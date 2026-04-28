Снег валит на Москву, мы валим из Москвы: вот 10 направлений на майские праздники

В свободное время можно успеть исследовать несколько основных городов региона. Начать стоит с Пятигорска, где много дореволюционных особняков и советского модернизма. Параллельно с изучением архитектуры можно останавливаться у питьевых источников — их в городе с избытком. Затем на канатке добраться до горы Машук и устроить небольшой хайкинг. В Кисловодске тоже нужно гулять: город буквально встроен в огромный парк с маршрутами разной сложности. Дальше можно провести по полдня в Ессентуках и Железноводске.