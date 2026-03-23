8 новых российских сериалов с Original+ на самый разный вкус (оцениваем в белочках!)

«Черная графиня», реж. Илья Куликов и Иван Корвин
Оригинальный сценарий
В загородном особняке XIX века, похожем на готический Диснейленд и расположенном так далеко от цивилизации, что добираться до него надо на вертолете, готовится к показу иммерсивный спектакль «Черная графиня» ровно для одного богатого, как шах, зрителя (Кирилл Кяро), который выложил за представление миллион долларов. Театральный коллектив во главе с истеричным режиссером (Юрий Чурсин) из кожи вон лезет, чтобы произвести впечатление, но пресыщенный зритель оживляется только в тот момент, когда во время постановки боевым патроном случайно убивают одного из актеров (кейс, отсылающий то ли к иконе готики «Ворону» с Брэндоном Ли, то ли к недавнему инциденту на съемках вестерна «Раст»). Несчастный случай довольно быстро превращается в герметичный детектив, помноженный на мистику, — говорят, в стенах особняка живет злой дух черной графини, который потревожили театралы.
Очевидно, что персонаж Кяро призван зеркалить современных зрителей, которые видели все, поэтому их ничем не удивишь, но все же шоураннер «Черной графини» Илья Куликов постарается. Для этого он решил поженить сразу три жанра, которые встретились, так сказать, на месте преступления. С одной стороны «Графиня» — сатира на иммерсивные спектакли типа «Черного русского», с другой — готическая страшилка в духе «Дикой охоты короля Стаха», и, наконец, с третьей — герметичный детектив с вайбом советских экранизаций Агаты Кристи: от «Десяти негритят» (несколько человек оказываются заперты вместе, и один из них убийца) до «Тайны „Черных дроздов“» (из последнего в сериал просочилась шныряющая по фамильному замку фигура в черном плаще с капюшоном).
Впрочем, Куликову недостаточно воссоздать дух тех фильмов, он еще пытается воспроизвести их эстетику за счет имитации пленочного зерна и поцарапанной пленки — так, словно сериал был снят в 1980-е на шосткинскую «Свему». Это очень странная и, наверное, не то чтобы оправданная стилизация, совсем теряющая берега, когда начинает звучать инструментальный кавер на «Гражданскую оборону». Но похвально, что режиссер и сценарист, имя которого сейчас ассоциируется с кринжовыми комедиями (от бесконечных сиквелов «Полицейского с Рублевки» и «Мылодрамы» до «Ботана и супербабы» и «Жеки Расселла»), как будто решил вернуться в свою прайм-эру, когда он действительно был топовым автором («Закон каменных джунглей»! «Чернобыль: Зона отчуждения»!! «Перевал Дятлова»!!!). «Графиня» — тот самый жанровый эксперимент, который с каждым новым и неожиданным «поворотом винта» грозится из guilty pleasure перерасти просто в pleasure. Е.Т.
«Почти настоящий детектив», реж. Дмитрий Булейко
Максим Лагашкин (Максим Лагашкин) — неудачливый актер, который прогорел со своим полнометражным режиссерским дебютом и задолжал крупную сумму региональному майонезному королю Аркадию Шмакову (Виталий Хаев). Теперь он вынужден рекламировать банк «Купидом» в образе Купидона и по-другому всячески унижаться. Но тут на банк осуществляется налет, Лагашкина настойчиво просят выступить переговорщиком, а из больницы вызывают глубоко беременную полицейскую Надю (Ольга Лерман), которая единственная, кажется, в этом маленьком городке обладает дедуктивными способностями.
