В цель или в молоко? Выносим вердикт сериалам-триллерам от Apple TV «Лаки» и «Мыс страха»

Пара юристов-активистов (Эми Адамс и Патрик Уилсон), собирающих донаты для судебных апелляций и социальной реабилитации ошибочно обвиненных клиентов, с ужасом обнаруживает, что из тюрьмы после пересмотра дела освободился Макс Кэди (Хавьер Бардем), которого они семнадцать лет назад (на тот момент будучи адвокатом и прокурором соответственно) помогли упечь на пожизненный срок за убийство жены. С тех пор они поженились и теперь живут в роскошном особняке с бассейном и почти взрослыми детьми (Лили Коллиас и Джо Андерс). Идиллия продолжается лишь до тех пор, пока Кэди со своим дьявольским оскалом, басовитым акцентом и эзотерическими тюремными наколками не начинает появляться на публичных ивентах, в офисах и на пороге дома героев в самые неожиданные и неподходящие моменты.