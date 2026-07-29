Гигантские пиджаки и микроскопические шорты: возвращаем на улицы шик 80-х

В 80-е в моде схлестнулось два заметных и долгоиграющих тренда — яркий «гедонистический» гардероб с цветными костюмами, вечерними нарядами, гипертрофированным объемом и пышностью или сдержанный деловой стиль: брючные костюмы, юбки-карандаши, лодочки и скромная цветовая гамма. В аксессуарах противостояние двух тенденций заметнее всего: с одной стороны для того времени характерны сугубо утилитарные вместительные «рабочие» сумки, с другой — нарядные бисерные клатчи, крупные цветные браслеты, массивные серьги и другие броские украшения . Мы предлагаем миксовать и то и другое.