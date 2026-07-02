10 лучших аниме-сериалов первой половины 2026 года

🐯 6 маст-вотч-тайтлов
«Дневник разных стран»
«Ikoku Nikki»
Юная Аса теряет в автокатастрофе родителей и начинает жить со своей тетей — писательницей Макио. Аса быстро понимает, что тетя не похожа на свою сестру, покойную мать Асы: она очень серьезно относится к личным границам, полностью погружена в работу и интровертна. Оказывается, отношения с сестрой у Макио были сложные — вплоть до неприязни. Девочка-подросток и молодая женщина пытаются научиться слышать друг друга, несмотря на то что сделать это порой очень сложно из-за разницы в характерах и взглядах.
«Дневник разных стран», снятый по манге звезды психологического жанра Ямаситы Томоко, поднимает многие вопросы, актуальные для зрителей. Но самый главный из них звучит так: «Что значит быть взрослым?» Для пятнадцатилетней Асы ее тетя Макио — состоявшийся взрослый, однако та почему-то не всегда может справиться с некоторыми простыми домашними делами и порой не способна позаботиться о себе. Для Макио же Аса — активный подросток, чье настроение и энергия похожи на переменчивую погоду, обуздать которую не так-то просто. Перед зрителем постепенно развивается глубокая драма про одиночество и людей вокруг, выбор своего пути и взросление. И конечно, про любовь, которой наполнено все это аниме. Пускай она и имеет самые разные формы проявления, разобраться в которых зрителю предстоит вместе с персонажами. Ю.Т.
«Ателье колдовских колпаков»
«Tongari Boushi no Atelier»
Двенадцатилетняя Коко служит подмастерьем мамы-швеи и обожает магию. Когда-то давно на ярмарке колдун в маске даже подарил ей книжку-картинку и волшебную палочку, однако воспользоваться ими девочке не удалось. По ходящим в народе поверьям колдовство подвластно лишь по праву рождения, так что Коко остается лишь наблюдать за магией со стороны. Однажды она случайно становится свидетельницей колдовства мастера Кифлия и узнает, что волшебство на самом деле доступно каждому, главное — правильные инструменты и чернила. Тем же вечером Коко пробует перерисовать таинственные символы из полученной ранее книги и по незнанию использует запретную магию.
Абсолютный бриллиант 2026 года. «Ателье колдовских колпаков» выросло из одноименной манги Камомэ Сирахамы, расположившейся на стыке западной и восточной эстетики: традиционные японские техники и ксилография в ней сочетаются с методиками иллюминированных рукописей Средневековья. Молодая студия Bug Films подошла к адаптации со всей скрупулезностью и почти без изменений перенесла визуальный стиль Сирахамы на экраны. На выходе получилось очаровательное аниме, сделанное как настоящая книжка-картинка, — сказочное, бумажное и почти тактильное. Первые тринадцать эпизодов пока только задают интригу, но уже заставляют привязаться к девочкам-волшебницам (и зверьку-кисточнику!) на пять с плюсом. В.К.
«Магическая битва», 3-й сезон
«Jujutsu Kaisen»
Инцидент в Сибуе был только началом. Погрузив Японию в пучину хаоса, Кэндзяку, захвативший тело Сугуру Гэто, приступает к реализации своего плана. Древнейший шаман запускает «Смертельную миграцию» — кровавый батл-рояль, где маги и обычные люди вынуждены биться не на жизнь, а на смерть. Тем временем Магический совет отправляет палача за головой Юдзи Итадори: заключение Сатору Годзё развязало консервативной верхушке руки и теперь старейшие кланы вновь борются за власть. Чтобы положить конец безжалостной резне и не допустить исполнения наказания, Итадори вместе с товарищами из техникума присоединяются к смертельному состязанию.
Третий сезон «Магической битвы» — возможно, лучшее, что случалось с японской многосерийной анимацией за последние несколько лет. Режиссер Сета Госедзоно взял на вооружение чистый визуальный сторителлинг, тем самым нивелировав довольно посредственный сюжет манги-первоисточника. В ход пошли изобразительные техники всех мастей: необычные ракурсы, аллюзии на живопись (от Эгона Шиле до Таданори Ёкоо), смена формата экрана, рапид, полижанровая стилизация и нарушение всех правил 2D-анимации. Дарк-сёнэн, может быть, и мертв, но у «Магической битвы» еще есть парочка обратных проклятых техник за пазухой. В.К.
