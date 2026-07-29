Тренды

Гигантские пиджаки и микроскопические шорты: возвращаем на улицы шик 80-х

Афиша Daily
8 мин на чтение
Иллюстрация: Екатерина Полякова
После нескольких сезонов минимализма, фиксации на коллекциях The Row и тихой роскоши мода вновь развернулась в сторону пайеток, фактурных тканей, ярких цветов и массивных украшений. В новом сезоне дизайнеры реанимируют 80-е и всячески пытаются вписать их в современность. Собрали бренды, куда можно заглянуть, если рыться в винтиках не хочется.
В июле в Москве прошла пробежка с дресс-кодом в стиле 80-х. Видео: @katelyn_ok

Верхняя одежда

Плечистые плащи, массивные бомберы, свободные кейпы, квадратные пиджаки и тренчи искусительниц (и искусителей) под змею — все эти предметы объединяет прямое цитирование 80-х. Главный силуэт того времени — широкие плечи и узкая талия; популярные материалы — фактурная кожа под змею, гладкий лак и плотная плащевка. В общем, все, что мы видим сегодня на рейлах и в осенних показах люксовых брендов вроде BalenciagaMaison MargielaPhoebe Philo или Miu.

Что покупать

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Плащ-кейп Lime, 13 999 p.
2/5
Блейзер Lime, 11 999 p.
3/5
Плащ Studio 29, 14 990 p.
4/5
Куртка Befree, 5599 p.
5/5
Тренч Cois, 54 000 р.

Джинсы и брюки

Главная примета 80-х — объем. Актуальными были брюки и джинсы с высокой посадкой, складками у талии и широкими штанинами, которые вместе с жакетами с широкими плечами создавали силуэт перевернутого треугольника. Именно такие модели сегодня регулярно мелькают в последних коллекциях Saint LaurentBottega VenetaPhoebe Philo и других брендов.

Из этой же категории — джинсы-бананы и их чуть более современная версия barrel, широкая в бедрах модель с сужающимися к щиколоткам штанинами. Силуэты из 80-х оказались крайне живучими за счет универсальности. Высокая посадка визуально удлиняет ноги, свободный крой не сковывает движения, а объемные брюки легко вписываются как в офисный гардероб, так и в повседневные образы. 

Что покупать

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Джинсы Mango, 6999 p.
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Брюки Mango, 6999 p.
3/5
Брюки Lime, 6999 p.
4/5
Брюки Red September, 13 000 p.
5/5
Брюки Fred Perry, 19 990 p.

Пауэрдрессинг

Если выбирать главный символ 80-х, им станет жакет с выразительной линией плеч. Сегодня он снова переживает пик популярности, но выглядит менее утрированно. Вместо жестких конструкций — мягкие ткани, расслабленная посадка и сочетание с джинсами, атласными юбками или шортами-бермудами. За эталонный пример берем пиджаки из свежих коллекций Dior и Miu Miu и ищем похожие в винтажных магазинах или в массмаркете.

Что покупать

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Жакет Befree, 6599 p.
2/5
Пиджак Idol, 21 990 p.
3/5
Пиджак 12Storeez, 29 000 p.
4/5
Пиджак Lime, 17 999 p.
5/5
Жакет Love Republic, 13 999 p.

Платья и юбки

В коллекциях снова появляются платья с акцентными плечами, объемными рукавами, драпировками, асимметрией и сложным кроем. При этом современные версии выглядят намного легче классики 80-х: вместо жестких подплечников — мягкий объем, вместо тяжелых тканей — струящийся шелк и тонкий трикотаж. Отдельно стоит сказать про крупные пайетки и бисер — все приметы стиля диско в то время еще сохраняли свою актуальность (и, соотвественно, вернулись сейчас).

Что покупать

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Платье Zara, 5618 p.
2/5
Юбка Befree, 1599 p.
3/5
Платье-мини с пайетками Love Republic, 1799 р. 
4/5
Юбка Idol, 4990 p.
5/5
Платье Mango, 28 000 p.

Спорт и жизнь

Восьмидесятые подарили моде культ спортивного тела, эстетичного фитнеса и, конечно, спортивной одежды, — сегодня эта идея снова актуальна. Воссоздать образ в духе 80-х помогут свободные олимпийки, яркие ветровки, велосипедки пастельных оттенков и цветные короткие шорты. Плюс кроссовки из очередной переработанной архивной коллекции. В 80-е как раз вышли Nike Air Force и Nike Air Jordan, Reebok Classic, Reebok Club C и adidas Forum.

Носить все это только в спортзал в 2026 году никто не собирается — спортивную обувь, короткие свободные шорты и ветровки легко вписать в повседневные и рабочие образы.

Что покупать

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Шорты Sorry I’m Not, 8700 p.
2/7
Олимпийка Kappa, 4999 р.
3/7
Легинсы Befree, 2599 p.
4/7
Шорты Diadora, 4999 p.
5/7
Футболка Finn Flare, 1999 p.
6/7
Велосипедки Demix, 1499 p.
7/7
Майка Athlex, 1699 p.

Обувь

Заметили, что кроссовки перестали перетягивать все внимание на себя? На первый план выходят модели, которые когда-то в 80-е были классикой делового и повседневного гардероба: лоферы, туфли с острым мысом и «танцевальные туфли» в стиле диско.

Впрочем, совсем без кроссовок не обошлось, но в тренде именно ретроэстетика. Дизайнеры и спортивные бренды продолжают переиздавать культовые модели 70–80-х годов с тонкой подошвой, замшевыми вставками и винтажной цветовой палитрой. Именно такие пары сегодня считаются более актуальными, чем массивные кроссовки, которые были популярны последние 10 лет. Сюда же — классические кеды вроде Vans Authentic, которые тоже уже выглядят настоящим ретро.

Что покупать

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Балетки Askent, 14 300 p.
2/6
Лоферы Sela, 7999 p.
3/6
Кроссовки Lime, 10 999 p.
4/6
Туфли 12Storeez, 22 000 p.
5/6
Лоферы Garment Project, 28 990 p.
6/6
Лоферы Idol, 15 990 p.

Аксессуары

В 80-е в моде схлестнулось два заметных и долгоиграющих тренда — яркий «гедонистический» гардероб с цветными костюмами, вечерними нарядами, гипертрофированным объемом и пышностью или сдержанный деловой стиль: брючные костюмы, юбки-карандаши, лодочки и скромная цветовая гамма. В аксессуарах противостояние двух тенденций заметнее всего: с одной стороны для того времени характерны сугубо утилитарные вместительные «рабочие» сумки, с другой — нарядные бисерные клатчи, крупные цветные браслеты, массивные серьги и другие броские украшения. Мы предлагаем миксовать и то и другое.

Что покупать

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Клатч Befree, 1299 p.
2/5
Набор браслетов Love Republic, 799 p.
3/5
Сумка Lime, 5999 p.
4/5
Ожерелье Mango, 3499 p.
5/5
Сумка Zara, 4455 p.
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