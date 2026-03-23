8 новых российских сериалов с Original+ на самый разный вкус (оцениваем в белочках!)

«Вы слишком беременны для всего этого дерьма», — скажет героине Лерман коллега Арменчик (Рухин Магеррамов), как бы намекая на то, что перед нами не столько оммаж «Фарго», сколько «Смертельному оружию». И то правда: после целого залпа панчей в начале первой серии складывается впечатление, что в авторов сериала вселился дух Шейна Блэка . И хотя уровень шуток потом несколько проседает, надо отдать должное создателям «Почти настоящего детектива» — такой энергичный комедийный экшн увидишь не каждый день (а рингтон «Прорвемся, опера!» на смартфоне у главной героини и вовсе что-то близкое к гениальному). Пока Лагашкин играет злую пародию на самого себя (и демонстрирует впечатляющую самоиронию), Лерман — круто сваренную сыщицу, сидящую на углеводах и так яростно сжимающую в зубах леденец, словно это зубочистка; что сказать, достойная наследница детектива Варшавски ! Сам же сериал выступает не только наследником золотого фонда полицейских бадди-муви 1980-х, но и веселым антидотом к напыщенному спин-оффу «Настоящего детектива» — «Стране ночи». А еще образует занятный мультиверс со «Встать на ноги», ведь начальника Лерман играет (та-дам!) Гоша Куценко. Е.Т.