«Дорохэдоро», 2-й сезон
«Dorohedoro»
Второй сезон «Дорохэдоро» так с наскока и не опишешь. Кайман, давай ты! (Голосом Ватару Такаги) «Тайна личности протагониста уходит гораздо глубже, чем казалось; у Никайдо тяжелое прошлое; война магов и Крестоглазых выходит на новый уровень; группировку Эна ждут непростые времена. Будущее покрыто туманом».
Продолжение уютно-панковского городского фэнтези по произведению Кю Хаясиды аккуратно, гёдза к гёдзе, развивает начатые в первом сезоне конфликты. Удивительны здесь не комфортная атмосфера беспросветных трущоб и даже не сочетание кровищи с серьезной драмой и юмористическими пустячками — все это можно было найти и в оригинальной манге. Поражает, с каким вдохновением команда студии MAPPA работает над адаптацией: игры с цветом, феноменальная работа сэйю, фирменные бонусные прибаутки, начальная заставка с отсылками для тех, кто уже все прочитал и знает, что будет дальше. Ради подобного мангу и превращают в мангу-эйгу! М.Б.
«История о перекуре за супермаркетом»
«Super no Ura de Yani Suu Futari»
Сасаки — выгоревший 45-летний белый воротничок, страдающий от переработок и несправедливой критики со стороны шефа. В жизни у него только две отрады — перекур и улыбка кассирши Ямады из супермаркета, куда он заходит после тяжелого дня. Как-то, задержавшись в офисе, Сасаки остается без упомянутой целебной подзарядки и решает с горя насладиться сигареткой. Так он знакомится с 24-летней неформалкой Таямой — коллегой и полной противоположностью Ямады. Их короткие беседы о жизни на задворках магазина подзаряжают обоих и становятся регулярными, но мужчина даже не подозревает, что Таяма и Ямада — один человек.
Сериал-отдушина по манге Дзинуси, посвященный неловкому трепу в сумерках производственной драмы. В курилке за супермаркетом Таяма-Ямада избавляется от этикеточной лыбы сферы услуг и может не скрывать обильный ушной пирсинг или любовь к кожанке, а Сасаки превращается из опытного продажника в затюканного старомодного мужчину, который разминулся со смартфоном и новости узнает из газет. Такая готовность увидеть друг друга вне общественных функций дарит богатую почву для ромкома-слоубернера, хотя разница в возрасте и проскакивающий male gaze кому-то могут подпортить безмятежную атмосферу. А.Ф.
«Сто видов Авадзимы»
«Awajima Hyakkei»
Музыкальная школа Авадзима для одаренных девушек — место, в которое мечтает попасть каждая, связанная с искусством. Вот только мечта нередко оборачивается разочарованием: высокая конкуренция ведет к постоянной грызне и недовольству, выяснению отношений и вражде, которая может длиться десятилетиями. Из-за этого возможности соседствуют с проблемами, и каждой девушке придется самостоятельно выбирать, что ей важнее — сохранить себя или стать звездой.
Меланхоличный набор небольших историй, связь между которыми раскрывается без особой спешки. «Сто видов Авадзимы» пронизаны довольно депрессивным настроением, однако оторваться от драмы девушек невозможно. За один эпизод авторы рассказывают три-четыре истории, которые охватывают несколько десятилетий школьной жизни и позволяют взглянуть на Авадзиму предельно трезво. Несмотря на присутствие повторяющихся героинь, сериал в первую очередь рассказывает о месте и лишь затем — о людях, его населяющих. В подобное можно влюбиться — или разочароваться с первых серий. С.С.
🐼 И еще 4 персональных фаворита
«Медалистка», 2-й сезон
«Medalist»
Попавшая в мир фигурного катания в 11 лет Инори Юицука вместе с тренером-неудачником Цукасой Акэурадзи смогла пройти первые шаги профессионального спорта. Теперь ее ждут еще более суровые испытания: найти собственную фишку, не дрогнуть перед мастеровитыми соперницами и показать себя на юниорском турнире, чтобы заслужить путевку на национальные соревнования.
Основной конфликт сериал очертил еще в первом сезоне: двое «недостойных людей» (перефразируя Дадзая) бросают вызов монолитной национальной системе — судя по «Блю Лок», в споконе это модно. За мотивом «андердоги против бессердечного традиционализма» можно следить вечно, но тем отрадней, что творческая группа под руководством Ясутаки Ямамото находит новые эмпатические крючки для удержания должного эмоционального натяжения. Даже если не концентрироваться на драматургии, визуально «Медалистка» продолжает держать заданную годом ранее планку: над хореографией и захватом движений работали реальные фигуристки, включая Акико Судзуки, лично дышавшую воздухом Олимпиады. М.Б.
