Новый «Призрак в доспехах»: яркое и очень кавайное аниме от создателей «Дандадана»

Япония, альтернативный 2029 год (да, за сорок лет эта дата уже почти перестала быть будущим). Стремительное развитие технологий привело к тому, что люди научились помещать человеческий мозг в специальную капсулу, а то и полностью перезаписывать его на нейрочипы, способные улучшать работу интеллекта и сделать любого человека онлайн без всяких гаджетов. Такую конструкцию окрестили кибермозгом. Затем последовала разработка кибертел (те самые «доспехи», или shell, «оболочка», в оригинале), которые можно менять как перчатки: срок службы подобного устройства почти не ограничен. При этом параллельно развивался искусственный интеллект — и, чтобы отличить помогающего по хозяйству робота от киборга с человеческим мозгом, был введен термин «дух», или же «призрак».
Жить бы всем в этом дивном новом мире бессмертными и прекрасными — но все это стоит денег и ресурсов. Из-за последних (и не без участия первых) разразились две мировые войны. После них планета пребывает в состоянии бардака и хрупкого равновесия очередной холодной войны (не забываем, что оригинальная манга вышла в далеком 1989 году). А кибернизированные ветераны и разрушительные технологии расползлись по корпорациям. Чтобы как-то поддержать баланс, правительство создает собственные полулегальные отряды сверхлюдей.
Одно из таких подразделений называется Девятый отдел, а возглавляет его Мотоко Кусанаги, которую все зовут просто Майором (в восьмидесятые как раз были популярны сериалы про по-домашнему уютные ЧВК в духе «Команды „А“»). Она прекрасна, решительна и обладает идеальным во всех смыслах кибертелом. Под пятой у этой «железной леди» служат бывший рейнджер здоровяк Бато, хакер Исикава, снайпер Сайто, разведчик Бома, якудза Падзу и молодой детектив без киберимплантов Тогуса, которого, кажется, взяли в команду, только чтобы буллить за то, какой он «салага» и «кусок мяса». Отряд подчиняется лично главе контрразведки Дайсукэ Арамаки с прической а-ля Альберт Эйнштейн, который отправляет их на самые деликатные и опасные задания: то прикрыть притон по промывке детских мозгов, то не дать чиновнику продать секреты за рубеж, то выследить неуловимого кибертеррориста Кукловода.
С мангой «Призрак в доспехах» Масамунэ Сиро сложилась забавная ситуация. Во всем мире ее знают по культовому аниме Мамору Осии 1995 года. Мрачная философская драма стала иконой киберпанка и отправной точкой для массы других произведений — к примеру, той же «Матрицы» Вачовски. На родине же ее приняли в штыки, обвинив Осии в пижонстве и излишнем коверканье оригинала, который имел куда более озорной и дурашливый тон. Дошло даже до того, что продолжение своей истории режиссер выпустил под названием «Невинность» без отсылок к манге. При этом все последующие экранизации, включая голливудский блокбастер со Скарлетт Йоханссон, опирались именно на стилистику Осии.
Тем неожиданнее для фанатов стала новость об экранизации манги студией Science Saru, известной смелыми экспериментами с анимацией и уже сложившимся, довольно безумным авторским стилем — взять хотя бы их главный хит «Дандадан» или «Руки прочь от кинокружка!». Яркие цвета, небрежная рисовка и кринжовый юмор нередко на грани пристойности — все это с трудом ассоциировалось с аскетичной мрачностью привычных экранизаций «Призрака в доспехах». Зато для людей, листавших мангу Масамунэ Сиро, все как раз встало на свои места: создатели с порога заявили, что хотят максимально точно передать дух оригинала и сделать «Призрака в доспехах» снова великим и дурашливым.
Вообще кавайность экранизаций «Призрака в доспехах» принято измерять в татикомах — это такие милые кибертанки с детским сознанием, которые главные герои используют как транспорт и штурмовое оружие, а авторы — чтобы разбавить мрачную атмосферу. Мамору Осии безжалостно вымарал их из своих картин, как слишком няшный элемент для его сурового киберпанка, что многие фанаты манги ему не простили. Впрочем, попытки вернуть татиком и связанный с ними юмор уже предпринимались. К примеру, сериал «Синдром одиночки» Кэндзи Камиямы изо всех сил старался примирить две такие разные и даже враждующие трактовки «Призрака в доспехах», найти баланс между серьезным политическим детективом, социальной драмой и залихватским экшном с комедийными репризами.
В новой экранизации ничего примирять даже не пытаются — и с порога бросаются во все тяжкие под лозунгом «Верните мне мой 1989-й!». Сериал выполнен в подчеркнуто китчевой ретростилистике, которая в последнее время опять входит в моду. Броские, местами даже слегка кислотные цвета, утрированные модели персонажей без лишнего натурализма и детализации — все это напоминает скорее какого-нибудь «Акиру» с выкрученным на максимум цветокором. Отдельного упоминания заслуживает музыка: почти не замолкающий свингующий джазец с заливистым саксофоном, местами сильно напоминающий нетленку «Hold on, I’m Comin’» Сэма и Дейва, сближает сериал уже с каким-нибудь «Ковбоем Бибопом», хотя так раздавать стиля тут, конечно, не умеют (или не хотят).
Неумолкающий саунд выполняет еще одну важную функцию: он помогает сериалу с первых минут поддерживать очень высокий темпоритм. По крайней мере первые два эпизода сделаны по принципу «нет времени объяснять»: бодрый экшн и стыдные шутки сыпятся как из рога изобилия, а важные сюжетные повороты, наоборот, подают слегка впроброс. С лором же мира «Призрака в доспехах» нас в основном знакомят в частенько всплывающих титрах — на экран на пару секунд выводят целую страницу манги. Часть информации очень важная, а часть — подчеркнуто бесполезная, вроде состава рисовой каши в подпольном интернате. Прием забавный, но при частых повторениях начинает скорее нервировать и вызывает головную боль.
Персонажей здесь тоже толком не представляют — а стоило бы! Ведь для тех, кто не читал манги, старые знакомые предстанут в совершенно новом свете. Майор тут совсем не задумчивая «железная леди», как у Мамору Осии. Ее нередко демонстрируют в весьма фривольных ракурсах, она то и дело краснеет, кокетничает и часто выходит из себя. А тот же здоровяк Бато при первой возможности подкладывает петарды под колеса машины шефа — но Арамаки оставляет всех в дураках и уезжает с места на мотороллере. В общем, это весело, но как-то непривычно и не всегда уютно.
Экшн тоже оставляет спорное впечатление. Он сделан классно, с большим вниманием к деталям, но местами уж очень резко и путано: не всегда сразу ясно, кто кого хакнул и почему теперь все стреляют в другую сторону. Вообще сериал моментами хочется поставить на паузу, чтобы пересмотреть последние 10 секунд повнимательнее. Такая агрессивная стилистика может запросто обескуражить современного зрителя, приученного «Нетфликсом» лишь изредка поглядывать на экран, отлипая от смартфона. То же можно сказать и про сериал в целом: он самобытный, не старается понравится всем и четко бьет в свою ЦА. Скорее всего, с первых минут вы или полюбите, или возненавидите это шоу — потому что оно то ли слишком современное, то ли слишком ретро для вас. Но оно точно не теряется в тени большой франшизы и смело несется вперед, набивать собственные шишки!
Также первые серии нового «Призрака в доспехах» еще можно застать в российском прокате. Напоминаем, что для наших читателей на Afisha.ru действует промокод ДЕЙЛИК, он дает скидку 25% на билеты, но не более 350 рублей.