5 новых хорроров про молодежь, которой крупно не повезло

5. «Зараза» («Cold Storage»), реж. Джонни Кэмпбелл
Под землей бывшей военной базы США, на месте которой теперь располагается склад индивидуального хранения, из-за повышения температуры просыпается инопланетный грибок, когда-то там благополучно законсервированный. Вырвавшись наружу, он грозит уничтожить человечество, поэтому молодым смотрителям комплекса Тикейку (Джо Кири) и Наоми (Джорджина Кэмпбелл), а также спешащему им на выручку пожилому отставному военному с больной спиной (Лиам Нисон) предстоит дать бой инопланетной заразе.
«Зараза» Джонни Кэмпбелла (сериального режиссера, поработавшего над крупнейшими шоу минувшего десятилетия: от «Мира Дикого Запада» до «Дракулы») смешивает сразу три жанра. Во-первых, боевик с Лиамом Нисоном, который теперь противостоит не просто террористам, а биологическому террористу из открытого космоса, «похитителю тел». Во-вторых, ностальгическую фантастику в духе «Очень странных дел», даром что в главной роли тут звезда сериала Джо Кири, который опять мало что понимает, но в критической ситуации готов совершить подвиг. В-третьих, хоррор про девушку, которая в подвале столкнулась с чудовищем, — за этот троп отвечает звезда «Варвара» Джорджина Кэмпбелл. Задумка интересная, но конкретно в этом фильме все перечисленные жанры плохо контачат друг с другом, поэтому получается не солянка, а кровавый винегрет. Они разрывают картину на куски так же, как инопланетный грибок человеческое тело. Плюс «Зараза» не использует весь свой трешевый потенциал на полную, в отличие от схожего по тематике «Нечто из унитаза» про лабораторного монстра, пробравшегося в водопроводную систему многоквартирного дома и устроившего там настоящий биотеррор.
4. «Свист» («Whistle»), реж. Корин Харди
После смерти отца Хриз, сокращенно от Хризантема (Дафне Кин), идет в новую школу, где учится ее гиковатый кузен Рел (Скай Янг). В учебном шкафчике она находит ацтекский свисток смерти, от которого недавно погиб игрок местной баскетбольной команды, воспламенившийся в душе. Интерес к свистку проявляют не только Рел, понравившаяся Хриз Эли (Софи Нелисс из «Шершней»), местная школьная богиня Грейс Фридкин (Алиса Сковбай) и ее несносный парень-баскетболист Дин (Джалейл Суоби), но и учитель мистер Крейвен (Ник Фрост), который прочтет старшеклассникам целую лекцию про ольмеков. Однако ни всезнающему учителю, ни глупым школьникам не хватит ума не дуть в свисток. Как только они это сделают, за ними придет сама Смерть, причем из стихотворения Бродского, где абсурд и вранье, что у нее будут череп, скелет, коса: «У нее будут твои глаза».
Фридкин, Крейвен — культурные ориентиры авторов «Свиста», режиссера Корина Харди и сценариста Оуэна Эгертона, понятны без подсказок, заложенных в фамилии персонажей, хотя в скобках заметим, что в фильме все же гораздо больше от «Кошмара на улице Вязов», чем от «Изгоняющего дьявола». Особенно это касается сцен в ванной и в школьных коридорах, которые выглядят также зловеще, как и в шедевре Уэса Крейвена: даже странно, что никто из героев не спускается в котельную. Из других культовых ориентиров отметим современный хоррор-хит «Два, три, демон, приди!» и классического «Ворона», режиссером ремейка которого какое-то время числился Харди. На местном хоррор-фесте (это уже фетиш сценариста Эгертона, автора «Бладфеста») он одевает Рела в Эрика Дрейвена, а чтобы его не засудили за использование чужой интеллектуальной собственности, называет этого супергероя Ревенджер.
