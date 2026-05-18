Освоить глок, ружье и даже арбалет: 10 тиров и стрелковых клубов Москвы

Сбросить стресс, получить эмоции и адреналин, развить координацию — причин отправиться в тир немало. Если давно хотели научиться обращению с оружием и проверить меткость в стрелковой галерее, отправляйтесь в одну из этих локаций. Можно сосредоточенно пострелять в одиночестве (не считая инструктора!), арендовать тир с друзьями или устроить свидание.

Стрелковый комплекс «Объект»

При первом посещении гостям предлагают пройти одну из программ: базовая, например, включает стрельбу из пистолетов «Глок» и «Буль Шторм», а также из тактического блока «Рони». Групповая тренировка включает усложняющиеся упражнения на точность и скорость под руководством инструктора, а также фотосъемку в процессе (можно потом смело повесить снимок при входе в дом, чтобы все знали, с кем имеют дело). 

Есть специальная программа для детей и родителей, а также для тех, кто всегда мечтал оказаться героем боевика, — целиться придется с сиденья мотоцикла или с подвижной поверхности, а мишени здесь будут даже размером с монету. 

Для оттачивания навыков после прохождения вступительной программы можно посещать индивидуальные (от 3900 р. за час) и групповые (от 1600 р. за час) тренировки с инструктором. 

Адрес
Московская область, г. Дзержинский, МКАД, 17-й км внешняя сторона, улица Энергетиков 50
Часы работы
09:00 — 22:00
Стоимость
от 10 900 р.
Стрелковый клуб «7.62»

В клубе продумали пятнадцать разных программ, разделенных по виду оружия (пистолет, карабин, винтовка), длительности и целям посещения — можно даже устроить необычное свидание. Для новичков и любителей здесь обустроили пять стрелковых галерей длиной 25 и 50 метров, а для желающих отточить навыки профессионалов есть зона в 300 метров, единственная в Москве.

Если классическая стрельба по мишеням кажется скучной, можно выйти на осеннюю и зимнюю охоту или даже объявить бой зомби, а то и инопланетянам. Оружие останется настоящим, а локации и герои будут появляться на экране интерактивного тира. После такого легко проголодаться, на этот случай в клубе есть ресторан. 

Адрес
метро Новокузнецкая, улица 3-я Хорошёвская, д. 23А
Часы работы
11:00 — 23:00
Стоимость
от 12 000 р.
Учебный центр «Лига-С»

Не просто тир, а крупный стрелковый центр: здесь обучают частных охранников, проводят курсы по программе повышения квалификации и занятия по обращению с оружием для тех, кто планирует приобрести его или продлить лицензию.

Но и разово прийти можно — в стрелковой галерее доступно более десяти видов оружия, среди которых спортивные пистолеты, карабины и ружья.

Адрес
метро Белорусская, ул. Правды, д. 8, корп. 49
Часы работы
Пн-Пт: 09.00 — 17:00
Стоимость
от 6000 р.
Спортинг клуб Румянцево

Клуб в Румянцево — возможность сбежать от суеты и побыть на природе, не выезжая за пределы Москвы. Можно арендовать комфортный домик и устраивать барбекю в специально оборудованной зоне.

И, конечно, здесь есть всё для стрельбы: 28 вышек, 200 метательных машинок и даже водоем с активными мишенями и имитация полета птиц для тех, кто хочет почувствовать себя на охоте. Выбирайте подходящую программу: от стартовых 25 выстрелов из ружья до возможности изучить вертикальное и горизонтальное ружья и полуавтомат.

Адрес
район Солнцево, Квартал № 4, 2с10
Часы работы
Вт-Вс: 09:00 — 20:00
Стоимость
от 8000 р.
Спортивно-стрелковый клуб «Викинг»

Клуб открывает доступ в мир стрелкового спорта: его члены могут принимать участие во всевозможных мероприятиях от небольших клубных матчей до чемпионата России. Что важно — с тем же оружием, с которым они тренируются в клубе и нюансы которого знают.