«Вы слишком беременны для всего этого дерьма», — скажет героине Лерман коллега Арменчик (Рухин Магеррамов), как бы намекая на то, что перед нами не столько оммаж «Фарго», сколько «Смертельному оружию». И то правда: после целого залпа панчей в начале первой серии складывается впечатление, что в авторов сериала вселился дух Шейна Блэка. И хотя уровень шуток потом несколько проседает, надо отдать должное создателям «Почти настоящего детектива» — такой энергичный комедийный экшн увидишь не каждый день (а рингтон «Прорвемся, опера!» на смартфоне у главной героини и вовсе что-то близкое к гениальному). Пока Лагашкин играет злую пародию на самого себя (и демонстрирует впечатляющую самоиронию), Лерман — круто сваренную сыщицу, сидящую на углеводах и так яростно сжимающую в зубах леденец, словно это зубочистка; что сказать, достойная наследница детектива Варшавски! Сам же сериал выступает не только наследником золотого фонда полицейских бадди-муви 1980-х, но и веселым антидотом к напыщенному спин-оффу «Настоящего детектива» — «Стране ночи». А еще образует занятный мультиверс со «Встать на ноги», ведь начальника Лерман играет (та-дам!) Гоша Куценко. Е.Т.
«Время Счастливых», реж. Илья Силаев
Оригинальная коллаборация (Start x Okko)
В 1985 году молодая чета Ивана и Марины Счастливых (Вадим Соснин и Евгения Леонова) въезжает в свеженькую квартиру. Он — перспективный кандидат наук МГУ, она ожидает двойню, будущее безоблачно. Но у судьбы свои планы: мало того что близнецов у них рождается трое, так еще и СССР разваливается. В 1999-м Марина (Ольга Лерман) вынуждена торговать на рынке палеными майками с Леонардо Ди Каприо, а Иван (Тихон Жизневский) — перебиваться копейками за репетиторство. Ухабистая совместная жизнь и вовсе приводит их в 2012-м к решению разбежаться. У детей тем временем тоже все складывается непросто, но хотя бы не так печально, как у соседки Раисы (Софья Аржаных, а затем Виктория Заболотных), выпавшей из окна одной ненастной ночью 1999-го.
Не ведитесь на стриминговое происхождение: «Время Счастливых» — это настолько типичное телемыло, что на отдельных моментах у олдов может непроизвольно заиграть в голове музыка из заставки к «Санта-Барбаре». Конечно, источник вдохновения сериала куда более современный — авторы явно вдохновлялись американским суперхитом «Это мы», еще одной сагой, где фигурируют семья на протяжении нескольких поколений, три близнеца и нелинейное повествование. Потребителю отечественного мыла даже может померещиться во «Времени Счастливых» что-то выдающееся. Сериал чуть лучше придуман, снят и сыгран, чем принято на телеке, однако под мишурой отдельных удач вроде остроумных замечаний о течении времени (года сменяют друг друга, страны прекращают свое существование, и только неработающий мусоропровод остается прежним) скрываются привычные очертания подобной продукции. Чем дальше в лес, тем абсурднее становится история, последние остатки жизни из которой выбивают неуклюжая сентиментальность и сомнительные художественные решения. Чего стоит один парик «взрослой» Марины, выглядящий так, словно способен пережить не только клан Счастливых, но и человеческую цивилизацию. В.Г.
«Затмение», реж. Игорь Каграманов
Спецприз от «Российской газеты»
В 1960 году в Москве вспыхивает эпидемия черной оспы. Силовики видят в этом диверсию, подозрение в распространение инфекции падает на французскую журналистку Николь Боннар (Анна Попова), а за расследование берется тертый гэбист, полковник Шилов (Дмитрий Миллер), жена которого погибла на исходе Великой Отечественной войны от зараженных японцев, а взрослая дочка Настя (Вероника Устимова из «Одессы» Валерия Тодоровского) буквально накануне эпидемии спуталась со стилягами и фарцовщиками.
Чего ждать от первоканального сериала как не нарратива «осажденной крепости»? Другое дело, что во времена «Оттепели», то есть какие-то еще 13 лет назад, все грезили о нашем ответе «Безумцам», а сейчас все, что нам может предложить канал, — это нейрослоп «Нулевого пациента», «Стиляг» и «Фарцы». На Original+ бедным журналистам внезапно показали четвертую серию из восьми, мотивировав это тем, что действие в ней начинает разгоняться. Поскольку я видел предыдущие три на недавно завершившемся фестивале «Дух огня», по секрету скажу: ничего подобного. Расследование развивается ни шатко ни валко, основная сюжетная линия тонет во флешбэках и второстепенных арках, а историческая реконструкция Москвы выглядит просто смехотворно. Бегите от этого сериала, как от чумы. Е.Т.
