Списки

8желаний артистов Пикника Афиши: от имбирной шоколадки до яхты

Афиша Daily
1 мин на чтение
Вместе с популярным сервисом для создания виш-листов Ohmywishes спросили у артистов фестиваля, что бы они хотели получить в подарок, — список получился разношерстным. А еще узнали, какие желания самые популярные у пользователей приложения. (В конце бонусный сюрприз для вдохновения).

Гера Амен

Porsche 718 Spyder RS I (982), 2025
Небольшое скромное желание.
Цена
29 000 000 ₽
Шоколад Ritter Sport с имбирным печеньем
Ну и вдогонку, чтобы жизнь точно была сладкой.
Цена
от 139 р.

Fvnni

Микрофон вокальный Shure SM7B
«Я часто пишу демки дома, так у меня получается погрузиться в процесс лучше всего. Этот микрофон прекрасно подходит для данной цели с точки зрения качества и звука».
Цена
59 890 р.

Джей Ро

Бефстроганов
Любимое блюдо — всегда, везде, в любом месте.
Цена
бесценно

Максим Буяков

«Станция метро Горьковская»

Трехкомнатная квартира в центре Москвы
А у кого вообще нет такого желания?
Цена
страшно представить

Кiza

«Во-первых, она вместительная. Во-вторых, она подойдет практически под любой мой образ. В-третьих, я хочу винтажную Мiu Miu!»
Цена
примерно 360 000 р.

SP4K

Большое надувное водное кресло на моторчике
Остальной список артиста выглядит так: маленький домик в Исландии; небольшое кругосветное путешествие; один скромный «Грэмми»; крохотная яхточка. Просто и со вкусом!
Цена
примерно от 10 000 р.
PlayStation 5
Будет чем заняться в домике в Исландии.
Цена
от 57 000 р.

Самые популярные желания пользователей Ohmywishes 

  • Подарочная электронная карта в «Золотое яблоко»
  • Подарочные сертификаты на книги в «Читай-город»
  • Генетический паспорт в Genotek
  • Комплексный ДНК-тест в Genotek
  • Колье Aqua — Moon Soul
  • Клубника в шоколаде — Flowwow
  • «Первоисточник: 365 вопросов к себе» — Biography Lab

Что хочет редакция «Афиши Daily»

Мы тоже собрали свой виш-лист: товары категории «может, и не жизненно необходимо, но ужасно порадует» — от годового запаса фо-бо до билета в Большой театр. 

Расскажите друзьям