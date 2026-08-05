8 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в августе-2026

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«Большая арка»
С 8 августа
Скромный датский архитектор (Клас Банг) во время загородного отдыха получает известие от запыхавшегося французского чиновника (Ксавье Долан), что выиграл государственный конкурс по проектированию монументальной арки в Париже. Остается только воплотить шедевр в жизнь так, чтобы тот по пути не превратился в тень от мечты.
Тихий хит каннского «Особого взгляда» прошлого года, который берет на вооружение реальную историю создания Большой арки Дефанс, чтобы рассказать немного смешную, немного грустную историю об амбициях художника и творческих муках. По всем признакам крайне интеллигентское кино — как в хорошем смысле, так и не очень.
«Самурай и пленник»
С 13 августа
Восставший против князя-даймё самурай баррикадируется в замке и, отбиваясь от внешних врагов, сталкивается с серией убийств внутри стен владений. Единственный, кто может помочь раскрыть преступления, — военный стратег, заточенный в темнице.
Свежесть кинематографического предложения относительна: для кого-то «Самурай и пленник» — просто энное дзидайгэки, а для некоторых киноманов — долгожданный дебют в самурайском жанре Киеси Куросавы, профессора-киноформалиста и культового хоррормейкера. В исполнении Куросавы даже банальные жанровые сюжеты становятся поводом для причудливых экспериментов с нетривиальными монтажными решениями и исследования искусственности костюмированной постановки. Ирония в том, что рядовым фанатам самурайских боевиков это замысловатое кино рискует понравиться меньше всего.
«Демонолог»
С 13 августа
Демонологесса прибывает в про́клятую гостиницу, чтобы провести ритуал по изгнанию злого духа. Без технических, гм, трудностей не обходится.
Не самый стандартный J-хоррор, который, помимо изощренных скримеров и глубокого лора, обещает что-то вроде авантюрного духа, роднящего его с недавним «Хокумом» (еще одним хоррором про про́клятую гостиницу). Вероятно, главная особенность состоит в том, что за постановку отвечает не японец, а американец Дейв Бойл, давно строящий карьеру с фильмами на японском. Самую престижную награду — приз зрительских симпатий среди полуночных премьер — этот многообещающий ужастик выиграл, опять же, на американском кинофестивале SXSW.
«Мотор Сити»
С 20 августа
Огромный, как гора, работяга с автозавода (Алан Ритчсон), отсидев срок за преступление, которое не совершал, решает отомстить подставившим его негодяям.
Не банальный триллер, место которому на стримингах (как другие последние фильмы с Ритчсоном), а утонченный синефильский оммаж «бэхам» прошлого. Вместо диалогов — нескончаемые музыкальные монтажи, как в пиксаровских мультфильмах (не преувеличение, а осознанный формалистский понт Потси Понсироли), в кадре — любовно воссозданный Детройт 1970-х, роскошные парики и диско-рубашки. Премьера жанрового фильма неслучайно прошла на Венецианском кинофестивале, так что и в прокате он, верим, станет украшением.
«Жертва обстоятельств»
С 20 августа
Группа экоактивистов-террористов (под предводительством Ани Тейлор-Джой) берет в заложники гостей благотворительного вечера, посвященного как раз экологическому кризису. Злодеи (или все-таки герои?) верят, что ради спасения человечества необходимо принести в жертву кого-то из собравшихся актеров (Крис Эванс), поп-звезд (Сальма Хайек) или просто миллиардеров (Венсан Кассель).
Четвертый фильм очень стильного, но не слишком толкового режиссера Ромена Гавраса, в первую очередь известного в качестве автора нескольких музыкальных клипов из числа величайших за всю историю. Новую остросюжетную сатиру критики приняли тоже, мягко говоря, прохладно, но пройти мимо такого стильного каста решительно невозможно — это мы еще не упомянули Джона Малковича, Charli XCX и Yung Lean (последнему Гаврас в этом году тоже снял вирусный клип).
«Параллельные истории»
С 20 августа
Писательница (Изабель Юппер), вооруженная подзорной трубой, сталкерит соседей (Виржини Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нине) в профессиональных целях, но ошибается в своих наблюдениях с точностью до наоборот. Тем временем ее ассистент (Адам Бесса) присваивает себе рукопись начальницы и тоже не добивается тех успехов, на которые рассчитывал.
Что уж греха таить: «Параллельные истории» оскароносного иранца Асгара Фархади — с отрывом самая провальная из премьер минувшего Каннского кинофестиваля (у фильма всего 20% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, оценки российских критиков ненамного выше). Оно неудивительно, если знать, что Фархади какой-то черт дернул переснять лаконичную классику европейского арт-кино («Короткий фильм о любви» Кесьлевского) в виде очень длинной французской мелодрамы с на порядок усложненным сюжетом и абсурдной концентрацией звезд (даже для Катрин Денев нашлось место). На лучших французских артистов современности, как ни крути, смотреть приятно — даже если они участвуют в большой катастрофе, от которой не отвести взгляд.
«Мятеж»
С 27 августа
Самый честный охранник (Джейсон Стэтем), мстящий за смерть начальника-миллиардера, в одиночку идет в атаку против целого танкера.
Боевики со Стэтемом, каждый год осваивающим новые профессии, стали чем-то вроде одного большого постироничного мема — этот вайб эксплуатируют и сами продюсеры этих фильмов. Например, грядущий «Мятеж» продвигают с помощью гигантского надувного Стэтема на Темзе. Нужно отдать должное артисту: планка качества его работ до стримингового ширпотреба все же не опускается. Вот и новый боевик снял в меру толковый французский жанровик Жан-Франсуа Рише («Крушение» с Батлером, ремейк «Нападения на 13-й участок»).
«И наступит рассвет»
С 27 августа
Трое повзрослевших друзей детства пытаются разгадать тайну легендарного фейерверка, который когда-то производила фабрика, унаследованная одним из них. Проблема в том, что фабрику собираются снести уже завтра, а единственный человек, который знает все ответы, — отец героя, пропавший без вести несколько лет назад.
Полнометражный аниме-дебют Еситоси Синомии, начинавшего аниматором и художником фонов у Макото Синкая. У бывшего начальника режиссер перенял страсть к пастельным оттенкам, фотореалистичным пейзажам и беззастенчивой сентиментальности. Критики, посмотревшие картину в конкурсе Берлинале, передают, что, увы, в фильме банально трудно уследить за скучным бюрократическим сюжетом, но кому вообще интересен сюжет, когда на экране так много таких потрясающе красивых фонов?