Однако, несмотря на изобилие пасхалок к золотого фонду фильмов ужасов, чисто содержательно «Свист» в большей степени оммаж молодежным хоррорам конца девяностых — начала нулевых: от «Пункта назначения» (подростки убегают от Смерти) до «Факультета» (в «Свисте» тоже есть персонаж, который торгует запрещенными веществами, спрятанными в авторучках; его играет закенселенный актер Перси Хайнс Уайт из «Уэнсдей»). И хотя в картине присутствует обязательная для нынешнего поколения страшилок тема проработки душевных травм, в ней еще есть тот бодрый заряд идиотизма, который, казалось, дустом вывели из жанра «возвышенные хорроры». Но нет, он просто ждал своего часа, чтобы вернуться, — и теперь, судя по глупейшему сюжету «Свиста», возвращается по-крупному. Что, конечно, нельзя не приветствовать.
3. «Ночной патруль» («Night Patrol»), реж. Райан Праус
В лос-анджелесской полиции работают настоящие кровососы — и это не фигура речи. Разговор идет о самых настоящих вампирах, на которых не повезло нарваться двум молодым афроамериканцам: Вази (Р.Дж.Сайлер) и его подружке, которую копы из тайного «Ночного патруля» пустили в расход поздно вечером на пустыре, а парня пощадили, потому что у него на пальце оказалось кольцо-оберег от этой нечисти. Вскоре выяснится, что у Вази есть брат Ксавьер (Жермен Фаулер), который служит в полиции и хочет там стать своим, а у Ксавьера — белый напарник Итан (Джастин Лонг), сын местной полицейской «легенды» (Дермот Малруни), мечтающий попасть в «Ночной патруль», поэтому он и убил подружку Вази. Когда напряжение между афроамериканской криминальной ячейкой и копами-вампирами достигнет пика, начнется настоящая бойня.
Предыдущий фильм Райана Прауса — любопытный тарантиноид «Жизнь подонков» — вышел в 2017 году. За это время режиссер поучаствовал только в хоррор-альманахе «З/Л/О 94», так что «Ночной патруль», можно сказать, его полноценный камбэк, который уже изрядно успели покусать кинокритики, в отличие от «Подонков», которых все, наоборот, встретили с энтузиазмом. Что сказать, это снова тарантиноид. И снова эксплуатейшн (точнее блэксплуайтейшн) без тормозов. Если предыдущий фильм Прауса был вдохновлен «Криминальным чтивом» и прочим палп-фикшном, то этот — «От заката до рассвета» (юному зрителю знакомому по «Грешникам»), «Блэйдом» и, как верно замечает критик Мэтт Зойлер Сайтц, Карпентером.
Вряд ли, конечно, «Патруль» ждет такая же долгая полуночная жизнь, как и карпентеровских «Вампиров», но это совершенно не стремная «бэха», как может показаться на первый взгляд. И даже больше: она гораздо более внятная и, несмотря на большое количество персонажей, не такая перегруженная, как шестнадцатикратный номинант на «Оскар» «Грешники». Как и в лучшие времена жанрового кино (1970-е, 1980-е и 1990-е), этот хоррор-боевик щедро сдобрен социальным комментарием и сюжетными виражами, которые не дадут заскучать даже искушенному зрителю. Да, в финале Прауса уносит совсем уже в фэнтези, когда он предлагает бороться с полицейским беспределом с помощью магии вуду, но, честно говоря, за такой борзый, яростный и палповый экшн на черном свэге хочется отдать обе части «Черной Пантеры» и весь «Марвел» в придачу.
2. «Примат» («Primate»), реж. Йоханнес Робертс
Студентка Люси (Джонни Секвойя) вместе со своими давними друзьями Ником (Бенджамин Ченг) и Кейт (Виктория Уайант), которая также позвала френемиЛюси Ханну (Джесс Александер), возвращается домой на Гавайи, где в особняке с бесконечным бассейном на горном склоне живет ее неслышащий отец-писатель Адам (Трой Коцур) и младшая сестра Эрин (Джиа Хантер). Есть у семьи и питомец, только не совсем обычный — это шимпанзе Бен, славный малый, которого покойная мать главной героини, профессор лингвистики, научила общаться с помощью языка жестов и звуковой панели на планшете. Однако, когда Бен заражается бешенством от мангуста, райский уголок превращается в сущий ад.
