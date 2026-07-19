От классики до дерзкого шегги: 17 салонов и сетей, где стоит стричься в Москве

Mute
Небольшая сеть из трех салонов с минималистичным интерьером и вдумчивым подходом к стрижке и окрашиванию. Мастера готовы как к экспериментам вроде цветного окрашивания или маллета, так и к базовым подходом по усмирению челки и подравниваю длины. Стригут женщин и мужчин, также есть парикмахеры, которые специализируются именно на кудрявых волосах.
Окрашивание делают на красках Davines и Kevin Murphy, уходовые средства для волос этих брендов можно купить тут же.
Mone
Большая сеть работает почти 20 лет — первый салон открылся еще в 1998 году. Парикмахерских по Москве — более 20 штук, делают все — от стрижек и уходов до сложных окрашиваний, ламинирования ресниц и восковой депиляции.
Сюда стоит идти за классикой: стрижками-каскадами на длинных волосах, архитектурными каре, челками-шторками, вечерними укладками, окрашиваниями-омбре и холодным блондом. В салонах можно купить средства для волос собственного бренда Mone: хорошие базовые шампуни и кондиционеры, питательные маски, уплотняющие кремы и спреи для объема.
Ma&mi
Симпатичная сеть из семи студий со спокойным интерьером и полным циклом ухода — от эпиляции и вечернего макияжа до маникюра, стрижек и окрашиваний.
В Ma&Mi гордятся своими мастерами — собственноручно обучают новеньких, регулярно отправляют на мастер-классы и курсы повышения квалификации.
Основной репертуар — более-менее классические стрижки (хотя и маллет здесь сделать могут), выход из темного цвета, «дорогой» блонд и натуральные окрашивания с бликами. Работают на косметике Davines, Fanola, Kevin Murphy.
Birdie/Ptichka
Одна из самых модных парикмахерских сетей хипстерской Москвы 2010-х и сегодня держит марку. У проекта четыре салона в центре, везде делают маникюр с педикюром, мужские и женские стрижки и окрашивания. Из интересного (и стоящего своих денег) — уроки «Птички» (7 000 рублей): на занятии по укладке научат крутить локоны на утюжок, укладывать челку и делать объем; на макияже научат правильно наносить тени и подводку с тушью, незаметно тушевать тон и незаметно расставлять акценты.
Парикмахеры берутся за стрижки любой сложности — здесь рады как экспериментам, так и простым запросам на «французскую челку» (хит «Птички») и ровный срез.
Так и ходи
Небольшая сеть парикмахерских для кудрявых — у «Так и ходи» два салона в Москве и столько же в Петербурге, а еще собственная линейка уходовых средств для завитков и локонов.
Проект — один из первых «кудрявых салонов», заработавших в России. Здесь стригут волосы по всем заветам кудрявого метода: на сухую, не спеша, работая с каждым завитком. Заодно научат правильно мыть, сушить и укладывать кудрявые волосы и помогут подобрать уходовую косметику, которая подойдет под ваш тип завитка.
Dry and go
Изначально проект задумывался как бар укладок — сюда можно было зайти перед вечеринкой и быстро сделать серферские локоны или сложное плетение. Все варианты укладок можно посмотреть на сайте — в основном делают кудри разной степени парадности, голливудскую волну, высокие прически и «влажные» укладки с блестками и стразами. Здесь же можно сделать вечерний мейк.
Констракт
Минималистичная парикмахерская и центр обучения на «Флаконе». Здесь любят эксперименты: за микрочелкой, шегги, мини-пикси или окрашиванием-нибом — сюда. Мастера умеют работать в том числе с кудрявыми волосами. Бонусом — приятная музыка, ароматная косметика Kevin Murphy и мягкие красители Davines.
Cut and color
Небольшая сеть салонов с собственной академией, где учат парикмахеров-стилистов. Мастера — проверенные на собственных курсах, в арсенале — классические стрижки, окрашивания, уходы-восстановления и вечерние укладки.
Из интересного — в Cut and color делают биозавивку (менее вредная версия химической завивки для тех, кто мечтает о кудрях) и афрокосы (если наоборот хочется усмирить собственные кудряшки).
