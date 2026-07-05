От балийского до дофаминового: 6 трендов маникюра на лето-2026

«Пленки стали новой эстетической нормой в индустрии красоты. Это тонкие полимерные стикеры с готовым дизайном или цветом. Они наклеиваются на „голый“ ноготь, а сверху можно нанести либо обычный лаковый топ, либо гель-лак. Главное преимущество — покрытие очень тонкое и буквально не ощущается на ногтях. Следующий важный бонус — визуальное разнообразие: от минимализма и „тихой роскоши“ до откровенно безумных, смелых принтов. Пленки подходят тем, кто бережет ногтевую пластину от агрессивного спиливания и не думает отказываться от стильного акцента».