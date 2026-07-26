Кринж в хорошем смысле или нет? Смотрим новые комедийные шоу Ларри Дэвида и Уилла Феррелла

Уже после пары-тройки скетчей наблюдать за этими персонажами становится утомительно, предсказуемо и в конечном итоге почти ни разу не смешно. Рука Барака Обамы как продюсера сериала — очевидно не такая твердая, как его президентская длань, иначе не объяснить, как вообще в эфир попали настолько рыхлые импровизации. Серьезный продюсер должен был бы сразу поставить жесткие временные рамки для эпизода — 20 или хотя бы 25 минут. Сейчас все они зашкаливают за 30, и скетчи почти без исключений начинают ходить кругами. И это не говоря уже о невероятном количестве самоповторов.