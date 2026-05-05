Идем в дротильни: 7 мест в Москве, где можно поиграть в дартс

Недавно во Владивостоке открылась первая в России «дротильня» — бар, полностью посвященный дартсу. В столице такого заведения пока нет, до Приморского края добираться мучительно долго, поэтому собрали список из семи мест, где в Москве тоже можно пометать дротики.

Дартс — это спорт, в котором игроки метают дротики в круглую мишень, соревнуясь в меткости. Для большинства россиян дартс остается скорее нишевым пабным развлечением, тогда как в Великобритании, Нидерландах и Германии считается популярной спортивной дисциплиной. Тем не менее это отличный досуг, доступный и для москвичей.

Бар Klubique

Во дворе в пятнадцати минутах от Цветного бульвара расположился обожаемый нашей редакцией аутентичный хидден-плейс с кучей активностей. В дартс здесь можно поиграть во втором зале. Если вы профи — смело просите на баре профессиональные дротики. Еще тут есть два бильярдных стола, нарды, шахматы и настолки. Все бесплатно, но, прежде чем во что-то поиграть, нужно заказать сэндвичи, пиво и кофе.

Адрес
Садовая-Каретная, 20, стр. 1
Метро
«Цветной бульвар», «Маяковская»
Время работы
вт-чт 18.00–0.00, пт 18.00–2.00, сб 15.00–2.00, вс 16.00–0.00

Кафе Stolovaya

Мишень висит на втором этаже модной столовой от основателей бара Escapist. После того как вы вдоволь посоревнуетесь в меткости, тут можно плотно пообедать, напиться лагера и отправиться на веранду играть в пинг-понг.

Адрес
Покровка, 38, стр. 5
Метро
«Курская», «Чистые пруды»
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
Дартс-клуб «Олимп»

Он располагается в огромном пивном ресторане «Шварцвальд», там в отдельном зале для тренировок установлено восемь мишеней. Обращаться в клуб стоит тем, кто всерьез хочет овладеть мастерством игры. Тренеры «Олимпа» проводят индивидуальные и групповые тренировки, записаться можно по номеру +7 985 172 85 86. Помимо дартса, гости ресторана могут посмотреть спортивные трансляции, поиграть в русский и американский бильярд.

Адрес
Удальцова, 42
Метро
«Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект»

Дартс-клуб Tops

А этот клуб работает при спортбаре «Пиво, еда, люди». Тренировки по дартсу там проходят каждый понедельник, с 19.00 до 21.30, но мишени в заведении висят на постоянной основе, так что повышать свой уровень мастерства можно в любое время. Записаться на тренировку можно на сайте проекта.

Адрес
Егерская, 1
Метро
«Сокольники»
Время работы
пн-вс 11.00–23.00

Спортивный центр «Территория мяча» 

В центре есть 15 профессиональных мишеней и просторный зал, современный инвентарь, раздевалки с душевыми и собственное кафе. Продолжительность тренировки с профессионалом — полтора часа, договориться о ней можно по номеру +7 (495) 055 19 81.

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, вход с 2-й ул. Машиностроения, рядом с домом 23
Метро
«Угрешская», «Дубровка»

Бар Bullseye

Редкое место в Москве, где с компанией можно поиграть именно в электронный дартс. Это технологичная версия традиционной игры, которая популярна в Южной Корее. Вместо обычной мишени — сенсорный экран, который показывает попадания и автоматически подсчитывает очки, дротики мягкие, с безопасными иглами. Каждую среду здесь проводят турниры, с 18.00 до 19.30.

Адрес
Большая Дорогомиловская, 11
Метро
«Киевская»
Время работы
пн-чт, вс 14.00–23.00, пт-сб 14.00–2.00

Дартс-клуб «София»

Локальный гольяновский клуб в небольшом помещении рядом с метро «Щелковская» проводит турниры по четвергам и воскресеньям. Атмосфера тут душевная: участники «Софии» фотографируются на встречах, ведут рейтинг лиги и украшают тренировочный зал портретами игроков. Следить за новостями клуба можно в этом телеграм-канале, а задать возникшие вопросы — в его чате.

Адрес
Уссурийская, 1, корп. 1
Метро
«Щелковская»
