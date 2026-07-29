Гигантские пиджаки и микроскопические шорты: возвращаем на улицы шик 80-х

Верхняя одежда
Плечистые плащи, массивные бомберы, свободные кейпы, квадратные пиджаки и тренчи искусительниц (и искусителей) под змею — все эти предметы объединяет прямое цитирование 80-х. Главный силуэт того времени — широкие плечи и узкая талия; популярные материалы — фактурная кожа под змею, гладкий лак и плотная плащевка. В общем, все, что мы видим сегодня на рейлах и в осенних показах люксовых брендов вроде Balenciaga, Maison Margiela, Phoebe Philo или Miu.
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Джинсы и брюки
Главная примета 80-х — объем. Актуальными были брюки и джинсы с высокой посадкой, складками у талии и широкими штанинами, которые вместе с жакетами с широкими плечами создавали силуэт перевернутого треугольника. Именно такие модели сегодня регулярно мелькают в последних коллекциях Saint Laurent, Bottega Veneta, Phoebe Philo и других брендов.
Из этой же категории — джинсы-бананы и их чуть более современная версия barrel, широкая в бедрах модель с сужающимися к щиколоткам штанинами. Силуэты из 80-х оказались крайне живучими за счет универсальности. Высокая посадка визуально удлиняет ноги, свободный крой не сковывает движения, а объемные брюки легко вписываются как в офисный гардероб, так и в повседневные образы.
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Пауэрдрессинг
Если выбирать главный символ 80-х, им станет жакет с выразительной линией плеч. Сегодня он снова переживает пик популярности, но выглядит менее утрированно. Вместо жестких конструкций — мягкие ткани, расслабленная посадка и сочетание с джинсами, атласными юбками или шортами-бермудами. За эталонный пример берем пиджаки из свежих коллекций Dior и Miu Miu и ищем похожие в винтажных магазинах или в массмаркете.
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Платья и юбки
В коллекциях снова появляются платья с акцентными плечами, объемными рукавами, драпировками, асимметрией и сложным кроем. При этом современные версии выглядят намного легче классики 80-х: вместо жестких подплечников — мягкий объем, вместо тяжелых тканей — струящийся шелк и тонкий трикотаж. Отдельно стоит сказать про крупные пайетки и бисер — все приметы стиля диско в то время еще сохраняли свою актуальность (и, соотвественно, вернулись сейчас).
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Спорт и жизнь
Восьмидесятые подарили моде культ спортивного тела, эстетичного фитнеса и, конечно, спортивной одежды, — сегодня эта идея снова актуальна. Воссоздать образ в духе 80-х помогут свободные олимпийки, яркие ветровки, велосипедки пастельных оттенков и цветные короткие шорты. Плюс кроссовки из очередной переработанной архивной коллекции. В 80-е как раз вышли Nike Air Force и Nike Air Jordan, Reebok Classic, Reebok Club C и adidas Forum.
Носить все это только в спортзал в 2026 году никто не собирается — спортивную обувь, короткие свободные шорты и ветровки легко вписать в повседневные и рабочие образы.
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Обувь
Заметили, что кроссовки перестали перетягивать все внимание на себя? На первый план выходят модели, которые когда-то в 80-е были классикой делового и повседневного гардероба: лоферы, туфли с острым мысом и «танцевальные туфли» в стиле диско.
Впрочем, совсем без кроссовок не обошлось, но в тренде именно ретроэстетика. Дизайнеры и спортивные бренды продолжают переиздавать культовые модели 70–80-х годов с тонкой подошвой, замшевыми вставками и винтажной цветовой палитрой. Именно такие пары сегодня считаются более актуальными, чем массивные кроссовки, которые были популярны последние 10 лет. Сюда же — классические кеды вроде Vans Authentic, которые тоже уже выглядят настоящим ретро.
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Аксессуары
В 80-е в моде схлестнулось два заметных и долгоиграющих тренда — яркий «гедонистический» гардероб с цветными костюмами, вечерними нарядами, гипертрофированным объемом и пышностью или сдержанный деловой стиль: брючные костюмы, юбки-карандаши, лодочки и скромная цветовая гамма. В аксессуарах противостояние двух тенденций заметнее всего: с одной стороны для того времени характерны сугубо утилитарные вместительные «рабочие» сумки, с другой — нарядные бисерные клатчи, крупные цветные браслеты, массивные серьги и другие броские украшения. Мы предлагаем миксовать и то и другое.