«Страх над Невой-2: Огненный круг», реж. Илья Максимов
В начале Великой Отечественной войны в карельской деревне парень (Евгений Серзин) из местной семьи, почитающей Сварога, надеется не только на бога, но и на всякий случай на себя: — кидается головой в дверь с подковой, чтобы не забрали на фронт, и прикидывается дурачком, который, правда, нет-нет, да и посмотрит на оставшихся в деревне без мужиков женщин вполне сознательным, а то и похотливым взглядом.
В 1970-х, уже после событий первого «Страха над Невой», в Ленинграде происходят очень странные дела. Погибают сотрудники почти секретной лаборатории и дипломат с братом. Все буквально сгорели на работе, устроив акт самосожжения и прихватив в огненный круг ни в чем не повинных людей, да еще и выкрикивая: «Я — твоя плоть!» В такой несимпатичной для советского государства серии и призывают разобраться прошедшего секту кагэбэшника Чубина (Антон Хабаров). А чтобы информация о деле не вышла за пределы следствия, он зовет себе на помощь напарника по прошлому делу Егора Федорова (Андрей Фролов), который, как и в первом сезоне, готов применить силу, чтобы отомстить обидчикам женщин.
«Огненный круг», как свидетельствуют титры, снят на основе оригинального сериала «Страх над Невой», который, в свою очередь, использовал для сюжета вполне реальную историю душителя с Обводного канала. Она для художественного объема была ключевой: жертвами становились молодые женщины, которые хотели счастья, так или иначе связанного (и тут нет ничего оригинального) с романтическими отношениями. Над такой обыденностью в «Страхе над Невой» сразу же нависал сектантский гнет: где маньяк, а где ритуальные убийства — мало кто разберет, кроме Чубина и Федорова.
В новом сезоне со зрителями даже не пытаются заигрывать маньяками, а сразу пускают в сектантское скопище, в качестве консультанта показывая сидящего в психушке главу фанатов Чернобога из первого «Страха над Невой». Но тут не «Молчание ягнят» с его сиквелами, в том числе сериальными, а детектив НТВ, где уже давно понятно, что самое интересное в таких проектах — броманс, в данном случае еще не просто не похожих друг на друга парней, а травмированных жизненным опытом. А уж кто какому богу или идолу поклоняется — дело десятое. М.Т.
«Гордость», реж. Сергей Арутюнян
Главный приз за оригинальный сериал, оригинальное режиссерское видение и оригинальная актриса (Алана Чочиева)
У осетинской стажерки из московского ресторана Аланы (Алана Чочиева) большая проблема: строгий отец требует, чтобы дочь вернулась в родные пенаты и вышла замуж за своего друга детства. Расстроить готовящуюся свадьбу она решает поездкой домой под ручку с фейк-женихом, на чью роль девушка подобрала балбеса-коллегу Максима (Алексей Онежен). Парень только что остался без крыши над головой из-за ссоры с отцом (кажется, не просыхающий даже на съемочной площадке Александр Робак), так что деваться ему некуда, и он соглашается на авантюру. Однако под осетинским солнцем фальшивые чувства перерастают в настоящие.
На Original+ «Гордость» не только взяла главный приз, но и продолжила идиотскую традицию стримингов привозить на фестивали случайные эпизоды своих проектов: вместо пилотной серии гостям смотра показали четвертую и пятую. Ну да, мы же все так любим, когда нам начинают рассказывать историю с середины! Мало того что платформы зачем-то превращают неумение своих авторов делать нормальные пилоты в проблему журналистов, так и еще это не очень красиво по отношению к соперникам по конкурсу, честно показавшим стартовые эпизоды. Тем более что «Гордость» успела частично выйти на стриминге Wink, а значит сериал уже находится в более выгодной позиции, чем конкуренты по забегу.
