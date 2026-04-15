От ботсадов до храмов: 6 мест, где можно посмотреть на сакуру и встретить настоящую весну

Цветение в «Аптекарском» проходит под эгидой Весеннего фестиваля цветов, который длится с середины апреля до начала июня. Именно в этот период проводится эта обзорная экскурсия по весеннему саду и оранжереям. Расскажут о всех первоцветах в саду, которые в апреле распускаются друг за другом ежедневно. Про сакуры тоже расскажут и покажут. А заодно — про магнолии, миндаль, яблони и черемуху. Экскурсия длится час и проходит по выходным. В утренние сеансы людей меньше.