Оплата строится так: 1 выстрел — 50 рублей (их должно быть не меньше ста) плюс оплата услуг инструктора, которого каждый выбирает сам. За работу штатного придется заплатить 1000 рублей, а приглашенные работают по собственным расценкам.

Адрес
метро Волжская, ул. Тихая, д. 37, стр. 3
Часы работы
10:00 — 21:00
Стоимость
от 6000 р.
Стрелковый клуб «Лабиринт»

Помимо пневматического и арбалетно-лучного тира в «Лабиринте» есть зал метания ножей и топоров, причем в арсенале последнего еще имеются лопаты и пластины вроде сюрикенов, — выбор здесь буквально на любой вкус.

В клубе, открытом в подвальных помещениях бывшего Бадаевского пивоваренного завода, обучают детей от десяти лет (индивидуально или в группах до пяти человек) и проводят мероприятия: от дня рождения до свидания и девичника. 

Адрес
метро «Площадь Ильича» / «Римская», ул. Самокатная, 4с1
Часы работы
Пн-Пт: 12:00 — 22:00, Сб-Вс: 10:00 — 22:00
Стоимость
от 3500 р.
Стрелковый клуб «Выстрел»

Клуб заинтересует тех, кому скучно стоять в тире на одном месте: здесь занимаются практической стрельбой —динамичным видом спорта, который совмещает скоростную стрельбу из боевого оружия с быстрыми перемещениями по площадке.

Инструкторы «Выстрела» — действующие спортсмены в различных стрелковых дисциплинах, они сопровождают новичков на курсах по базовым навыкам обращения с оружием и помогают отрабатывать умения. 

Адрес
метро Ботанический сад, ул. Сельскохозяйственная 20к3
Часы работы
10:00 — 23:00
Стоимость
от 5000 р.
Стрелковый клуб «Fireline»

Стильный клуб в центре столицы с разнообразием программ: стартовая для новичков без опыта, для детей и родителей, романтическое свидание. Есть даже вариант для фанатов «Дедпула» — участники попадают в экшн-сцену из фильма и в ходе стилизованного занятия осваивают сразу восемь видов оружия. Для тех, кто хочет стать экспертом по обращению с пистолетом Glock 17, предусмотрен десятичасовой курс практической стрельбы. 

После прохождения любой программы можно арендовать одну из пяти стрелковых галерей для тренировок с инструктором. 

Адрес
метро Китай-город, Лубянский проезд, 27/1, стр. 1, подъезд 8
Часы работы
09:00 — 23:00
Стоимость
от 13 000 р.
Тир и стрелковый комплекс «LUGER» 

Клуб работает на базе ЧУ ДПО «Центр стрелковой подготовки „СУВОРОВЪ“» и предоставляет широкий арсенал оружия: здесь можно пострелять из глока, карабина, кольта, револьвера, «Макарыча», ружья и других моделей, — набор будет зависеть от выбранной программы.

«LUGER» сотрудничает со спортивными федерациями, развивающими стрелковые виды спорта, в том числе с Федерацией практической стрельбы России, — если тренировки увлекут, можно будет попробовать себя в соревнованиях.

Адрес
метро Домодедовская, ул. Генерала Белова 26, этаж 2
Часы работы
09:00 — 22:00
Стоимость
от 5 800 р.
Московский городской стрелково-спортивный клуб (ДОСААФ МГССК)

Одно из старейших стрелковых учреждений Москвы, ведущее свою историю с 1946 года. Сейчас здесь можно пройти курс по безопасному обращению с оружием, записаться на обучение и профессиональную переподготовку частных охранников, освоить арсенал тира или записать ребенка в секцию.  

Адрес
метро Парк Победы, Поклонная ул., 11, стр.1А
Часы работы
10:00 — 22:00
Стоимость
от 1350 р.
