевченко. А если развернуться на 180 градусов, получатся фотографии с видом на набережную Москвы-реки. В основном здесь цветут розовые и белые сорта.
Особняк Рябушинского
Секретная локация во дворе эталонного здания модерна. Это, пожалуй, самое «природное» здание в Москве: на фасадах — каменные орхидеи, ирисы и водоросли, лестничная башня напоминает изгибающийся стебель, а окна текучей формы повторяют движение воды. Сирень цветет с непарадной стороны здания, между особняком и домом-квартирой Максима Горького (вход со стороны Малой Никитской).
Немецкий дворик
Еще одна секретная локация — молодой скверик на Октябрьском поле, спрятанный во дворах. Чтобы найти сирень, нужно зайти под арки со стороны улицы Маршала Мерецкова и пройти вглубь. В сквере цветут деревья, разбиты клумбы, есть три фонтана. А малоэтажные сталинки замыкают сквер в кольцо.
Хитровская площадь
Небольшое место для отдыха недалеко от корпуса ВШЭ на Покровке, с невысокой исторической застройкой. Сквер имеет форму круга, и цветущие деревья здесь растут по всему периметру. Несмотря на то, что сквер находится почти в центре Москвы, людей здесь обычно немного.
Миусский сквер
Зимой недалеко от этого места устраивали концерты на Миусской дюне, а теперь можно полюбоваться цветением сирени. Найти ее можно вдоль дорожек недалеко от памятников в северной части сквера. При удачном ракурсе в кадр может попасть колоннада здания РГГУ XIX века в стиле неоготики.
Сквер Антоновой у Пушкинского музея
Сирень здесь цветет среди высоких хвойных деревьев и старых лип, и всё это на фоне античного портика Пушкинского музея. Весной у подножия колонн высаживают тюльпаны. Если отойти подальше, в объектив попадают и куст сирени, и ионическая колоннада. Сквер спланирован как регулярный парк: здесь есть центральная ось, симметричные дорожки и аккуратно подстриженные кустарники.