Послушать Борзова, увидеть Луну и скатиться с горки: чем заняться в Петербурге в январе

С горки на картонке! Как в песне Олега Легкого, конечно, больше не надо: на современных горках выдают ватрушки. И уже можно покататься в «Севкабель Порту», во дворе Никольских рядов, а также на Дворцовой площади, где традиционная зимняя забава бесплатна для посещения — нужно лишь дождаться своей очереди.