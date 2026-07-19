Волосы

От классики до дерзкого шегги: 17 салонов и сетей, где стоит стричься в Москве

Афиша Daily
10 мин на чтение
Фото: Mute
Стричь кудри, отрезать идеальную челку, делать модные пикси и маллет или красить волосы в яркие оттенки — собрали салоны и сети по всей столице, где с любыми волосами работают бережно и профессионально.

Mute

Газетный 13с1
© Mute

Небольшая сеть из трех салонов с минималистичным интерьером и вдумчивым подходом к стрижке и окрашиванию. Мастера готовы как к экспериментам вроде цветного окрашивания или маллета, так и к базовым подходом по усмирению челки и подравниваю длины. Стригут женщин и мужчин, также есть парикмахеры, которые специализируются именно на кудрявых волосах.

Окрашивание делают на красках Davines и Kevin Murphy, уходовые средства для волос этих брендов можно купить тут же.

Адреса
ул. Покровка 50/2с1 (м. «Курская» и «Красные Ворота») и еще 2 адреса
Часы работы
10:00 — 22:00
Стоимость стрижки
от 4 900 рублей
Стоимость окрашивания
от 9 000 рублей (корни или короткие волосы)
Подробности
сайт

Mone

Таганская, 29
© Mone

Большая сеть работает почти 20 лет — первый салон открылся еще в 1998 году. Парикмахерских по Москве — более 20 штук, делают все — от стрижек и уходов до сложных окрашиваний, ламинирования ресниц и восковой депиляции.

Сюда стоит идти за классикой: стрижками-каскадами на длинных волосах, архитектурными каре, челками-шторками, вечерними укладками, окрашиваниями-омбре и холодным блондом. В салонах можно купить средства для волос собственного бренда Mone: хорошие базовые шампуни и кондиционеры, питательные маски, уплотняющие кремы и спреи для объема.

Адреса
Малая Никитская улица, 8/1 (м. «Арбатская» и «Баррикадная») и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Стоимость стрижки
от 4 000 рублей
Стоимость тонирования
от 6 400 рублей
Подробности
сайт

Ma&mi

Ломоносовский проспект, 25к5
© Ma&mi

Симпатичная сеть из семи студий со спокойным интерьером и полным циклом ухода — от эпиляции и вечернего макияжа до маникюра, стрижек и окрашиваний.

В Ma&Mi гордятся своими мастерами — собственноручно обучают новеньких, регулярно отправляют на мастер-классы и курсы повышения квалификации.

Основной репертуар — более-менее классические стрижки (хотя и маллет здесь сделать могут), выход из темного цвета, «дорогой» блонд и натуральные окрашивания с бликами. Работают на косметике Davines, Fanola, Kevin Murphy.

Адреса
Никитский бульвар, 17 (м. «Арбатская») и другие
Часы работы
09:00 — 22:00
Стоимость стрижки
4 500 рублей
Стоимость окрашивания
от 7 500 рублей
Подробности
сайт

Birdie/Ptichka

Большая Бронная 17
© Birdie

Одна из самых модных парикмахерских сетей хипстерской Москвы 2010-х и сегодня держит марку. У проекта четыре салона в центре, везде делают маникюр с педикюром, мужские и женские стрижки и окрашивания. Из интересного (и стоящего своих денег) — уроки «Птички» (7 000 рублей): на занятии по укладке научат крутить локоны на утюжок, укладывать челку и делать объем; на макияже научат правильно наносить тени и подводку с тушью, незаметно тушевать тон и незаметно расставлять акценты.

Парикмахеры берутся за стрижки любой сложности — здесь рады как экспериментам, так и простым запросам на «французскую челку» (хит «Птички») и ровный срез. 

Адреса
Старопименовский переулок, 6 (м. «Маяковская») и другие
Часы работы
ПН-ЧТ: 12:00–22:00, ПТ-ВС: 10:00–22:00
Стоимость стрижки
от 4 000 рублей
Стоимость окрашивания
от 10 000 рублей
Подробности
сайт

Так и ходи 

Садовническая, 78 стр. 1
© Так и ходи

Небольшая сеть парикмахерских для кудрявых — у «Так и ходи» два салона в Москве и столько же в Петербурге, а еще собственная линейка уходовых средств для завитков и локонов.

Проект — один из первых «кудрявых салонов», заработавших в России. Здесь стригут волосы по всем заветам кудрявого метода: на сухую, не спеша, работая с каждым завитком. Заодно научат правильно мыть, сушить и укладывать кудрявые волосы и помогут подобрать уходовую косметику, которая подойдет под ваш тип завитка. 