Однако на этот раз решение показать середину истории обнажило симптомы одного из главных недугов современных сериалов: «Гордость» страдает от острого синдрома фильма, насильно растянутого до многосерийного произведения. Если вы тоже начнете смотреть сериал с четвертого эпизода, то не просто ничего не потеряете, но даже выиграете немного времени, чтобы потратить его на себя, близких и сериалы получше. При этом к середине сюжет все равно продолжает вязнуть в киселе из сценарных клише и обрыдлых стереотипов. Позитивное отражение осетинского народа и его культуры, по идее, должно оправдать существование «Гордости», но здешняя репрезентация настолько открыточна, что начинает граничить с экзотизацией.
Радует только свет, исходящий от Аланы Чочиевой, лауреатки фестиваля за лучшую женскую роль. Сыграла ли она круче Ольги Лерман из «Почти настоящего детектива» в ярком образе «слишком беременной для этого дерьма» следачки? Пожалуй, нет. Но у Чочиевой есть обезоруживающее обаяние, большие глаза и кудряшки, как у молодой Джулии Робертс, а для ромкома это уже немало. В.Г.
«Зовите Витю!», реж. Денис Тяпичев
Самый ожидаемый оригинальный сериал и оригинальный актер (Илья Соболев)
Шарлатан Витя (Илья Соболев) ведет сладкую жизнь, успешно пудря мозги лохам своим выдуманным талантом общения с привидениями. Однако после смерти бабка Вити, реальная ясновидящая, проклинает горе-внука: у него махом исчезает все нажитое неправедным трудом. Вдобавок он и вправду начинает видеть призраков, а еще ему на хвост садится ютуб-разоблачительница (Александра Бортич), заинтригованная способностями экс-афериста.
Комедийный сериал «Зовите Витю!» услужливо стартует с нейросеточных кадров, заранее предупреждая о своем творческом уровне. Впрочем, назвать сериал нейрослопом было бы неуважительно к нейрослопу, потому что сюрреалистичные видео с котятами хотя бы иногда способны удивить — чего не скажешь о «Вите», предлагающем лишь вымученные шутки и заезженный сюжет об исправлении негодяя. Кое-как смонтированный, лениво поставленный, обрамленный дешевыми эффектами (местные призраки выглядят так, будто прилетели сюда прямиком из продукции треш-студии Asylum) сериал способен развлечь лишь появлениями харизматичной Бортич — на фоне растерянного Соболева она и вовсе выглядит как праймовый Роберт Де Ниро в детском утреннике. В.Г.
«Выход», реж. Оксана Барковская
Психотерапевтка София (Ольга Ломоносова) с помощью гипноза погружает пациентов в так называемую «черную комнату», где успешно врачует душевные травмы. Но однажды ее клиентка убивает жениха и на вопросы прессы почему-то советует обратиться к Софии. Мало того что женщину обступают журналисты и правохранительные органы, так еще по ее душу прибывает демонический супервизор, у которого разве что на лбу не написано «чорт» (Евгений Романцов). Все происходящее как-то связано с учителем Софии и его нехорошей репутацией.
Критиков часто называет злыми, но даже самая едкая заметка о кино меркнет в сравнении с дьявольской изощренностью телеканала «Россия», заставившей кучу народа смотреть на большом экране сериал, предназначенный для просмотра спиной. «Выход», скрестивший детективный триллер, мелодраму для домохозяек и неоновое освещение, как у Н.В.Рефна, имел право быть каким угодно, но только не таким мучительно унылым. Создательница сериала (и супруга телеведущего Игоря Прокопенко) Оксана Барковская прошла большой путь как постановщица со времен своей предыдущей работы: если на сериале «Трудная» можно было случайно проломить себе череп от фейспалма, то ее новая работа вызывает всего лишь желание хорошенько вздремнуть. Эффект по-своему полезный, да и творческий рост действительно налицо, но для нормального сериала это не выход. В.Г.