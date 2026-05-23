Гусары, наряжаться: 8 трендовых жакетов и лучшие способы вписать их в гардероб

С чего все началось: от Наполеона и Пита Доэрти к инди-слизу и милитари-шику
Мода редко обращается к символам власти просто так — чаще всего за этим стоит напряженность в обществе и мировой политической обстановке (привет, 2026 год!). Так что возвращение гусарского жакета (в англоязычном интернете он называется napoleon jacket) было лишь вопросом времени.
Мундир со шнурами, высоким воротником и акцентированными плечами был частью военной экипировки и получил широкое распространение во время правления Наполеона Бонапарта.
Спустя пару столетий модифицированный гусарский жакет появился на подиумах и в модных съемках. Первыми на этот предмет гардероба обратили внимание Жан-Поль Готье и Джон Гальяно, а сам мундир можно было видеть в сценических луках Майкла Джексона, Шер и Фредди Меркьюри.
В конце нулевых узнаваемый мундир стал символом инди-моды, в него наряжал андрогинных моделей Эди Слиман на показах Dior. А версии побюджетнее носили самые популярные инди-рокеры того времени — от Пита Доэрти и вокалиста Arctic Monkeys Алекса Тернера до группы The Kooks, The Strokes или The White Stripes.
И вот мы в 2026 году, мир в огне, а дизайнеры вновь вспоминают про милитари-шик и гусарские жакеты. Помимо обстановки в мире, немало поспособствовал тому и ревайвл инди-слиза — популярной в нулевых и десятых инди-эстетики эпохи тамблера: рокерские куртки, узкие джинсы, неряшливый макияж, растянутые футболки и прочая атрибутика хипстеров-миллениалов.
Люксовые бренды, с которых все началось
В коллекциях 2026 года гусарский жакет показали многие бренды. У Alexander McQueen мундир белоснежный или жаккардовый с цветочным принтом и множеством шнуров; у Kenzo — укороченный алый с имитацией бранденбуров (шнуров-застежек); а у Dior — в пастельных оттенках и самый наполеоновский.
Где искать бюджетный гусарский жакет
Массмаркет не остался в стороне от тренда: найти гусарский жакет в пределах 10 000 рублей можно у множества локальных и европейских брендов. Справедливости ради, дословно скопировали версии люксовых брендов лишь единицы, у большинства — симпатичные вариации: от белоснежных жакетов со шнурками до вечерних из льна с легким блеском и золотыми пуговицами.
А если вы не определились, что вам ближе — шинуазри-эстетика или гусарский мундир, — обратите внимание на жакет Selfmade, в котором объединились оба этих тренда.
Как и с чем носить: актуальные сочетания
Следуем заветам инди-слиза и носим гусарский жакет с узкими джинсами или брюками клеш, белой майкой в рубчик и массивными ботинками. Более универсальный вариант — пиджак плюс легкие льняные брюки (белые, черные или песочные) или узкие капри и мюли. Главное правило — только одна вещь в милитари-эстетике на весь образ: не стоит добавлять к гусарскому жакету камуфляжные брюки, галифе или строгие жокейские сапоги. В конце концов, вы же не Наполеон.