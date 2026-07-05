Тренды

От балийского до дофаминового: 6 трендов маникюра на лето-2026

Афиша Daily
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Фото: Mecca
В теплом сезоне на смену сдержанному маникюру приходят переосмысленные дизайны и формы, смело заигрывающие с разными тематиками. Что выберете вы: балийскую эстетику или ногти-«скитлс» (нет, «скитлстрянки» не будет)? Впрочем, этим модный список не ограничивается: есть еще несколько стильных вариантов, которые мы собрали вместе с экспертами.

Курс на принты и орнаменты 

София Сукманюк
стилист маникюра

«Один из главных трендов летнего маникюра — принты и орнаменты. Это могут быть как лаконичные симметричные узоры, так и более сложные реалистичные дизайны с анималистичными или флористическими мотивами. Не теряет актуальности и геометрия — например, полосатый принт.

 

© Из личного архива

Особенно нравится, что такие дизайны легко адаптировать под любое настроение. Если хочется чего-то сдержанного, можно выбрать монохромное исполнение. А если, наоборот, есть желание добавить яркости, стоит поэкспериментировать со сложными оттенками и необычными цветовыми сочетаниями — такой маникюр точно станет заметной деталью образа». 

 

Креативный френч

Диана Мудрая
креативный директор сети студий красоты Mecca
© Mecca

«Летом всегда хочется больше цвета, и необычный френч становится идеальным способом добавить яркости. Пастельные или контрастные кончики освежают классический дизайн, добавляя настроения».

Драже на ногтях

Екатерина Разумова
главный технолог сети студий красоты MA AND MI

«Покрытие „Скитлс“ — пожалуй, самая дофаминовая тенденция в летнем маникюре: каждый ноготь в своем сочном оттенке, как горсть конфет. В этой версии полупрозрачный эффект „желе“ делает цвет более леденцовым и сочным, а стразы на кончиках добавляют гламурной атмосферы нулевых.

© Из личного архива

Дизайн подойдет тем, кто хочет яркий маникюр без сложной росписи. Лучше всего он смотрится на короткой или средней длине: заметно и очень по-летнему. Еще один плюс — оттенки можно выбрать под настроение, гардероб или отпускную палитру».
 

Пленочный маникюр 
 

Ирина Богданова
топ-мастер студии красоты Wonder Look
© Из личного архива

«Пленки стали новой эстетической нормой в индустрии красоты. Это тонкие полимерные стикеры с готовым дизайном или цветом. Они наклеиваются на „голый“ ноготь, а сверху можно нанести либо обычный лаковый топ, либо гель-лак. Главное преимущество — покрытие очень тонкое и буквально не ощущается на ногтях. Следующий важный бонус — визуальное разнообразие: от минимализма и „тихой роскоши“ до откровенно безумных, смелых принтов. Пленки подходят тем, кто бережет ногтевую пластину от агрессивного спиливания и не думает отказываться от стильного акцента».

Балийская эстетика

Диана Жизненко
основатель студий Di Lorensi
© Из личного архива

«Все мы любим безупречное однотонное покрытие, но порой душа жаждет чего-то яркого и незабываемого. Летом 2026-го можно обратиться к смелому решению — объемным цветам и морской тематике. Покрытие будто рассказывает историю про безмятежное утро на балийском побережье, воплощенную в изящных элементах ракушек и нежном цветке франжипани».

Текстуры лета

Анастасия Моор
мастер студии маникюра .Devichnik на Белорусской
© Из личного архива

«В фокусе текстурные покрытия, передающие атмосферу долгожданного лета. Ракушки, бутоны цветков, блики моря — все, что угодно вашей фантазии. Подобные дизайны зачастую выполняются на базе гель-лака „кошачий глаз“ с эффектом шелка, дополняются объемными элементами или аэрографией».

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