Адреса
Бакунинская, 72 стр. 2  (м. «Бауманская») и Садовническая, 78 стр. 1 (м. «Павелецкая»)
Часы работы
10:00 — 21:00
Стоимость стрижки
от 4 000 рублей
Стоимость окрашивания
от 11 000 рублей
Подробности
сайт

Dry and go

Ермолаевский пер., 5с1
© Dry and go

Изначально проект задумывался как бар укладок — сюда можно было зайти перед вечеринкой и быстро сделать серферские локоны или сложное плетение. Все варианты укладок можно посмотреть на сайте — в основном делают кудри разной степени парадности, голливудскую волну, высокие прически и «влажные» укладки с блестками и стразами. Здесь же можно сделать вечерний мейк.

Адреса
ул. Большая Лубянка, 16с2  (м. «Лубянка»)
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Стоимость стрижки
от 4 250 рублей
Стоимость окрашивания
от 6 700 рублей
Подробности
сайт

Констракт

Большая Новодмитровская 36, стр. 2
© Констракт

Минималистичная парикмахерская и центр обучения на «Флаконе». Здесь любят эксперименты: за микрочелкой, шегги, мини-пикси или окрашиванием-нибом — сюда. Мастера умеют работать в том числе с кудрявыми волосами. Бонусом — приятная музыка, ароматная косметика Kevin Murphy и мягкие красители Davines.

Адрес
Большая Новодмитровская ул., 36, стр. 2
Метро
«Дмитровская»
Часы работы
10:00–22:00
Стоимость стрижки
от 2 500 рублей
Стоимость окрашивания
от 9 000 рублей
Подробности
сайт

Cut and color

Гиляровского, 1 строение 1
© Cut and color

Небольшая сеть салонов с собственной академией, где учат парикмахеров-стилистов. Мастера — проверенные на собственных курсах, в арсенале — классические стрижки, окрашивания, уходы-восстановления и вечерние укладки.

Из интересного — в Cut and color делают биозавивку (менее вредная версия химической завивки для тех, кто мечтает о кудрях) и афрокосы (если наоборот хочется усмирить собственные кудряшки).

Адреса
1-я Тверская-Ямская, 28 (м. «Тверская») и другие
Часы работы
10:00–22:00
Стоимость стрижки
4 500 рублей
Стоимость тонирования
от 7000 рублей
Подробности
сайт

Сон 

Селезневская 4
© Сон

Мини-сеть из двух бьюти-баров полного цикла: во «Снах» делают маникюр и педикюр, ламинирование ресниц и бровей и конечно, стрижки с окрашиваниями. Основная ставка — на новую женственность: мягкие многослойные стрижки, естественные каре, удлиненные челки во французском стиле и укладки с серферскими локонами-волнами

Адреса
Селезневская ул., 4 (м. «Новослободская») и Нижний Сусальный пер., 5, стр. 13 (м. «Курская»)
Часы работы
10:00–22:00
Стоимость стрижки
6 250 рублей
Стоимость тонирования или окрашивания
от 6 500 рублей
Подробности
сайт

Персона 

© Персона

Сеть салонов красоты охватывает всю Москву, районную франшизу можно найти даже за МКАДом. Плюсы очевидны — не нужно никуда ехать, записаться можно на ближайшие дни, кроме стрижки и окрашивания есть уходы для волос, маникюр с педикюром, а в отдельных салонах и эпиляция. Мастера проходят обучение в собственной школе «Персона».

Рилсоемкого интерьера или премиум-сервиса с фарфоровыми сервизами и рафом в «Персонах» ждать не приходится, но базовое каре и окрашивание-омбре сделают без всяких сложностей. Используют косметику Kerastase, Label, Tigi, L’oreal Professional и другие приличные бренды из мидлмаркета.

Адреса
ул. Октябрьская, д. 7 (м. «Достоевская») и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Стоимость стрижки
от 2 700 рублей
Стоимость окрашивания
от 5 400 рублей
Подробности
сайт

Бублик

© @bublik.hairproject

Небольшая сеть парикмахерских в эстетике глэм-роскоши. Сюда стоит идти за летящими челками а ля Бриджит Бордо и Джейн Биркин, объемными каскадными стрижками, укладками с пышными локонами и белоснежным блондом или омбре. Хулиганство и панк-эстетика мимо, зато делают одни из лучших в городе укладок на выход и вполне естественное наращивание волос.

