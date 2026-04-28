Снег валит на Москву, мы валим из Москвы: вот 10 направлений на майские праздники

В подборке нет Сочи и окрестностей, где на майские не протолкнуться, а билеты и отели давно раскуплены. Также при выборе локации стоит помнить про перебои в работе связи во многих регионах (проверяйте на локальных новостных порталах) и возможных ограничениях из-за беспилотных атак.
Калининград и Калининградская область
Вариант для тех, кто скучает по меланхоличным морским пейзажам Балтии. В Калининграде можно провести день-два: начать с острова Канта, заглянуть в старинный район Амалиенау, дойти до Рыбной деревни, Центрального рынка или просто неспешно гулять по улочкам центра. В городе много симпатичных кафе и арт-пространств, так что скучать не придется.
Дальше — на море: в Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный или на Куршскую косу. Купаться на майские, скорее всего, не выйдет — Балтийский залив несильно прогревается даже летом, зато можно бесконечно гулять между песчаных дюн и в хвойных лесах вдоль берега. А греться и отмокать после прогулки — в одном из спа-комплексов с хаммамами и баней. Самые популярные — «Пекло», Nordic Spa, Tesera.
На весь маршрут спокойно можно заложить 3–5 дней, если вы готовы много гулять и активно перемещаться между Калининградом и соседними городами.
Цены на билеты из Москвы: от 16 000 рублей за авиабилет туда-обратно; от 9000 рублей за билет туда-обратно на поезд.
Санкт-Петербург, Ленобласть и Выборг
Про любовь москвичей к Петербургу можно говорить бесконечно — логично, что это одно из самых популярных направлений на майские. И это минус: недорогие билеты и свободные номера разлетаются еще в марте. Плюсы очевидны: мощная гастрономическая жизнь, которой завидует даже столица; десятки интересных выставок; арт-кластеры и вечеринки; катание по каналам и — вечный предмет ревности москвичей — залив.
Хороший план на майские — провести день-другой в Петербурге, выбравшись в Ботанический сад, заглянув за любимыми булочками и книгами в «Подписные издания» или в новый обсуждаемый ресторан (бронь сильно заранее — маст).
А потом — подальше от толп и очередей: на день можно уехать на электричке в Комарово, на залив, переночевав в одном из здешних загородных отелей. После — обратно в Питер и оттуда в Выборг (час на поезде с Финляндского вокзала), чтобы посмотреть легенду функционального модернизма — Библиотеку Алвара Аалто.
Цены на билеты из Москвы: от 9000 рублей за авиабилет туда-обратно; от 14 000 рублей за билет туда-обратно на поезд.
Карелия
Калининград и Санкт-Петербург — отдых для активных гуляк и любителей городского туризма. А если хочется замедлиться и побыть на природе, можно двинуться дальше от Петербурга и доехать до Карелии. Этот маршрут подойдет и для путешественников с детьми. Острова, озера, храмы, водопады и потухший вулкан — в Карелии есть все.
Главные достопримечательности Карелии расположены рядом с Петрозаводском и Сортавалой — в этих двух городах удобнее всего забронировать жилье. И каждый день исследовать новые локации — их хватит на пару дней, а то и целую неделю. Это остров Кижи, водопад Кивач, вулкан Гирвас и курорт «Марциальные воды» (удобнее всего добираться сюда из Петрозаводска). Рядом с Сортавалой расположен остров Валаам, горный парк «Рускеала» (заложите на его посещение день) и Ладожские шхеры.
Цены на билеты из Москвы: от 21 000 рублей за авиабилет туда-обратно; от 8000 рублей за билет туда-обратно на поезде.
Казань
Направление, которое подойдет и активным путешественникам, и тем, кто едет с детьми или просто никуда не спешит. Самый короткий маршрут по Казани на пару дней майских — это Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, центральная улица Баумана и примыкающие к ней переулки, Старо-Татарская слобода с деревянными домами и мечетями и Лядской сад. Обязательно стоит прогуляться по набережной у озера Кабан и просто пройтись по центру — здесь сохранилось множество ярких деревянных домов.
Современная Казань — это Центр современного искусства «Смена» и парк «Черное озеро» с модными деревянными настилами, куда в выходные стекается весь город. Локальная гастрономия — еще одна тема для исследования в Казани: обязательно стоит попробовать татарскую кухню в современном прочтении в Tatar и «Артели».
Цены на билеты из Москвы: от 18 000 рублей за билет туда-обратно на поезде.
Кавказские Минеральные Воды
Еще один вариант для тех, кто хочет совместить городские прогулки с необычной архитектурой и природой. Главные города КавМинВод — Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Кисловодск. Как правило, сюда едут ради размеренного санаторного отдыха. Не отказывайтесь от такой возможности и вы: сон и еда по расписанию, водные и оздоровительные процедуры — о чем еще мечтать в отпуске?
В свободное время можно успеть исследовать несколько основных городов региона. Начать стоит с Пятигорска, где много дореволюционных особняков и советского модернизма. Параллельно с изучением архитектуры можно останавливаться у питьевых источников — их в городе с избытком. Затем на канатке добраться до горы Машук и устроить небольшой хайкинг. В Кисловодске тоже нужно гулять: город буквально встроен в огромный парк с маршрутами разной сложности. Дальше можно провести по полдня в Ессентуках и Железноводске.