«Золотое божество», финальный сезон
«Golden Kamuy»
Охота за золотом айнов подходит к своему логичному завершению: большая часть татуировок с шифром была собрана той или иной заинтересованной стороной, и теперь гонка идет уже не за разгадкой тайны, а за самими сокровищами. Асьрипа и Сугимото, кажется, смогут добраться до золота первыми, пусть и не без помощи отряда Хидзикаты, а на пятки им наступает седьмая дивизия под началом лейтенанта Цуруми.
К пятому сезону «Золотое божество» накалилось до предела, но не растеряло шарма. Сериал все так же удачно сочетает детальную историческую справку, яркий экшн и юмор на грани фола, предлагая зрителям по-хорошему уникальное зрелище, аналогов которому не сыскать. Единственный минус — в том, что финал оказался липовым: как в свое время у «Атаки титанов», после «Финала» ожидается окончательный финал, выход которого намечен на следующую зиму. Остается надеяться, что историю и правда завершат в один присест, а не превратят в фарс с перевыпусками и обновлениями. С.С.
«Ты и я — полные противоположности»
«Seihantai na Kimi to Boku»
Судзуки — яркая и шумная болтушка. Она совсем не похожа на своего возлюбленного Тани — с виду закрытого ботаника, который никогда не принимает участия в общем веселье. Однако именно эти двое влюбляются друг в друга и становятся парой. На примере главных героев зритель видит, что противоположности идеально дополняют друг друга, если оба в паре стремятся понять любимого человека и уважать его интересы.
Сюжет аниме построен вокруг будней парочки главных персонажей и их друзей, которые, как и все мы, порой сомневаются в себе, чудят и стесняются. Но так как Тани и Судзуки действительно стремятся стать друг другу опорой, они решают все проблемы разговорами и искренним признанием своих слабостей. Постепенно все больше раскрываются и друзья-одноклассники главных героев, некоторые из них тоже находят себе пару.
«Ты и я — полные противоположности» — это крепкий пример трогательной романтики с добрым юмором. Что особенно ценно — многие комические ситуации здесь будут знакомы и зрителям. Например, как Судзуки боится, что Тани увидит ее без косметики, в трениках, хотя сама прекрасно в таком виде тусит с другими друзьями-парнями из класса вечером у супермаркета. Или момент, когда Тани не очень понимает, как лучше поделиться своим мнением о фильме, который они с Судзуки посмотрели в кино. А в итоге, благодаря комментариям возлюбленной, учится по-новому для себя оценивать фильмы. Ю.Т.
«Троецарствие Японии»
«Nippon Sangoku»
XXII век. Минуло 100 лет с Великой кровавой революции, которая разделила Японию на три государства: Ямато, Сэйю и Буо. Этому предшествовала ядерная война, наплыв беженцев, обилие землетрясений, ухудшение демографической ситуации и алчность элит, еще яростнее накапливавших ресурсы. Аотэру Мисуми — 15-летний чиновник аграрного министерства, усыновленный библиотекарем и женившийся на его дочери Саки. Семейной рутине приходит конец, когда в город прибывает министр внутренних дел Дэнки Тайра (де-факто управляющий страной) и по навету зарвавшегося подчиненного казнит Саки. Мисуми жаждет мести, но решает не бросаться на врага с голыми кулаками, а изменить систему и реализовать их с женой мечту о воссоединении Японии.
Постапокалиптическая фантазия Икки Мацуки на мотив одноименного периода в истории Древнего Китая. Аотэру отправляется в столицу Осаку, чтобы вступить под знамена легендарного приграничного генерала Рюмона — стратега и патриота, антипода Тайры. Политизированная военная драма изобилует многоходовочками: каждый диалог и сюжетный шаг напоминают интеллектуальную дуэль, а Мисуми становится одним из лидеров богатой многофигурной композиции. Концептуально «Троецарствие» больше напоминает стратегию или мысленный эксперимент, а смачный визуал не дает забыть об ограничениях случившегося регресса цивилизации. Режиссер Кадзуаки Тэрасава, снявший одну из лучших новелл — «Тацуки Фудзимото: 17-26» («Я проснулся девушкой»), — насыпает стилистических решений в духе гравюр сосаку-ханга и театра камисибай, чем изящно маскирует ресурсные ограничения молодой студии Kafka. А.Ф.