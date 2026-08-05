Гера Амен
Porsche 718 Spyder RS I (982), 2025
Небольшое скромное желание.
Шоколад Ritter Sport с имбирным печеньем
Ну и вдогонку, чтобы жизнь точно была сладкой.
Fvnni
Микрофон вокальный Shure SM7B
«Я часто пишу демки дома, так у меня получается погрузиться в процесс лучше всего. Этот микрофон прекрасно подходит для данной цели с точки зрения качества и звука».
Джей Ро
Бефстроганов
Любимое блюдо — всегда, везде, в любом месте.
Максим Буяков
«Станция метро Горьковская»
Трехкомнатная квартира в центре Москвы
А у кого вообще нет такого желания?
Кiza
«Во-первых, она вместительная. Во-вторых, она подойдет практически под любой мой образ. В-третьих, я хочу винтажную Мiu Miu!»
SP4K
Большое надувное водное кресло на моторчике
Остальной список артиста выглядит так: маленький домик в Исландии; небольшое кругосветное путешествие; один скромный «Грэмми»; крохотная яхточка. Просто и со вкусом!
PlayStation 5
Будет чем заняться в домике в Исландии.
Самые популярные желания пользователей Ohmywishes
- Подарочная электронная карта в «Золотое яблоко»
- Подарочные сертификаты на книги в «Читай-город»
- Генетический паспорт в Genotek
- Комплексный ДНК-тест в Genotek
- Колье Aqua — Moon Soul
- Клубника в шоколаде — Flowwow
- «Первоисточник: 365 вопросов к себе» — Biography Lab
Что хочет редакция «Афиши Daily»
Мы тоже собрали свой виш-лист: товары категории «может, и не жизненно необходимо, но ужасно порадует» — от годового запаса фо-бо до билета в Большой театр.