Если помните, в сайфай-хорроре «Нет» Джордана Пила был центральный эпизод, в котором сошедший с ума шимпанзе Горди устраивал побоище на съемках развлекательного шоу. Режиссер предыдущей адаптации «Обители зла» Йоханнес Робертс решил сделать из этого кровавого зрелища целый фильм, а в качестве источника вдохновения использовал роман «Куджо» Стивена Кинга. Только теперь вместо бешеного сенбернара — слетевший с катушек шимпанзе, вместо раскаленного от жары автомобиля — бассейн, а вместо матери с ребенком — «обезьянничающая» молодежь, которую ждет убийственная вечеринка.
Как семейная драма картина сделана ни шатко ни валко. Несмотря на то что Эрин в обиде на старшую сестру за то, что та уехала из дома, этот конфликт существует только для галочки, как и отсутствие слуха у их отца, которое ни на секунду не превращается в аллегорическую глухоту по отношению к родным и нужно исключительно для того, чтобы разыграть головокружительный шоу-стоппер с упором на то, что Адам не в курсе, что у него за спиной находится разъяренный шимпанзе. А вот как жанровый аттракцион «Примат» производит сильное впечатление: хоррор-шоу-стопперы оформлены блестяще, с подобающим возрастному рейтингу R размахом (в отличие от экранизации «Куджо», автору которой в свое время пришлось переписать жестокий кинговский финал). Однако не покидает ощущение, что было бы еще круче, если Робертс не стал сваливать безумие обезьяны на бешенство (к тому же в реальной жизни обезьяна просто бы умерла), а, подобно Пилу, списал вспышку агрессии на умопомешательство, которое с домашними шимпанзе случается нередко.
1. «28 лет спустя: Храм костей» («28 Years Later: The Bone Temple»), реж. Ниа ДаКоста
В конце «28 лет спустя» паренек Спайк (Алфи Уильямс), спасаясь от зомби, прибился к сатанинскому культу, состоящему из подростков и оказавшемуся страшнее зомби. Секту возглавляет маньяк Джимми Кристал (Джек О’Коннелл), внешне похожий на Джимми Сэвила, а по поводкам — на Чарлза Мэнсона. Этот отпрыск священника считает себя сыном дьявола и со своими дикими мальчишками и парой девчонок вырезает одну семью за другой. Тем временем доктор Келсон (Рэйф Файнс) в костяном храме небезуспешно пытается установить контакт с альфой зомби Самсоном (Чи Льюис-Пэрри). Как водится, пути Джимми и ученого пересекутся, но ничто не подготовит вас к этому.
«Встретились как-то в Храме костей атеист и сатанист…» — в середине фильма сиквел «28 лет спустя» превратится бквально в анекдот, но поскольку автор сценария Алекс Гарленд — юмор будет макабрическим. Можно понять бедных зрителей, которые пошли на это кино в надежде увидеть продолжение прошлогоднего приключенческого боевика, а вместо этого получили образцовый хоррор-слоубернер на грани с лютым артхаусом. Если «28 лет спустя» брали формой (съемкой на айфон, забирающимся под кожу саундтреком с речевками из Редьярда Киплинга, амфетаминовым монтажом), то «Храм костей» сменившей Дэнни Бойла Ниа ДаКосты, постановщицы отличного реквила «Кэндимена», подкупает уже содержанием. Фильм показывает механизмы религиозного фанатизма, причины образования культов и массового психоза, а также то, как каждый из героев смотрит на Храм костей и видит что-то свое. В похожей форме несколько лет назад высказался сериал «Полуночная месса», рассказывавший про священника, который принял кошмар за чудо. В «Храме костей» ситуация иная: банда Джимми решает, что доктор Келсон — дьявол, и милосердный мужчина делает все, чтобы их не разочаровать.
Если, как пишет коллега, «Храм костей» — филлер, то в своей кульминации это самый катарсичный филлер на свете. Снимая в экономной и неспешной карпентеровской манере, Ниа ДаКоста доказывает, что с блестящим сценарием и минимальными средствами можно достичь максимального результата. В каноне «28» «Храм костей», скорее всего, займет то же место, что и финчеровский «Чужой-3» в квадрологии про известного ксеноморфа, ведь и там, и там перед нами старая и недобрая история про возвращение карающего ветхозаветного божества. Только у ДаКосты и Гарленда с вайбами «Апокалипсиса сегодня» (доктор Келсон — анти-полковник Курц) и даже «Последнего ронина» (уж больно Джимми Кристал смахивает на Безумного короля Данилы Воробьева).