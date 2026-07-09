Крутые тачки, стиль, собачки: как стать иконой в мире «Безумного Макса» и «Фуриосы»

Этот материал впервые был опубликован 2 июня 2024 года к выходу «Фуриосы: Хроник Безумного Макса».
Придумайте себе красивую легенду
Жажда в Пустоши — ничто, имидж — все! У каждого круто сваренного героя или героини должна быть красивая и (желательно) печальная легенда. У бывшего полицейского Макса Рокатански и воительницы Фуриосы она связана с утратой. Макс в противостоянии с агрессивной мотобандой потерял семью — жену и маленького сына. А Фуриосу в детстве похитили песчаные байкеры во главе с военачальником Дементусом. Они же убили ее мать.
Так ли это было на самом деле, никто не знает. Скажем, в «Дороге ярости», четвертой серии «Безумного Макса», сын главного героя внезапно превратился в маленькую дочь, а сам протагонист изменился в лице (его сыграл не Мел Гибсон, а Том Харди). Связано это с тем, что в постапокалиптической саге мы часто полагаемся на ненадежных рассказчиков (например, в сиквеле «Макса» «Воин дорог» и триквеле «Под куполом грома»). Но так и рождается подлинная легенда о «тысячеликом герое»«Тысячеликий герой» — книга американского ученого Джозефа Кэмпбелла на тему сравнительной мифологии, которой вдохновлялся режиссер Джордж Миллер при работе над «Безумным Максом». — из путаных баек очевидцев.
Говорите как можно меньше
Со времен «долларовой трилогии»«За пригоршню долларов» (1964), «На несколько долларов больше» (1965) и «Хороший, плохой, злой» (1966). Серджо Леоне хорошо известно, что чем меньше герой вестерна говорит, тем лучше. Человек без имени остался в нашей памяти благодаря редким панчам«Люди делятся на два типа — тех, у кого пистолет заряжен, и тех, кто копает. Так что копай!» и угрожающему прищуру Клинта Иствуда. То же самое можно сказать и про ключевых персонажей постапокалиптического вестерна «Безумный Макс». У Мела Гибсона в «Воине дорог» было всего 16 реплик. У Тома Харди в «Дороге ярости» — 63 строки диалогов. У Ани Тейлор-Джой в «Фуриосе» и того меньше — 30 строк. Впрочем, Тейлор-Джой ничего и не надо говорить: у нее настолько выразительные глаза, что все понятно без слов.
Если вы все-таки хотите сразить всех наповал меткой фразой, то «золотой фонд» цитат «Безумного Макса» вам в помощь. Например:
Старайтесь выглядеть стильно
Стать иконой Пустоши без клевого прикида вряд ли получится. Помните, что более стильного варианта одежды, чем черная кожа, пока не придумали. Но тут главное — не продешевитьИзвестно, что на съемках первого «Безумного Макса» из‑за небольшого бюджета костюм из настоящей кожи носили только Мел Гибсон и Стив Бисли, который сыграл друга Макса Гуся. Всем остальным пришлось ходить в виниле (по сути, в кожзаменителе).. Для пущего эффекта еще можно обрить голову или перемазать лоб сажей как Фуриоса.
Заведите пса
Что может быть круче одинокого мстителя в Пустоши? Только одинокий мститель с собакой! Она не только очеловечивает воина или воительницу дороги (ведь, помимо себя, приходится заботиться еще и о песике), но также создает вокруг «тысячеликого героя» грозный ореол (во многих религиях собака — проводник или страж в царстве мертвых: в Древней Греции это был Цербер, а в Египте — шакалоголовый бог Анубис).
Кстати, не стоит думать, что образ героя-одиночки с псом, ставший иконическим в мировой поп-культуре (его следы можно найти в видеоигре «Фоллаут» или относительно свежем фантастическом фильме «Любовь и монстры»), придумал второй «Безумный Макс». Сам Джордж Миллер позаимствовал его из подзабытой постапокалиптической черной комедии «Парень и его пес» (1974), в которой молодой Дон Джонсон разгуливал по Пустоши в компании разумной собаки — бобтейла-телепата.
Не забывайте о питании
Конец света еще не повод отказываться от радостей жизни. Например, от пищи. В дороге или в дозоре что главное? Подкрепиться. Собачьи консервы — выбор настоящего чемпиона. К тому же ими можно поделиться со своим псом. Удобно.
