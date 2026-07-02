10 лучших аниме-сериалов первой половины 2026 года

Сасаки — выгоревший 45-летний белый воротничок, страдающий от переработок и несправедливой критики со стороны шефа. В жизни у него только две отрады — перекур и улыбка кассирши Ямады из супермаркета, куда он заходит после тяжелого дня. Как-то, задержавшись в офисе, Сасаки остается без упомянутой целебной подзарядки и решает с горя насладиться сигареткой. Так он знакомится с 24-летней неформалкой Таямой — коллегой и полной противоположностью Ямады. Их короткие беседы о жизни на задворках магазина подзаряжают обоих и становятся регулярными, но мужчина даже не подозревает, что Таяма и Ямада — один человек .



Сериал-отдушина по манге Дзинуси, посвященный неловкому трепу в сумерках производственной драмы. В курилке за супермаркетом Таяма-Ямада избавляется от этикеточной лыбы сферы услуг и может не скрывать обильный ушной пирсинг или любовь к кожанке, а Сасаки превращается из опытного продажника в затюканного старомодного мужчину, который разминулся со смартфоном и новости узнает из газет. Такая готовность увидеть друг друга вне общественных функций дарит богатую почву для ромкома-слоубернера, хотя разница в возрасте и проскакивающий male gaze кому-то могут подпортить безмятежную атмосферу. А.Ф.