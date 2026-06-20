Уйти нельзя остаться: что происходит с карьерой Гоши Рубчинского прямо сейчас

Десять лет назад одежду Гоши Рубчинского носил Джастин Бибер, а журналисты называли его самым влиятельным дизайнером из России. Теперь в рекламе бренда снимается Филипп Киркоров, а прямую трансляцию его показа проводит VK. Наталья Сысоева рефлексирует над карьерой Гоши, чтобы понять, где поставить знак препинания в заголовке этого текста.

Вернемся на десять лет назад, когда Гоша был в зените славы

В 2016 году выражения «прайм-эра» не существовало, но Гоша Рубчинский точно в ней находился. Он уже четыре года работал c японским брендом Comme des Garcons и развивал на мировой арене марку Gosha Rubchinskiy.

Москвич Гоша Рубчинский, уроженка Владивостока Лотта Волкова и грузин Демна Гвасалия стали «святой троицей» ugly fashion. Компанию связывали русский язык, дружба и уникальное видение красоты в «уродстве». Они буквально навязали миру грубую эстетику «наших» девяностых. Миру понравилось.

Кто носил одежду Рубчинского в 2016-м? Все, кто мог до нее дотянуться.

Показ коллекции Гоши Рубчинского в Ельцин-центре в 2018 © Comme des Garçons

На концерте в Лондоне Джастин Бибер вышел в желтой футболке дизайна Рубчинского. В одежде и аксессуарах Гоши фотографировали A$AP Rocky, Трэвиса Скотта и Риту Ору. Знаменитости сошли с ума по растянутым футболкам, толстовкам, спортивным штанам, а главное — по надписям кириллицей. Апогеем тренда станет выход Хейли Бибер в свитшоте с надписью «Россия» из коллаборации Рубчинского с adidas (это случится в 2018-м).

Для тех, кто вырос в Москве девяностых и нулевых, эстетика Рубчинского проста и понятна. Если, как и автор этого текста, в юности вы насмотрелись на бритых ребят в растянутых штанах и черных куртках с оранжевой подкладкой, вряд ли вас когда-либо удивляло творчество Гоши. Зато оно «заходило» более юным поколениях, а также зарубежной аудитории.

Десять лет назад важное индустриальное медиа Business of Fashion включило Гошу в список 500 самых влиятельных людей в сфере моды. В российской модной тусовке бытует мнение, что за пределами нашей страны вещи Рубчинского продавались лучше, чем на родине. «Афише Daily» не удалось найти цифры, чтобы подтвердить информацию, но в подобное предположение легко поверить.

Фамилия Рубчинского стала символом очень простой, но желанной и дорогой моды. В 2014-м он уже отдавал пару носков дороже, чем за тысячу рублей.

«Я делаю утилитарные вещи, которые становятся красотой в определенном контексте», — говорил Рубчинский в интервью «Афише» 2013 года. И это лучшее описание его творчества.

Вернемся на двадцать лет назад, когда Гоша только начинал

© Наталья Ганелина

Гоша Рубчинский родился в «перестроечные» восьмидесятые, вырос в «лихие» девяностые и сформировался в «гламурные» нулевые. Все в том же разговоре с «Афишей» он вспоминал, что подростком смотрел MTV и читал The Face и i-D, печатавшие на своих страницах альтернативную моду, которой не всегда находилось место в Vogue. Не совсем понятно, как в конце девяностых Гоша доставал редкие иностранные журналы. Но предположим, что юному Рубчинскому давали хорошие карманные деньги, и он регулярно совершал вылазки на «Горбушку». Или имел друзей, привозивших вожделенный принт из-за границы.

Еще чаще Рубчинский говорил о влиянии на него журналов «Ом» и «Птюч». На рубеже тысячелетий это были два самых отвязных издания на русском языке, сформировавших культурный код поколения. «Мне бы хотелось быть человеком со страниц „Ома“», — как-то заметил дизайнер.

По началу он собирался стать парикмахером (здесь могла бы быть ваша шутка про Сергея Зверева), но потом заинтересовался одеждой.

Гоше везло на знакомства: на заре нулевых он встретился с подающим надежды режиссером Кириллом Серебренниковым. Вскоре Рубчинский работал стилистом на съемках его фильма «Изображая жертву».

В 2008-м Рубчинский показал дебютную коллекцию. На первом же шоу можно было наблюдать весь тот «пацанский шик», что прославит дизайнера в будущем. Гоша зашел с козырей и назвал коллекцию «Империя зла». Он догадался: людям можно и нужно продавать «клюкву» — утрированное представление о России. Это Россия с медведями и балалайками, приправленная образами подростков-скейтеров и «братков с района» — героев еще не «Слова пацана», а «Жмурок». В обществе уже созрела потребность на осмысление опыта девяностых. Балабанов делал это в кино, Рубчинский — в моде.

