Закомфортиться на балконе и никуда не ходить: как создать там сад, чилл-зону, летний бар

Начните с главного — вашего настроения
Во что вы хотите превратить дополнительные квадратные метры? В сад и огород, где будете снимать стресс, копаясь в земле, после пятого зума на дню? Или в кабинет на свежем воздухе, где станете работать под зонтиком, попивая джус на шезлонге? Может быть, балкон превратится в вашу личную веранду (никаких броней за неделю!), где по вечерам вы будете устраивать ужины или пить домашний лимонад с видом на закат? А может, вам нужно пространство для диджитал-детокса с мягкими подушками и огоньками, куда можно только с бумажной книгой и без единого гаджета?
Отталкиваясь от настроения и запроса, составить список необходимых доработок и нужной мебели будет проще. Например, для сада на балконе понадобятся семена, растения и уличные кашпо, а из мебели — только стеллажи для растений и раскладной стул для созерцания цветов и закатов (и то по желанию). Если балкон превращается в функциональное пространство, например летний кабинет или место для ужинов, больше внимания стоит уделить мебели: удобным стульям или креслу, компактному столику и зонтику от солнца.
Определитесь со стилем
Что вам ближе: сканди-минимализм и неубиваемые стальные конструкции с натуральным деревом или бохо с плетеной мебелью? А может быть, дофаминовый декор с яркими подушками и пестрыми коврами?
Когда определитесь со стилем, переходите к списку необходимых работ: это может быть покраска стен в соответствии с новым дизайном, покупка мебели или мелочей и декора.
Как сделать ремонт с минимальными затратами
Не спешите сразу ехать в строительный магазин. Иногда достаточно начать с генеральной уборки — своими силами или с командой клинеров. Отмойте стены, окна и пол, в идеале с парогенератором, уберите ненужные вещи, которые часто пылятся на балконе и обновите балконную мебель.
Если готовы поработать еще, покрасьте стены и обновите покрытие на полу. Самый бюджетный вариант — деревянный настил, который не надо сажать на бетонную основу или как-то закреплять. Для надежности поверхность можно покрыть специальным защитным маслом или лаком для наружных работ. Они защитят дерево от влаги, солнца и перепадов температуры, и настил прослужит дольше, не рассохнется и не потемнеет.
Краску выбирайте фасадную (наружную), акриловую — такая выдерживает дождь, солнце, мороз, не потрескается при перепадах температуры и защищает от плесени и влаги.
Пару слов про цвета: если балкон открытый, лучше всего выбрать оттенок, который будет совпадать с оригинальным, таким же, в который были окрашены остальные балконные фасады при строительстве дома. Отклонение на пару тонов или похожий оттенок допустимы. А вот красить стены в кардинально отличающийся цвет не советуем.
Какая мебель подойдет для балкона
Зависит от того, как планируете проводить время, и от размеров балкона.
Более чилловый вариант — шезлонг или пляжное кресло, чтобы читать на балконе книжку и принимать солнечные ванны. Самая бюджетная опция — мягкие подушки.
Что касается материалов, то искусственный ротанг — один из самых универсальных вариантов. Этот материал не боится дождя и солнца, не выцветает и выглядит стильно.
Для адептов минимализма подойдут металлические конструкции из алюминия или стали, например паллеты и стеллажи для цветов, круглый столик и пара стульев, как в кафе. Деревянная мебель тоже подойдет — главное, обработать ее пропиткой, чтобы дерево не темнело со временем.
Самый бюджетный вариант — пластик: можно найти симпатичные скамейки или даже складное походное кресло.
А что насчет озеленения
Посадить цветы и зелень можно практически на любом балконе, главное — правильно подобрать растения. Первым делом оцените ситуацию: балкон расположен на теневой или солнечной стороне? Часто ли на него попадают прямые солнечные лучи? Сильный ли ветер на вашей стороне? От этого зависит, какие растения приживутся на балконе.
Для минимального озеленения будет достаточно пары подвесных кашпо (если нет сильного ветра), узкие и длинные кадки, которые можно ставить на пол или подоконник, и навесные конструкции, которые крепятся к перилам. Плюс универсальный грунт для растений. Начинать лучше с самых неприхотливых цветов: петунии, бархатцы и герани, которые хорошо себя чувствуют на свежем воздухе. Подойдут травы, например базилик и мята.
Если результат нужен сразу, лучше покупать уже пророщенную рассаду, чтобы красиво посадить цветы в горшки и наслаждаться в ближайшие пару месяцев. Если хочется начать с нуля, покупайте семена и запасайтесь терпением.
Самое интересное — попробовать вырастить на балконе что-нибудь съедобное. Самый простой вариант — все те же ароматные травы, а еще клубника, перец и даже помидоры черри. Чтобы плоды выросли, овощам нужно минимум 4–6 часов солнца в день (хорошо подойдет балкон на южной или западной стороне).
Последнее и самое главное — не забывайте про регулярный полив, без него даже скромные петунии зачахнут через неделю. Начинающим садоводам помогут напоминалки в телефоне.
Как настроить освещение на балконе
Есть два варианта: сложный — провести полноценное освещение на балкон или обойтись минимальными усилиями, используя светильники на батарейках и солнечных панелях.
Первый вариант больше подходит, если вы планируете полноценный ремонт на балконе: заодно можно вызвать электрика и проложить кабель от щитка на балкон, установить потолочную лампу, поставить выключатели и пользоваться светом круглый год.
Бюджетный вариант — обойтись без проводки: вечером можно включать настольную лампу на батарейках, гирлянду или подвесные фонарики с солнечными панелями. Не самый симпатичный, но тоже удобный вариант — удлинитель, к которому можно подключать балконное освещение. Главное — не использовать во влажную и дождливую погоду и убирать удлинитель на ночь обратно в помещение.
Не забудьте про декор
Даже минимальный ремонт и самая бюджетная деревянная мебель на баклоне будет смотреться как с «Пинтереста», если добавить пару деталей. Самый красивый, но и самый рисковый элемент декора — цветы и зелень (см. выше). Помимо них балкон можно украсить гирляндами с огоньками или разноцветными флажками, подсвечниками и вазами. А если планируете проводить на балконе много времени, добавьте мягкие подушки, пледы и ковры. Главное — не забывывайте убирать их на ночь домой, чтобы ткань не отсырела. Мелкий декор в случае дождя и сильного ветра тоже лучше занести в помещение.