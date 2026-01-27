Если вас вдохновил Марти Суприм: 7 мест в Москве, где можно поиграть в пинг-понг

«Думал, что после выхода „Марти Великолепного“ среди москвичей спрос на пинг-понг вырастет. Но все отмечали Новый год и как-то фильм пропустили. Мы с командой его ждали и надеялись, что нас, как самый крупный пинг-понг-проект в России, позовут на премьеру в кинотеатр „Художественный“. Не позвали. Из плюсов: я расстроился и начал делать в соцсетях много контента, который в итоге хорошо залетел.