Двойники, черные дыры, провокационные научно-фантастические концепции — Калеб Филлипс точно знает, как минимальными средствами оживить самые амбициозные идеи. Актеры же знают толк в воплощении этих идей на экране. «Imposters» не страдает от запутанности своего концепта: фильм близок и к «Временной петле» Начо Вигалондо, и к культовой классике «Связь» , и к немецкому сериалу «Тьма» . При всем при этом научно-фантастическому хоррору явно не хватает режиссерской уверенности: во всем, что касается исполнения, «Imposters» проигрывает как своим жанровым предшественникам, так и многим экспериментальным дебютам. После сеанса вы, безусловно, минуту-другую поразмышляете о героях и их моральном выборе, но сложно представить мир, в котором это кино будут заносить в тот же список, что и уже упомянутые взрывающие мозг сайфай-истории.