Коллекция «Империя зла» © Кирилл Савченков

В начале 2010-х о Гоше уже писала мировая пресса (например, журнал Another). В 2012-м он начал работать с Comme des Garcons. В 2014-м устроил первый показ в Париже.

Вернемся на восемь лет назад, когда Гошу «отменили»

К 2018-му казалось, что Гоша на пике: годом ранее он выпустил коллаборацию с Burberry. Она пользовалась популярностью, но с высоты сегодняшнего дня не кажется особенно оригинальной.

В числе других марок, с которыми сотрудничал наш соотечественник: adidas, Levi’s, Dr. Martens, Vans — перечень не полный. Рената Литвинова предложила Рубчинскому сделать костюмы для спектакля «Северный ветер» в МХТ им. Чехова (в данный момент снят с репертуара).

Коллаборация Vans x «Рассвет» © Промо

Весной 2018-го Рубчинский всех удивил, объявив о закрытии именного бренда. «Грядет что-то новое», — заявил Гоша. Новое случилось, но не то, что ждали.

В декабре того же года 16-летний подросток по имени Ян Сильфверлинг опубликовал переписку с дизайнером. Если верить скринам, Гоша уговаривал молодого человека прислать ему фотографии из ванной. На замечание парня о своем юном возрасте собеседник не отреагировал.

Официальные представители Рубчинского обвинения в харассменте отрицали. Дизайнер признал, что контактировал с молодым человеком, но исключительно с профессиональными целями: он рассматривал Яна в качестве модели для съемки лукбука. Также утверждалось, что часть сообщений вырваны из контекста.

С тех пор повелось называть Рубчинского «отмененным» дизайнером. Но была ли «отмена» реальностью?

Уже после скандала Гоша показал совместную коллекцию своего нового проекта GR-Uniforma с Diesel Red Flag. В 2020-м в рамках бренда «Рассвет» Рубчинский сделал коллаборацию с Пушкинским музеем — серьезной государственной институцией. Еще через пару лет Рубчинский занял на пост креативного директора бренда Канье Уэста Yeezy.

После 2018 года популярность Рубчинского действительно пошла на спад. Но как будто дело даже не в скандале: просто эстетика «уродства» и тренд на постсоветский шик начали выходить из моды.

Вернемся в 15 июня 2026 года, когда Гоша показал новую коллекцию

Еще в прошлом году стало понятно: Гоша Рубчинский планирует громкий камбэк. Он возродил именной бренд, а его амбассадором неожиданно стала воссоединившаяся группа «Тату». В кампейне, опубликованном летом, еще более внезапно появился Филипп Киркоров.

15 июня Рубчинский провел показ в Москве в кинотеатре «Форум». На мероприятие разослали семьдесят приглашений, собрав лишь избранную публику. Правда, в первых рядах сидела не условная Сьюзи Менкес, а Ксения Собчак. Прямую трансляцию тоже устроили в духе времени: в VK, а не на YouTube.

© Виктор Бойко/"Гоша Рубчинский»

Рубчинский постарался предъявить миру взрослую версию себя: на подиуме смешались не кони и люди, а принты в духе супрематизма, японская эстетика и фирменные футболки и худи с надписями — куда без них.

Можно спорить на деньги: майку с надписью «Пощечина общественному вкусу» в ближайшие полгода мы увидим на всех и сразу.

«Идеальный показ зрелого автора», — восторженно написала у себя в канале Ксения Собчак. Новое шоу Рубчинского — точно не провал. Но в воздухе остался подвешенным вопрос: кому это все нужно в 2026 году?

Черно-белые фотографии Филиппа Киркорова могли сойти за постиронию в эпоху «Цвет настроения синий», но сегодня они скорее уместны в очередном странном кампейне Филиппа Пляйна. А про Юлю Волкову и Лену Катину даже как-то и неловко говорить — лежачих не бьют.

© «Гоша Рубчинский»

Как дизайнер Рубчинский очевидно пошел вперед. Да, и японские мотивы, переосмысленные через призму постсоветской действительности, скорее всего, найдут покупателя. Но Рубчинский показал не так много нового. Куртки, толстовки, футболки, надписи — все это было в 2016-м и осталось в 2026-м.

Только вряд ли в 2026-м Рита Ора захочет надеть футболку с надписью «Гоша Рубчинский» на кириллице.

В мире, где каждый день что-то происходит, грубоватая эстетика российских девяностых — это не смешно и не иронично, а красота уродства не шокирует. Спросите у Демны Гвасалии, который больше года ищет, но не может найти нового себя в Gucci. Он подтвердит.