Адреса
Малый Козихинский переулок, 8/18 (м. «Маяковская», «Пушкинская») и другие
Часы работы
10:00–21:00
Стоимость стрижки
от 3 500 рублей
Стоимость окрашивания
от 9 000 рублей
Подробности
сайт

Curly’s

© Curly’s

Салон для кудрявых. И работают здесь по кудрявому методу — делают классическую «сухую» стрижку (кудрявые волосы нужно высушить перед стрижкой), учат делать укладку и усмирять завитки и окрашивают волосы с учетом особенностей кудрявых волос (работают на красителях Natulique и Insight).

Адрес
Дегтярный переулок, 6 стр. 1
Метро
«Тверская»
Часы работы
09:30–21:00
Стоимость стрижки
от 5 790 рублей
Стоимость окрашивания
от 7 490 рублей
Подробности
сайт

Культура

Садовая-Черногрязская8 строение 7
© Культура

Мини-сеть с пятью салонами и минималистичным интерьером. Стрижки здесь тоже предпочитают лаконичные — графичное каре, ровные срезы, густые челки, игривые пикси и свободные многослойные локоны. Кроме стрижки и окрашивания есть услуги биозавивки и наращивания волос. Отдельно вынесена услуга выхода из черного — здесь специализируются на бережном осветлении волос и возвращении им натуральных оттенков.

Заодно можно сделать окрашивание или осветление бровей, ламинирование ресниц или вечерний макияж.

Адреса
Электрический переулок, 10, строение 1 (м. «Белорусская») и другие
Часы работы
10.00-21.00
Стоимость стрижки
от 3 000 рублей
Стоимость окрашивания
от 7 000 рублей
Подробности
сайт

Collective

© Collective

Светлая студия, где стригут, красят волосы и делают маникюр. Из фирменных фишек — авторское цветное окрашивание, блочное или скрытое окрашивание. В общем, если хочется яркий нимб на голове, разноцветные пряди, сиреневые кончики или окрасить только пряди у лица — вам в Collective.

Адрес
Мясницкая ул., 13, стр. 20
Метро
«Тургеневская», «Чистые пруды»
Часы работы
12:00–22:00
Стоимость стрижки
4 000 рублей
Стоимость окрашивания
от 15 000 рублей
Подробности
сайт

Петнат

© @petnat.moscow

Небольшая и сравнительно новая студия, где делают окрашивания и стрижки (в том числе мужские) любой сложности. Место открыл мастер по волосам Павел Нацевич, к которому выстраивались очереди за рваной небрежной челкой. Челка-шторка осталась фишкой и в его собственном салоне. 

Адрес
Новослободская ул., 24А, стр. 2
Метро
«Новослободская»
Часы работы
10:00–21:00
Стоимость стрижки
от 6 000 рублей
Стоимость окрашивания
от 16 000 рублей
Подробности
сайт

Keep looking 

© Keep looking

Три больших мультипространства: одновременно работают и как косметологическая клиника, и как студия маникюра и депиляции, и как парикмахерская. Здесь же можно купить косметику редких для России брендов вроде Rare Paris,  JОЁLLE CIOCCO, Apeer или Rated Green.

Стрижки в основном делают классические — сюда стоит идти за каре, каскадами и многослойными укладками, а не ради пикси или микрочелки. Окрашивания предлагают любой сложности — от современного мелирования или шатуша до тонирования. Отдельно можно прийти за укладкой. 

Адреса
Петровский бульвар, 23 (м. «Трубная») и другие
Часы работы
10:00 — 22:00
Стоимость стрижки
от 10 000 рублей
Стоимость окрашивания
от 16 000 рублей
Подробности
сайт

Authentica club

© Authentica club

Камерный салон красоты с магазином нишевой, но дорогой косметики вроде Oribe, Ro+Co, UltraCeuticals и далее по списку. Работают на тех же премиум-продуктах: делают окрашивание красителями Kevin Murphy и Kudra. Диапазон — от мягкого омбре и шатуша до холодного блонда или шоколадной вишни, но без серьезных экспериментов.

Здесь можно не только постричься или покраситься, но и сделать маникюр, укладку или сходить на урок по укладкам (20 000 рублей): здесь научат работать с горячими инструментами, укладывать волосы на браш, крутить серферские локоны и расскажут, какими средствами добавлять объем и фиксировать результат.

Адрес
4-й Сыромятнический переулок, 1/8с21
Метро
«Курская»
Часы работы
10:00–22:00
Стоимость стрижки
от 8 000 рублей
Стоимость окрашивания
от 14 000 рублей
Подробности
сайт
Расскажите друзьям