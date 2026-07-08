Новый «Призрак в доспехах»: яркое и очень кавайное аниме от создателей «Дандадана»

Экшн тоже оставляет спорное впечатление. Он сделан классно, с большим вниманием к деталям, но местами уж очень резко и путано: не всегда сразу ясно, кто кого хакнул и почему теперь все стреляют в другую сторону. Вообще сериал моментами хочется поставить на паузу, чтобы пересмотреть последние 10 секунд повнимательнее. Такая агрессивная стилистика может запросто обескуражить современного зрителя, приученного «Нетфликсом» лишь изредка поглядывать на экран, отлипая от смартфона. То же можно сказать и про сериал в целом: он самобытный, не старается понравится всем и четко бьет в свою ЦА. Скорее всего, с первых минут вы или полюбите, или возненавидите это шоу — потому что оно то ли слишком современное, то ли слишком ретро для вас. Но оно точно не теряется в тени большой франшизы и смело несется вперед, набивать собственные шишки!