Сон
Мини-сеть из двух бьюти-баров полного цикла: во «Снах» делают маникюр и педикюр, ламинирование ресниц и бровей и конечно, стрижки с окрашиваниями. Основная ставка — на новую женственность: мягкие многослойные стрижки, естественные каре, удлиненные челки во французском стиле и укладки с серферскими локонами-волнами.
Персона
Сеть салонов красоты охватывает всю Москву, районную франшизу можно найти даже за МКАДом. Плюсы очевидны — не нужно никуда ехать, записаться можно на ближайшие дни, кроме стрижки и окрашивания есть уходы для волос, маникюр с педикюром, а в отдельных салонах и эпиляция. Мастера проходят обучение в собственной школе «Персона».
Рилсоемкого интерьера или премиум-сервиса с фарфоровыми сервизами и рафом в «Персонах» ждать не приходится, но базовое каре и окрашивание-омбре сделают без всяких сложностей. Используют косметику Kerastase, Label, Tigi, L’oreal Professional и другие приличные бренды из мидлмаркета.
Бублик
Небольшая сеть парикмахерских в эстетике глэм-роскоши. Сюда стоит идти за летящими челками а ля Бриджит Бордо и Джейн Биркин, объемными каскадными стрижками, укладками с пышными локонами и белоснежным блондом или омбре. Хулиганство и панк-эстетика мимо, зато делают одни из лучших в городе укладок на выход и вполне естественное наращивание волос.
Curly’s
Салон для кудрявых. И работают здесь по кудрявому методу — делают классическую «сухую» стрижку (кудрявые волосы нужно высушить перед стрижкой), учат делать укладку и усмирять завитки и окрашивают волосы с учетом особенностей кудрявых волос (работают на красителях Natulique и Insight).
Культура
Мини-сеть с пятью салонами и минималистичным интерьером. Стрижки здесь тоже предпочитают лаконичные — графичное каре, ровные срезы, густые челки, игривые пикси и свободные многослойные локоны. Кроме стрижки и окрашивания есть услуги биозавивки и наращивания волос. Отдельно вынесена услуга выхода из черного — здесь специализируются на бережном осветлении волос и возвращении им натуральных оттенков.
Заодно можно сделать окрашивание или осветление бровей, ламинирование ресниц или вечерний макияж.
Collective
Светлая студия, где стригут, красят волосы и делают маникюр. Из фирменных фишек — авторское цветное окрашивание, блочное или скрытое окрашивание. В общем, если хочется яркий нимб на голове, разноцветные пряди, сиреневые кончики или окрасить только пряди у лица — вам в Collective.
Петнат
Небольшая и сравнительно новая студия, где делают окрашивания и стрижки (в том числе мужские) любой сложности. Место открыл мастер по волосам Павел Нацевич, к которому выстраивались очереди за рваной небрежной челкой. Челка-шторка осталась фишкой и в его собственном салоне.
Keep looking
Три больших мультипространства: одновременно работают и как косметологическая клиника, и как студия маникюра и депиляции, и как парикмахерская. Здесь же можно купить косметику редких для России брендов вроде Rare Paris, JОЁLLE CIOCCO, Apeer или Rated Green.
Стрижки в основном делают классические — сюда стоит идти за каре, каскадами и многослойными укладками, а не ради пикси или микрочелки. Окрашивания предлагают любой сложности — от современного мелирования или шатуша до тонирования. Отдельно можно прийти за укладкой.
Authentica club
Камерный салон красоты с магазином нишевой, но дорогой косметики вроде Oribe, Ro+Co, UltraCeuticals и далее по списку. Работают на тех же премиум-продуктах: делают окрашивание красителями Kevin Murphy и Kudra. Диапазон — от мягкого омбре и шатуша до холодного блонда или шоколадной вишни, но без серьезных экспериментов.
Здесь можно не только постричься или покраситься, но и сделать маникюр, укладку или сходить на урок по укладкам (20 000 рублей): здесь научат работать с горячими инструментами, укладывать волосы на браш, крутить серферские локоны и расскажут, какими средствами добавлять объем и фиксировать результат.