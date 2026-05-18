Освоить глок, ружье и даже арбалет: 10 тиров и стрелковых клубов Москвы

При первом посещении гостям предлагают пройти одну из программ: базовая, например, включает стрельбу из пистолетов «Глок» и «Буль Шторм», а также из тактического блока «Рони». Групповая тренировка включает усложняющиеся упражнения на точность и скорость под руководством инструктора, а также фотосъемку в процессе (можно потом смело повесить снимок при входе в дом, чтобы все знали, с кем имеют дело).



Есть специальная программа для детей и родителей, а также для тех, кто всегда мечтал оказаться героем боевика, — целиться придется с сиденья мотоцикла или с подвижной поверхности , а мишени здесь будут даже размером с монету.



Для оттачивания навыков после прохождения вступительной программы можно посещать индивидуальные (от 3900 р. за час) и групповые (от 1600 р. за час) тренировки с инструктором.