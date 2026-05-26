Любуемся сиренью (и делаем фото): где в Москве цветет этот красивый куст

Это место можно назвать отправной точкой сиреневых садов в Москве. На его территории когда-то стояла усадьба Колесникова, без которого сейчас не было бы майского засилья сирени. Именно здесь он делал свои первые эксперименты в селекции сортов. Раньше это была самая масштабная коллекция в Москве, но сейчас остался только небольшой сквер. В 2000 году большинство кустов увезли в Измайловский сиреневый сад, а это место осталось тихим историческом уголком первой московской сирени.