Цены на билеты из Москвы: от 17 000 рублей за авиабилет туда-обратно.
Самара
Хороший вариант для неспешных выходных с городскими развлечениями и вылазками на природу. В Самару едут ради Волги, купеческой архитектуры и «волжского гедонизма»: закатов у Жигулевского моря (так местные зовут Куйбышевское водохранилище), долгих ужинов в раковарнях и дегустации пенного. Центр города компактный, поэтому основные места легко обойти пешком, чередуя культурную программу с отдыхом на набережной.
Начать стоит с исторического центра: старые купеческие дома, уютные улицы и Музей модерна. Дальше — прогулка через Струковский сад к набережной Волги, где сосредоточена жизнь местных. Еще из развлечений — смотровая площадка железнодорожного вокзала, речные прогулки по Волге и обзорная точка «Вертолетка», откуда видно Жигулевское море, горы и острова.
Цены на билеты из Москвы: от 14 000 рублей за билет туда-обратно на поезде.
Смоленск
Направление подойдет для спокойной поездки на выходные — с детьми или компанией. Начать знакомство со Смоленском стоит с главного символа города — Смоленской крепостной стены. Она частично сохранилась и до сих пор задает ритм прогулкам: можно идти вдоль башен, заходить внутрь некоторых из них и смотреть на город с разных точек. Рядом — исторический центр с соборами, площадями и тихими улицами, где можно провести полдня без четкого маршрута.
Музейная программа-минимум — это Исторический музей, Художественная галерея и обаятельный музей скульптуры имени Коненкова. Прогулочный маршрут лучше всего строить вдоль Днепра и по паркам: можно зайти в Лопатинский сад и сад Блонье или в Реадовский парк.
Что приятно, до Смоленска можно добраться на «Ласточке» и других скорых поездах за 4–5 часов, так что направление отлично подойдет для короткой поездки. Из минусов — билеты разлетаются стремительно.
Цены на билеты из Москвы: от 9000 рублей за билет туда-обратно на поезде.
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде история соседствует с современностью. Купеческое прошлое, советское наследие и новая городская среда с барами, галереями и общественными пространствами — город понравится тем, кто любит много ходить пешком.
Начать стоит с кремля и верхней части — отсюда открываются панорамы на слияние Оки и Волги. Рядом — главные прогулочные маршруты: Большая Покровская улица с кафе и магазинами и Рождественская с исторической застройкой и барами.
Дальше — спуск к воде и исследование набережных. Нижний сильно раскрывается через рельеф: лестницы, откосы, смотровые площадки и длинные прогулки вдоль рек. Отдельный пункт маршрута — прокатиться на канатной дороге через Волгу: это и транспорт, и одновременно один из лучших способов увидеть город с высоты.
В Нижнем обязательно нужно устроить бар-хоппинг или провести гастрономический день: сходить в «Министерство завтраков», пообедать в Red Wall с открыточным видом, поужинать пастой в Pinci. А после — взять пышки во «Вспышке», сесть на трамвай и уехать в закат. Лучшие закатные споты — Стрелка и набережная.
Цены на билеты из Москвы: от 10 000 рублей за билет туда-обратно на поезде.
Псков
Псков — компактный город, осмотреть основные достопримечательности которого можно за день-полтора. Начать стоит с центра и набережных — прогулки вдоль реки Великой и Псковы, откуда открываются виды на главный символ города — Псковский кремль (советуем зайти). Следующая остановка — Мирожский монастырь с фресками XII века, сохранившимися со времен до монгольского нашествия, и музеи в Поганкиных палатах, где можно посмотреть, как жили местные купцы и как выглядел город в прошлом.
Гастрономический спешел Пскова — блюда с рыбой: пробовать нужно судака и снетка, с которыми готовят буквально все что угодно.
Если и этого мало, можно выбраться за пределы города. Самый популярный маршрут — Изборск со старинной крепостью и Печоры с Псково-Печерским монастырем и пещерами.
Цены на билеты из Москвы: от 18 000 рублей за билет туда-обратно на поезде.
Екатеринбург
Екатеринбург — город с характером: индустриальная застройка соседствует с современным искусством, исконной уральской культурой и сияющими небоскребами. Прибавьте к этому внушительную реку Исеть, мощную гастрономическую культуру и впечатляющую природу вокруг города — Екатеринбурга с окрестностями хватит и на недельное путешествие.
За пару дней можно успеть пройтись по центру и окрестностям, начав с пешеходной улицы Вайнера, Исторического сквера и Плотинки. Внимательно смотрите по сторонам: в городе много стрит-арта, а еще важно не пропустить подземный переход с портретом Виктора Цоя и арт-объекты вроде памятника клавиатуре. Рядом находится и один из самых обсуждаемых музеев страны — «Ельцин Центр»: внутри музей, временные выставки, кинозал, культурное пространство и библиотека.
Важные архитектурные точки, которые хорошо показывают смену эпох и бег истории: дом Севастьянова, Дом купцов Агафуровых, конструктивистская Белая башня и советский город будущего — городок чекистов. Переваривать впечатления — в одном из ресторанов локальной кухни: например, «Троекурове» или «Гастроли».
Цены на билеты из Москвы: от 14 000 рублей за авиабилет туда-обратно.