От балийского до дофаминового: 6 трендов маникюра на лето-2026

Курс на принты и орнаменты
«Один из главных трендов летнего маникюра — принты и орнаменты. Это могут быть как лаконичные симметричные узоры, так и более сложные реалистичные дизайны с анималистичными или флористическими мотивами. Не теряет актуальности и геометрия — например, полосатый принт.
Особенно нравится, что такие дизайны легко адаптировать под любое настроение. Если хочется чего-то сдержанного, можно выбрать монохромное исполнение. А если, наоборот, есть желание добавить яркости, стоит поэкспериментировать со сложными оттенками и необычными цветовыми сочетаниями — такой маникюр точно станет заметной деталью образа».
Креативный френч
«Летом всегда хочется больше цвета, и необычный френч становится идеальным способом добавить яркости. Пастельные или контрастные кончики освежают классический дизайн, добавляя настроения».
Драже на ногтях
«Покрытие „Скитлс“ — пожалуй, самая дофаминовая тенденция в летнем маникюре: каждый ноготь в своем сочном оттенке, как горсть конфет. В этой версии полупрозрачный эффект „желе“ делает цвет более леденцовым и сочным, а стразы на кончиках добавляют гламурной атмосферы нулевых.
Дизайн подойдет тем, кто хочет яркий маникюр без сложной росписи. Лучше всего он смотрится на короткой или средней длине: заметно и очень по-летнему. Еще один плюс — оттенки можно выбрать под настроение, гардероб или отпускную палитру».
Пленочный маникюр
«Пленки стали новой эстетической нормой в индустрии красоты. Это тонкие полимерные стикеры с готовым дизайном или цветом. Они наклеиваются на „голый“ ноготь, а сверху можно нанести либо обычный лаковый топ, либо гель-лак. Главное преимущество — покрытие очень тонкое и буквально не ощущается на ногтях. Следующий важный бонус — визуальное разнообразие: от минимализма и „тихой роскоши“ до откровенно безумных, смелых принтов. Пленки подходят тем, кто бережет ногтевую пластину от агрессивного спиливания и не думает отказываться от стильного акцента».
Балийская эстетика
«Все мы любим безупречное однотонное покрытие, но порой душа жаждет чего-то яркого и незабываемого. Летом 2026-го можно обратиться к смелому решению — объемным цветам и морской тематике. Покрытие будто рассказывает историю про безмятежное утро на балийском побережье, воплощенную в изящных элементах ракушек и нежном цветке франжипани».
Текстуры лета
«В фокусе текстурные покрытия, передающие атмосферу долгожданного лета. Ракушки, бутоны цветков, блики моря — все, что угодно вашей фантазии. Подобные дизайны зачастую выполняются на базе гель-лака „кошачий глаз“ с эффектом шелка, дополняются объемными элементами или аэрографией».