Вам нужна крутая тачка
В Пустоши, где царит неофеодализм и право сильного, простым людям остается только выживать. «Самый ценный ресурс — вода, на втором месте — топливо для машин, на третьем — оружие и пули», — говорит Джордж Миллер. В общем, без средства передвижения никуда, а каждый пацак должен знать, где искать бензакТак в мире «Безумного Макса» называют бензин. !
Выбор автомобиля — самый ответственный момент на пути героя. Если вы полицейский, подойдет «Перехватчик» — желтый Ford Falcon XB 1974 года. Если вы не на службе, то лучшего варианта, чем «Преследователь» — черный Ford XB Falcon GT351 1973 года — не найти, ведь благодаря увеличенному клиренсуКлиренс, он же дорожный просвет, — расстояние между опорной поверхностью (дорогой) и самой нижней точкой центральной части автомобиля. передней части он позволяет ездить по бездорожью. Ну и на худой конец, если у вас закончился бензин, то сгодятся и верблюды! Так, в «Под куполом грома» Макс передвигался на останках фордовского пикапа серии F (скорее всего, F150) с нестандартной подвеской и запряженного шестью верблюдами.
Будьте готовы, что вам придется показывать трюки
Если вам не поздоровилось оказаться в Цитадели Несмертного Джо, как Максу в «Дороге ярости», имейте в виду, что из вас постараются выкачать всю драгоценную высокооктановую кровьВ мире «Безумного Макса» это, скорее всего, означает высокое содержание адреналина в крови. Герой остается жив, даже получая сильные увечья в скоростных боях. . Самое умное, что вы можете сделать, — сбежать на фуре. Вообще, умение хорошо водить — важнейший скилл, который не раз может спасти вам жизнь в Пустоши.
Впрочем, это не единственный трюк, который стоит иметь в рукаве. Также неплохо уметь балансировать на шатающихся шестах, раскачиваться на канатах и уметь зависнуть над пропастью, ухватившись за что‑нибудь, как Фуриоса. Чтобы овладеть этими умениями, можно записаться стажером в Cirque du Soleil. Но вообще лучше просто держаться подальше от Цитадели, города Бартертаун и любого скопления вооруженных людей, даже если вам позарез нужен бензин. Скорее всего, вас кинут, как Макса в «Воине дорог».
Лучше ни с кем не сближайтесь
Близость делает человека уязвимым, а в постапокалиптическом мире — уязвимым вдвойне, ведь вам придется отвечать не только за себя, но и за того парня (или девушку). Связь Фуриосы и преторианца Джека, одного из лучших водителей Несметного Джо, в «Фуриосе» не закончилось ничем хорошим. Поэтому неудивительно, что в «Дороге ярости» между Максом и Фуриосой нет сексуального напряжения, а есть только холодное уважение.
Не пытайтесь строить из себя героя
Если «Хроники Безумного Макса» нас чему-то и учат, то тому, что геройствовать бессмысленно: герои долго не живут. Поэтому (вот парадокс) настоящим героем в Пустоши становится тот, кто изначально не намерен совершать подвиги. Например, Макс после мести за смерть близких («Безумный Макс») просто хочет, чтобы его не трогали. Но через помощь жителям нефтяной общины («Воин дорог») и детям, похожим на ребят из «Повелителя мух» («Под куполом грома»), он находит свое искупление.
Как точно заметил сценарист «Купола грома» Терри Хейз, Макс превращается в Иисуса, затянутого в черную кожу. То же самое можно сказать и про Фуриосу. Изначально просто хотящая отомстить военачальнику Дементусу, героиня в итоге решает спасти из заточения наложниц Несмертного Джо. Она увозит их в Зеленые земли и таким образом пытается сохранить остатки человечности в этом безумном, безумном, безумном мире.
Вы стали легендой. Что дальше?
Если вы стали легендой (от приключений Макса у беременных зрительниц из груди идет молокоЭто не шутка, а реальный случай из жизни. Во время третьего публичного показа первой части «Безумного Макса» сидящий в вестибюле кинотеатра Джордж Миллер увидел, как из зала выскочила женщина и побежала в туалет. «У вас все в порядке?» — спросил режиссер. «Да, просто я сейчас кормлю грудью», — ответила она. «Мне аж поплохело, — вспоминает Миллер. — Ничего себе, думаю, реакция организма! Но потом она бегом понеслась обратно в зал, чтобы узнать, что было дальше, и вот тут мне как‑то сразу полегчало!», а при упоминании Фуриосы бледнеет даже армия альбиносов Несмертного Джо), то лучшего финала, чем уйти в закат, для «тысячеликого героя» еще не придумали. Скромность украшает человека, а воина дороги и подавно.