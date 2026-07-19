От классики до дерзкого шегги: 17 салонов и сетей, где стоит стричься в Москве

Одна из самых модных парикмахерских сетей хипстерской Москвы 2010-х и сегодня держит марку. У проекта четыре салона в центре, везде делают маникюр с педикюром, мужские и женские стрижки и окрашивания. Из интересного (и стоящего своих денег) — уроки «Птички» (7 000 рублей): на занятии по укладке научат крутить локоны на утюжок, укладывать челку и делать объем ; на макияже научат правильно наносить тени и подводку с тушью, незаметно тушевать тон и незаметно расставлять акценты.