Крутые тачки, стиль, собачки: как стать иконой в мире «Безумного Макса» и «Фуриосы»

Со времен «долларовой трилогии»«За пригоршню долларов» (1964), «На несколько долларов больше» (1965) и «Хороший, плохой, злой» (1966). Серджо Леоне хорошо известно, что чем меньше герой вестерна говорит, тем лучше. Человек без имени остался в нашей памяти благодаря редким панчам«Люди делятся на два типа — тех, у кого пистолет заряжен, и тех, кто копает. Так что копай!» и угрожающему прищуру Клинта Иствуда. То же самое можно сказать и про ключевых персонажей постапокалиптического вестерна «Безумный Макс». У Мела Гибсона в «Воине дорог» было всего 16 реплик. У Тома Харди в «Дороге ярости» — 63 строки диалогов. У Ани Тейлор-Джой в «Фуриосе» и того меньше — 30 строк. Впрочем, Тейлор-Джой ничего и не надо говорить: у нее настолько выразительные глаза, что все понятно без слов.