8 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в августе-2026

Что уж греха таить: «Параллельные истории» оскароносного иранца Асгара Фархади — с отрывом самая провальная из премьер минувшего Каннского кинофестиваля (у фильма всего 20% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, оценки российских критиков ненамного выше). Оно неудивительно, если знать, что Фархади какой-то черт дернул переснять лаконичную классику европейского арт-кино («Короткий фильм о любви» Кесьлевского) в виде очень длинной французской мелодрамы с на порядок усложненным сюжетом и абсурдной концентрацией звезд (даже для Катрин Денев нашлось место). На лучших французских артистов современности, как ни крути, смотреть приятно — даже если они участвуют в большой катастрофе, от которой не отвести взгляд.